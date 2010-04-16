AMD 6 milyondan fazla DirectX 11 ekran kartı sattı

İlk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan ve uzun bir aradan sonra yeniden kârlılığa dönen AMD, grafik operasyonlarına yönelik detayları da ortaya koydu. Şimdiye kadar 6 milyondan fazla DirectX 11 destekli ekran kartı sattığını açıklayan AMD, giriş seviyesinden yüksek performans grubuna, mobil çözümlerden çoklu monitör alternatiflerine kadar her segmentte DirectX 11 destekli çözümleri olduğunu belirtiyor. Peki rakamlar ne diyor ?
İşte AMD Grafik Bölümü'nün ilk çeyrek sonu genel performans değerlendirmesi;
Grafik segmentinde ilk çeyrek satışları, sezonsal nedenlere bağlı olarak %3 düşüş gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %88 artış kaydedildi. Bir yıl önceki rakamlarla kıyaslandığında güçlü bir performans sergilediğini belirten AMD'de,
- Operasyonel gelirler 47 milyon dolar olarak kaydedildi. 50 milyon dolara olarak açıklanan bir önceki dilime göre düşüş, bir önceki yılın aynı dömemine kıyasla ise benzer bir performans sergilendiği açıklandı.
- Bir önce çeyreğe göre GPU satışlarının artış gösterdiği, mobil GPU satışlarının firma adına rekor olduğu belirtildi.
- Ortalama GPU satış fiyatının bir önceki çeyreğe kıyasla arttığı, bir önceki yılın aynı döneme göre düştüğü belirtildi.
- AMD ilk çeyrek mali raporunda DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisini 7 yeni model ile genişlettiğine özellikle dikkat çekiyor. çoklu monitör teknolojisi Eyefinity'i farklı segmentlerde yaygınlaştırdığını belirten AMD'nin üzerinde durduğu yeni modeller ise şöyle;
- ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition, 6 monitör ile HD çözünürlüğün 12 kat üzerine çıkabilen dünyanın ilk grafik kartı.
- ATI FirePro V8800, Endüstrinin en güçlü profesyonel grafik kartı.
- ATI Mobility Radeon HD 5870, Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk mobil grafik çözümü.
Son olarak 6 monitör desteği sunan ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini pazara sunan AMD cephesinde yakın zamanda pazara sunulacak yeni bir ekran kartı beklenmiyor. Ancak AMD'nin iş ortakları özel tasarımlı modeller üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 modellerinin yaygınlaşması beklenirken, 4GB bellekle gelen ve Radeon HD 5870 hızlarında çalışan Radeon HD 5970 modelleri de yolda. öte yandan AMD'nin 2. jenerasyon DX11 kartlarını yılın ikinci yarısında duyurması bekleniyor.
AMD masaüstünden sonra profesyonel çözümlerde de pozisyonunu güçlendirmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda firmanın ilk adımı ATi FirePro V8800 oldu. Dünyanın en güçlü profesyonel grafik kartı olarak lanse edilen çözüm için kapsamlı bir haberimizi yakında yayında olacak.
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Öğrencilik yıllarında Ati ama artık Nvidia diyorum .Çünkü artık takıp çalıştırıyorum ve problem istemiyorum .
Tabi biz ATI kartı takıp, TEDAŞ dan eleman çağırıyoruz çalıştırsın diye
Teşekkür ederim.Ne mutlu bana
Öte yandan şu forumdaki hemen hemen herkes, kaç paraya nekadar performans satın alabileceğinin bilincinde insanlardır bence. O yüzden kimsede birbaşkasını yargılama hakkı yok. Neticede herşeyin bir fiyatı yada değeri var. Ne de olsa fiyatları biz belirlemiyoruz değilmi :)
Alın teri dökerek para kazanan insan zaten gereksiz harcamalar yapmaz ve insanlığından ödün vermediği için tehlikeli bir vatandaşta olmaz.Sorun terlemeden kazananlarda.Lüks insanları o kadar insanlık dışı durumlara düşürebiliyorki.Ondan sonra lükse alışan toplumlardan ne namuslu bir siyasetçi ne namuslu iş adamı nede namuslu vatandaş çıkıyor.Bu çok önemli bir ayrıntı olsa gerek.Alın teriyle para kazanan adam ne atasına ne vatanına ihanet eder.Sizce bu kadar yolsuzluklar hırsızlıklar neden yapılıyor?Bir iş adamının vergi kaçırması veya işçisinin hakkını yemesinin nedeni daha lüks bir yaşam için değilmi?Bir siyasetçinin ülkesini vatanını milletini satması daha lüks bir yaşam için değilmi?Bir hayat kadının bedenini satması daha lüks kıyafetler takılar için değilmi?
"Tüketici bilinci" lafına istinaden yazdığım şeylerdir. Herkesin bildiği gibi nVidia, kartları çok geç çıkardı ve Ati meydanı boş bulduğu için fiyat indiriminde bulunmadı. Dediğim gibi, fiyatları biz belirlemiyoruz, bilinçli olsak kaç yazar...
Keşke yapsalar ama o temiz odalarda (clean room) Türkiye ye özel ne ilginç davranış türleri çıkar diye de düşünmeden edemiyorum. (İşçiler imalata başlamadan önce; abi ben iki gün önce evde ellerimi yıkamıştım, hergün her gün banyo mu yapılır şu duşu çalıştırmadan geçelim içeriye gibisinden.) Yandan ekstra kapı falan açarlar mazallah. Sonra yok ekran kartımdan kıl çıktı falan uğraş dur.
google bulamadı da :)
6mn satış 47mn gelir
47/6 = 7,83$ yani bir kartın getirisi...bu işte bir yanlışlık varrr
İyi de haber zaten adı üstünde.Yani haberi veren fx57 oturup kendi yazmıyorki haberi? Tabiki kıtlık var gibi gösterip fiyatı döşüyor firmalar.Burada esas rol son kullanıcıya düşüyor.Sen kart piyasaya çıkar çıkmaz hoplarsan alıcam diye herifler fiyatı ebesinin nikahına konumlandırır haklı olarak.