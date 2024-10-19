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    Anlık Bildirim

    AMD Adrenalin 24.10.1 sürücüsü yayınlandı: HYPR-Tune daha fazla oyuna geliyor

    AMD, Radeon ekran kartları için yeni Adrenalin 24.10.1 sürücü güncellemesini yayınladı. Call of Duty Black Ops 6 desteğinin yanı sıra yeni HYPR-TUNE daha fazla oyuna geliyor.
    AMD Adrenalin 24.10.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    AMD, yeni dönemde çıkan oyunlar kapsamında düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Adrenalin 24.10.1 sürücüsü yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar…

    AMD Adrenalin 24.10.1 sürücüsü yayınlandı

    Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 24.10.1 sürücüsü, artık Unknown 9: Awakening ve Call of Duty: Black Ops 6 için destek getiriyor. Aynı zamanda kullanıcılar, Call of Duty: Black Ops, 7 Days to Die ve çok oyunculu hayatta kalma oyunu One Human için geliştirilmiş HYPR-Tune desteğine sahip olacak.

    Ayrıca DayZ oynarken belirli alanlara girildiğinde performansın aralıklı olarak etkilenmesi ve Doom Eternal'da Metrics Overlay yazılımı etkinken yaşanan çökme sorunları da bu sürücüyle çözülüyor. AMD Adrenalin 24.10.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Bilinen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;

    Oyun Desteği

    • Unknown 9: Awakening
    • Call of Duty: Black Ops 6

    Genişletilmiş HYPR-Tune desteği

    • Call of Duty: Black Ops
    • 7 Days to Die
    • Once Human

    Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler

    • DayZ oynarken belirli alanlara girildiğinde performansın aralıklı olarak etkilenmesi.
    • Doom Eternal'ı Adrenalin Edition Metrics Overlay yazılımı etkinken oynarken oyun içi çözünürlük ayarlarını değiştirdiğinizde, sistem veya uygulamalarda aralıklı çökmeler yaşanması.

    Bilinen Sorunlar

    • Warhammer 40,000: Space Marine 2'yi Ryzen AI 9 HX 370 gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde oynarken aralıklı sürücü zaman aşımı veya çökme görülebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar geçici bir önlem olarak Yazılım: Adrenalin Sürümü'nde Değişken Grafik Belleği'ni etkinleştirebilir (AMD Yazılımı: Adrenalin Sürümü -> Performans -> Ayarlama -> Değişken Grafik Belleği).
    • Radeon RX 6000 serisi grafik ürünlerinde Valve Index'i 144Hz'de kullanırken SteamVR'ı ilk başlattığınızda sistem çökmesi gözlemlenebilir.
    • AMD Cleanup Utility for Windows kullanıldıktan sonra, Ryzen 7000 ve üzeri serisi işlemcilerde Grafik Ürünleri ile eşleştirilmiş yeni bir sürücü kurulumu sırasında AMD Hata Bildirimi Aracı aralıklı olarak görünebilir.
    • Monster Hunter: World'de kayıtlı bir dosyayı yüklerken ara sıra uygulama donması gözlemlenebilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 16 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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