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AMD-ATi Radeon HD 5800 serisi için hazırlanan ilk sürücüyü yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,6b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi Radeon HD 5800 serisi için hazırlanan ilk sürücüyü yayımladı
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ATi Radeon HD 5800 serisi için hazırlanan ilk sürücü yayınlandı. Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı ailesi için hazırlanan yeni sürücü esasında sadece HD 5850 ve HD 5870 modelleriyle çalışan geçici bir çözüm. Bilindiği üzere AMD-ATi sürücü güncellemelerini her ay düzenli olarak yayımladığı Catalyst paketleriyle gerçekleştiriyor ancak erken yayımlanan Catalyst 9.9 sürücüsü Radeon DH 5800 serisine destek sunmadığı, Catalyst 9.10 sürücüsü için de henüz vakit olduğu için AMD-ATi yeni nesil kartlarına yönelik olarak resmi "destek" sayfasında üzerinden yeni bir sürücü yayımladı.

Hem Windows Vista hem de Windows 7 (32bit/64bit) ile çalışabilen yeni sürücüye buradan ulaşılabilir.


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bordoomavii 10 yıl
offf ya kart resimde harika çıkmış resmen inşallah bir gün alabilrim bu karttan :)
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alito 10 yıl
9.10 sürücüleriyle fark kapanır ve hemen hemen her oyunda ve uygulamada gtx295 in önüne geçer bu kart.
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LAVMAN 10 yıl
hala atiden sürücü ile problem çözümü bekleyenler var yahu
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Nef'i 10 yıl
donanımsal olarak zate iyi bir ekran kartı yazılımsal olarak da iyi bir sürücü çıkartacaklardır
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adacay 10 yıl
5870'in 4870x2'ye geçildiği durumların açıklaması belki test için kullanılan sürücüler olabilir. Bakalım yeni sürücülerle 5870'in gücü ne kadar artacak??
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DISTURBED 10 yıl
kesinlikle fark olacaktır

video incelemedeki testleri bu sürücü ile yenilerseniz objektif bir inceleme olmuş olur
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sulo61gun 10 yıl
bu sürücü ile testler yeniden yapılıp ona göre kart yeniden değerlendirilmeli hatta 9.10 sürücüsü beklenilmeli
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