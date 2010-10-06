AMD 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T Black Edition işlemcisini hazırlıyor

Yeni nesil işlemcileri merakla beklenen AMD, 2011 öncesinde ürün gamında performans odaklı son güncellemeleri yapmaya hazırlanıyor. AMD'ye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T Black Edition işlemcisi yıl sona ermeden pazardaki yerini almış olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemci, standart olarak 3.3GHz'de görev yapacak ve TurboCore teknolojisi sayesinde, çekirdek çalışma frekansını 3.7GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek.

Her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 3MB Seviye 2 ve çekirdekler arası kullanıma açık olan 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 125 Watt olacak. AMD'nin piyasa süreceği en güçlü işlemci unvanına sahip olacak Phenom II X6 1100T Black Edition aynı zamanda firmanın 6 çekirdekli ürün gamına da önderlik edecek.