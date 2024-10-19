AMD Adrenalin 24.10.1 sürücüsü yayınlandı: HYPR-Tune daha fazla oyuna geliyor

AMD Adrenalin 24.10.1 sürücüsü yayınlandı
Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 24.10.1 sürücüsü, artık Unknown 9: Awakening ve Call of Duty: Black Ops 6 için destek getiriyor. Aynı zamanda kullanıcılar, Call of Duty: Black Ops, 7 Days to Die ve çok oyunculu hayatta kalma oyunu One Human için geliştirilmiş HYPR-Tune desteğine sahip olacak.
Ayrıca DayZ oynarken belirli alanlara girildiğinde performansın aralıklı olarak etkilenmesi ve Doom Eternal'da Metrics Overlay yazılımı etkinken yaşanan çökme sorunları da bu sürücüyle çözülüyor. AMD Adrenalin 24.10.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Bilinen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;
Oyun Desteği
- Unknown 9: Awakening
- Call of Duty: Black Ops 6
Genişletilmiş HYPR-Tune desteği
- Call of Duty: Black Ops
- 7 Days to Die
- Once Human
Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler
- DayZ oynarken belirli alanlara girildiğinde performansın aralıklı olarak etkilenmesi.
- Doom Eternal'ı Adrenalin Edition Metrics Overlay yazılımı etkinken oynarken oyun içi çözünürlük ayarlarını değiştirdiğinizde, sistem veya uygulamalarda aralıklı çökmeler yaşanması.
Bilinen Sorunlar
- Warhammer 40,000: Space Marine 2'yi Ryzen AI 9 HX 370 gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde oynarken aralıklı sürücü zaman aşımı veya çökme görülebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar geçici bir önlem olarak Yazılım: Adrenalin Sürümü'nde Değişken Grafik Belleği'ni etkinleştirebilir (AMD Yazılımı: Adrenalin Sürümü -> Performans -> Ayarlama -> Değişken Grafik Belleği).
- Radeon RX 6000 serisi grafik ürünlerinde Valve Index'i 144Hz'de kullanırken SteamVR'ı ilk başlattığınızda sistem çökmesi gözlemlenebilir.
- AMD Cleanup Utility for Windows kullanıldıktan sonra, Ryzen 7000 ve üzeri serisi işlemcilerde Grafik Ürünleri ile eşleştirilmiş yeni bir sürücü kurulumu sırasında AMD Hata Bildirimi Aracı aralıklı olarak görünebilir.
- Monster Hunter: World'de kayıtlı bir dosyayı yüklerken ara sıra uygulama donması gözlemlenebilir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)