AMD-ATi Radeon HD 5800 serisi için hazırlanan ilk sürücüyü yayımladı

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ATi Radeon HD 5800 serisi için hazırlanan ilk sürücü yayınlandı. Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı ailesi için hazırlanan yeni sürücü esasında sadece HD 5850 ve HD 5870 modelleriyle çalışan geçici bir çözüm. Bilindiği üzere AMD-ATi sürücü güncellemelerini her ay düzenli olarak yayımladığı Catalyst paketleriyle gerçekleştiriyor ancak erken yayımlanan Catalyst 9.9 sürücüsü Radeon DH 5800 serisine destek sunmadığı, Catalyst 9.10 sürücüsü için de henüz vakit olduğu için AMD-ATi yeni nesil kartlarına yönelik olarak resmi "destek" sayfasında üzerinden yeni bir sürücü yayımladı.

Hem Windows Vista hem de Windows 7 (32bit/64bit) ile çalışabilen yeni sürücüye buradan ulaşılabilir.