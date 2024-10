AMD Adrenalin 24.10.1 sürücüsü yayınlandı: HYPR-Tune daha fazla oyuna geliyor

Tam Boyutta Gör AMD, yeni dönemde çıkan oyunlar kapsamında düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Adrenalin 24.10.1 sürücüsü yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar…

AMD Adrenalin 24.10.1 sürücüsü yayınlandı

Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 24.10.1 sürücüsü, artık Unknown 9: Awakening ve Call of Duty: Black Ops 6 için destek getiriyor. Aynı zamanda kullanıcılar, Call of Duty: Black Ops, 7 Days to Die ve çok oyunculu hayatta kalma oyunu One Human için geliştirilmiş HYPR-Tune desteğine sahip olacak.

Ayrıca DayZ oynarken belirli alanlara girildiğinde performansın aralıklı olarak etkilenmesi ve Doom Eternal'da Metrics Overlay yazılımı etkinken yaşanan çökme sorunları da bu sürücüyle çözülüyor. AMD Adrenalin 24.10.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Bilinen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;

Oyun Desteği

Unknown 9: Awakening

Call of Duty: Black Ops 6

Genişletilmiş HYPR-Tune desteği

Call of Duty: Black Ops

7 Days to Die

Once Human

Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler

DayZ oynarken belirli alanlara girildiğinde performansın aralıklı olarak etkilenmesi.

Doom Eternal'ı Adrenalin Edition Metrics Overlay yazılımı etkinken oynarken oyun içi çözünürlük ayarlarını değiştirdiğinizde, sistem veya uygulamalarda aralıklı çökmeler yaşanması.

Bilinen Sorunlar

Warhammer 40,000: Space Marine 2'yi Ryzen AI 9 HX 370 gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde oynarken aralıklı sürücü zaman aşımı veya çökme görülebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar geçici bir önlem olarak Yazılım: Adrenalin Sürümü'nde Değişken Grafik Belleği'ni etkinleştirebilir (AMD Yazılımı: Adrenalin Sürümü -> Performans -> Ayarlama -> Değişken Grafik Belleği).

Radeon RX 6000 serisi grafik ürünlerinde Valve Index'i 144Hz'de kullanırken SteamVR'ı ilk başlattığınızda sistem çökmesi gözlemlenebilir.

AMD Cleanup Utility for Windows kullanıldıktan sonra, Ryzen 7000 ve üzeri serisi işlemcilerde Grafik Ürünleri ile eşleştirilmiş yeni bir sürücü kurulumu sırasında AMD Hata Bildirimi Aracı aralıklı olarak görünebilir.

Monster Hunter: World'de kayıtlı bir dosyayı yüklerken ara sıra uygulama donması gözlemlenebilir.

