AMD 15 milyon dolar değerindeki EPYC-Radeon Instinct bağışıyla COVID-19 araştırmasını 2 kat hızlandıracak

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AMD son dönemde Zen 2 mimarisi, kullandığı güncel üretim tekniği ve RDNA mimarisiyle adından çokça söz ettirmeyi başardı. Ayrıca donanım severlerin beğenisini kazanmayı da başaran firmanın, yeni hamlesi kullanıcıların gönlünü kazanma potansiyeli taşıyor.

Kuruluma hazır teslim edilecek

AMD yaptığı duyuruyla 15 milyon değerinde EPYC işlemci ve Radeon Instinct hızlandırıcısı içeren HPC sistemlerini COVID-19 araştırmalarında kullanılmak üzere bağışladığını duyurdu. Ayrıca kırmızı ekip bağışlardan daha çabuk fayda görülmesi için sistemlerini kuruluma hazır halde teslim edecek.

Konu ile ilgili olarak Lisa SU AMD’nin geçtiğimz hafta COVID-19 High Performance Computing Consortium’una katılmasından gurur duyduğunu belirtmiş. Konsorsiyum Beyaz Saray’ın bilim ve teknoloji departmanının önderliğinde IBM’in teknoloji dünyasını pandemiye karşı tek çatı altında birleşmesini amaçlıyor.

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AMD'nin bağışı hesaplama gücünü neredeyse 2'ye katlayacak

AMD’nin bağışı teknik açıdan mevcut hesaplama gücünü neredeyse ikiye katlayacak güce sahip olması nedeniyle oldukça önemli bir kaynak niteliğinde. Sunulan kaynakları kullanmak isteyen araştırmacıların başvurusu değerlendirildikten sonra gerekli hesaplama gücü atanacak.

https://www.techpowerup.com/265910/amd-donates-usd-15-million-worth-eypc-cpus-and-radeon-instinct-accelerators-to-aid-covid-19-research

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