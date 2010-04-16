AMD 6 milyondan fazla DirectX 11 ekran kartı sattı

İlk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan ve uzun bir aradan sonra yeniden kârlılığa dönen AMD, grafik operasyonlarına yönelik detayları da ortaya koydu. Şimdiye kadar 6 milyondan fazla DirectX 11 destekli ekran kartı sattığını açıklayan AMD, giriş seviyesinden yüksek performans grubuna, mobil çözümlerden çoklu monitör alternatiflerine kadar her segmentte DirectX 11 destekli çözümleri olduğunu belirtiyor. Peki rakamlar ne diyor ?

İşte AMD Grafik Bölümü'nün ilk çeyrek sonu genel performans değerlendirmesi;

Grafik segmentinde ilk çeyrek satışları, sezonsal nedenlere bağlı olarak %3 düşüş gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %88 artış kaydedildi. Bir yıl önceki rakamlarla kıyaslandığında güçlü bir performans sergilediğini belirten AMD'de,

Operasyonel gelirler 47 milyon dolar olarak kaydedildi. 50 milyon dolara olarak açıklanan bir önceki dilime göre düşüş, bir önceki yılın aynı dömemine kıyasla ise benzer bir performans sergilendiği açıklandı.

Bir önce çeyreğe göre GPU satışlarının artış gösterdiği, mobil GPU satışlarının firma adına rekor olduğu belirtildi.

Ortalama GPU satış fiyatının bir önceki çeyreğe kıyasla arttığı, bir önceki yılın aynı döneme göre düştüğü belirtildi.

AMD ilk çeyrek mali raporunda DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisini 7 yeni model ile genişlettiğine özellikle dikkat çekiyor. çoklu monitör teknolojisi Eyefinity'i farklı segmentlerde yaygınlaştırdığını belirten AMD'nin üzerinde durduğu yeni modeller ise şöyle; ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition, 6 monitör ile HD çözünürlüğün 12 kat üzerine çıkabilen dünyanın ilk grafik kartı. ATI FirePro V8800, Endüstrinin en güçlü profesyonel grafik kartı. ATI Mobility Radeon HD 5870, Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk mobil grafik çözümü.



Son olarak 6 monitör desteği sunan ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini pazara sunan AMD cephesinde yakın zamanda pazara sunulacak yeni bir ekran kartı beklenmiyor. Ancak AMD'nin iş ortakları özel tasarımlı modeller üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 modellerinin yaygınlaşması beklenirken, 4GB bellekle gelen ve Radeon HD 5870 hızlarında çalışan Radeon HD 5970 modelleri de yolda. öte yandan AMD'nin 2. jenerasyon DX11 kartlarını yılın ikinci yarısında duyurması bekleniyor.

AMD masaüstünden sonra profesyonel çözümlerde de pozisyonunu güçlendirmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda firmanın ilk adımı ATi FirePro V8800 oldu. Dünyanın en güçlü profesyonel grafik kartı olarak lanse edilen çözüm için kapsamlı bir haberimizi yakında yayında olacak.