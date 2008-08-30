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AMD-ATi: Yeni sürücüler ile performans çıtamızı arttırmayı hedefliyoruz

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın G80 hamlesine R600 ile cevap vermekte sıkıntı çeken ve performans düellosunda X1900 serisi sonrası yaklaşık iki yıl boyunca Nvidia'yı bir adım geriden takip etmek zorunda kalan AMD-ATi, HD 3800 serisi ile verdiği olumlu sinyalleri ve yeni teknolojileri geçiş konusundaki heyecanını geçtiğimiz Haziran ayının sonunda kullanıma sunduğu HD 4800 serisi ile performans rakamlarına da yansıtmıştı. Radeon HD 4850/4870 modelleriyle ilgili fiyat segmentlerinde rakibi Nvidia'yı köşeye sıkıştırmayı başaran AMD-ATi hemen ardında R700 kod adıyla geliştirdiği çift grafik işlemcili HD 4870 X2 modelini lanse ederek liderlik tacını ezeli rakibi Nvidia'dan geri almayı başarmıştı. Donanım tarafındaki tüm bu hareketlilik ve elde edilen başarının yanı sıra AMD-ATi sürücü tarafındaki iddiasını da arttırarak sürdürmek istiyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak yeni sürücüler ile birlikte mevcut kartların özellikle oyunlar başta olmak üzere pek çok uygulamada daha yüksek performans sunması hedefleniyor. Daha önceki haberlerimizde de altını çizdiğimiz üzere Nvidia, Eylül ayı ile birlikte radikal yenilikler içerebileceği ifade edilen ciddi bir sürücü güncellemesine gitmeye hazırlanıyor. Gelişmeleri yakından takip eden AMD-ATi de Eylül-Ekim aylarında kullanıma sunacağı Catalyst sürücü paketleriyle rakibinin hamlelerine yanıt verebileceği üzerinde duruluyor. Anlaşılan önümüzdeki aylarda AMD-ATi ve Nvidia arasında sürücü savaşları da gündeme sık sık gelecek gibi görünüyor. Nvidia'nın sürücü planlarıyla ilgili daha fazla bilgi için; http://forum.donanimhaber.com/m_25353842/tm.htm
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mamad 11 yıl
Yazılım desteği ati'nin hep zayıf yönünü oluşturuyordu (8.3 bi mucize olabilir
). Şimdi birazda yazlımlara önem verirse rekabet biraz daha canlanır ve her halükarda işe yarar.

Ama asıl merak konusu nvidia'nın yapacağı big bang. Malum çok iddialı konuşuyorlar.
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BARKU 11 yıl
catalyst i kurması bir dert kartların ısınması ayrı bir dert. Daha 39 fırın ekmek yemesi lazım ati nin
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FadeToßlack 11 yıl
İyi iyi.Sonunda Ati driverlara yükleniyor.Crysis'i 35 fps'le oynamaktan bıkmıştım.
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DarkSidesOfMe 11 yıl
ati de bence aylık periyotlarla driver çıkarmayı bırakmalı
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