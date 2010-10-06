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AMD 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T Black Edition işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
28,7b
1
34
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil işlemcileri merakla beklenen AMD, 2011 öncesinde ürün gamında performans odaklı son güncellemeleri yapmaya hazırlanıyor. AMD'ye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T Black Edition işlemcisi yıl sona ermeden pazardaki yerini almış olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemci, standart olarak 3.3GHz'de görev yapacak ve TurboCore teknolojisi sayesinde, çekirdek çalışma frekansını 3.7GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek.

Her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 3MB Seviye 2 ve çekirdekler arası kullanıma açık olan 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 125 Watt olacak. AMD'nin piyasa süreceği en güçlü işlemci unvanına sahip olacak Phenom II X6 1100T Black Edition aynı zamanda firmanın 6 çekirdekli ürün gamına da önderlik edecek.


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DH Misafiri 6 yıl
bu işlemci cıktımı?
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12oguzhan 6 yıl
bu işlemci cıktımı?


sen hangi dünyada yaşıyosun söylesene
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Emey Emsal 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu işlemci cıktımı?


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melikulupinar 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu işlemci cıktımı?

Süper bir hort sayın marslı.

Teşekkürler.


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DH Misafiri 7 yıl
Bende AMD Phenom II X6 1100T işlemci var çok memnunum ve bir çekirdek 800Mhz 6 çekirdek var 6x800=4800Mhz eder oda 4.8 Ghz ediyor bende çok süper bişey çok da memnumum !!
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vidoko 8 yıl
bu ürün le bile fiyatı uygun olduktan sonra birçok işlemciye fark atar F/p olarak hayırlısı olsun ...
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DH Misafiri 8 yıl
i7 YE KAFA TUTABİLİYOSA: GEÇEMESE DE OLUR FİYAT-PERFORMANSINI DA KORURSA O ZAMAN AMD Yİ TEBRİK EDERİM. AMA ESKİ PENOM İŞLEMCİLERİN YOLUNDAN GİDECEKSE 30 ÇEKİRDEKTE ÇIKARSA BOŞA
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fbsrkc06 8 yıl
hayırlısı olsun..çıksın piyasa canlansın..
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ilhami onay 8 yıl
Hayırlısı olsun bakalım.Bende 1090T düşünüyordum belki karar değiştirebilirim.
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Cihad Emre 8 yıl

ilhami onay

Hayırlısı olsun bakalım.Bende 1090T düşünüyordum belki karar değiştirebilirim.


Bnde Öyle düşünüyodum.. ama bütçe bakımından x4 alıcam :D
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Nerzhul80 8 yıl
bence intel core i7 lerin fiyatlarında büyük bi revizyon yaparak amd nin bu işlemci serisinin önünü kesecek..
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WinteR 8 yıl
Turşu dediğimiz bir önceki teknolojinin son işe yarar kısmı.
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SpawnOnur 8 yıl
1090 T aldık en ustu diye 1100 u cikti bide :P
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hayta24 8 yıl
vay be bende de 965 var 4 cekırdek super otesı bırsey ya :D
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eneshatipoglu 8 yıl
1090t yi hava soğutmayla 4.2 ghz de çalıştıran arkadaşlara şahit olmuştum forumda acaba buda 4.4-4.5 ghz olur galiba
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msw 8 yıl
Çıksın bakalım hayırlı olsun AMD camiasına.
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