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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, Catalyst 10.10 sürücüsünü kullanıma sundu

8 yıl
9,8b
1
78
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun süredir merakla beklenen Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını lanse eden AMD, Ekim ayın için hazırladığı Catalyst 10.10 sürücü paketini kullanıma sundu. WHQL sertifikasına sahip olan yeni sürücü paketi, Radeon HD 6850 ve Radeon hd 6870 modelleriyle birlikte Radeon HD 2000 serisinden günümüze mevcut tüm ekran kartlarıyla birlikte Radeon HD 3200 serisi ve üzeri entegre grafik birimleriyle kullanılabiliyor. Catalyst 10.10 sürücüsüyle birlikte olağan güncellemelerin yanında önemli yenilikler de sunmaya başlayan AMD için bu yeniliklerin başında APP teknoloji sürümü geliyor. Açılımı Accelerated Paralel Processing yani Hızlandırılmış Paralel İşlem sürümü ile birlikte AMD, Catalyst sürücü paketini artık iki farklı versiyon olarak sunmaya başlıyor. Kullanıcılar her zaman olduğu gibi Catalyst sürücüsünü indirmeye devam edebilecek ancak aynı zamanda dileyen kullanıcılar, olağan sürücülere ek olarak OpenCL sürücüsünü de içeren Catalyst APP Teknoloji sürümünü de indirebilecekler.

Catalyst 10.10 sürücüsüyle birlikte gelen bir diğer önemli yenilik ise WMV HD formatındaki videolar için donanımsal hızlandırma sunuyor olması. Windows 7 altında ATi Radeon hd 5000 serisi ekran kartına sahip kullanıcılar, yeni sürücü ile birlikte Microsoft'un video kodeki olan WMW HD için donanımsal hızlandırma desteği almaya başlıyorlar. Yeni sürücünün altı çizilen bir diğer özelliği de yine video yetenekleriyle ilgili. AMD'nin açıklamalarına göre Catalyst 10.10 ile birlikte Catalyst Control Center altında yer alan Dinamik Karşıtlık (Dynamic Contrast) ayarlarında geliştirme yapıldı ve histogram tabanlı tanımlama özelliği de eklendi. Catalyst 10.10 sürücüsüyle gelen belkide en önemli yenilik HD3D teknolojisinin tanıtılması. Nvidia'nın 3DVision teknolojisine karşı AMD'nin en önemli kozu olan HD3D teknolojissi ile birlikte 3D Blu-ray desteğine geliyor ve bu sayede Radeon HD 6800 serisi ekran kartları için 3D Blu-ray oynatımını aktifleştiriliyor. Bu özellikten faydalanmak ve tam tecrübe etmek isteyen kullancııların 3D Blu-ray uyumlu yazılıma, 3D destekli monitöre ve 3D Stereoscopic gözlüklere ihtiyaç duyduklarını da belirtmeliyiz. Catalyst 10.10 sürücüsü HD3D özelliği altında Stereo 3d oyun uyumluluğu da getiriyor. Radeon HD 5000 ve Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan bu özellik sayesinde, Dynamic Digital Depth (DDD) ve iZ3D firmalarının geliştirdiği üçüncü parti Stereo 3D dönüştürme yazılımları kullanılarak Stereo 3D oyun deneyimi yaşanabiliyor. Bu özellik için de kullanıcıların 3D destekli monitör ve 3D Stereoscopic gözlüklere ihtiyaç duyacaklarını da not düşmüş olalım.

AMD'nin, Catalyst 10.10 sürücüsüyle lanse ettiği yeni özelliklerden sonra şimdi merakla beklenen performans geliştirmelerine geçebilir. AMD'nin açıkladığı rakamlara göre Catalyst 10.10 sürücüsüyle gelen performans kazanımları şu şekilde;

 

Aliens vs. Predator DirectX 11 Benchmark

- ATI Radeon HD 5800 serisi için tek ve çoklu kart kurulumlarında %6'ya varan performans artışı.

- ATI Radeon HD 5700 serisi için tek ve çoklu kart kurulumlarında %5'e varan performans artışı.

- ATI Radeon HD 5600 serisi için %5'e varan performans artışı.

- ATI Radeon HD 5500 serisi için %5'e varan performans artışı.

- ATI Radeon HD 5400 serisi için %4'e varan performans artışı.

BattleForge

- ATI Radeon HD 5800 serisi için tek ve çoklu kart kurulumlarınd, anti-aliasing aktif %6'ya varan performans artışı.

Crysis Warhead

 - ATI Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarının tekli kurulumlarında anti-aliasing aktif %9'a varan performans artışı.

 Far Cry 2

- ATI Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarının tekli kurulumlarında %7'ye varan performans artışı.

 Metro 2033

 - ATI Radeon HD 5800 serisinin tekli ve çoklu kart kurulumlarında %7'ye varan performans artışı.

 - ATI Radeon HD 5700 serisinin tekli ve çoklu kart kurulumlarında %8'e varan performans artışı.

 - ATI Radeon HD 5600 serisinde DirectX 10 ve 11 modları için %5'e varan performans artışı.

 - ATI Radeon HD 5500 serisinde DirectX 10 ve 11 modları için %5'e varan performans artışı. 

- ATI Radeon HD 5400 serisinde DirectX 10 ve 11 modları için %4'e varan performans artışı.

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat Benchmark

 

- ATI Radeon hd 5800 serisinin tekli kart kurulumları için %7'ye varan performans artışı.

 Unigine Heaven

- ATI Radeon HD 5800 serisinin tekli ve çoklu kart kurulumları için anti-aliasing aktif %9'a varan performans artışı.

- ATI Radeon hd 5700 serisinin tekli ve çoklu kart kurulumları için anti-aliasing aktif %8'e varan performans artışı.

 World in Conflict

 

- ATI Radeon hd 5600 serisi için %9'a varan performans artışı.

 

- ATI Radeon hd 5500 series için %10'a varan performans artışı.

AMD'nin Catalyst 10.10 sürücüsünü indirmek için ilgili adres;

http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx


http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx Yorum Yaz
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Ercangvn 8 yıl
Cod mw2 ve dead rising 2'de yavaşlama var
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vurushlee 8 yıl
yav arkadaslar ben bu drıverı yukleyemedım
yuklemenın sonunda hıcbır surucu bulunamadı uygun surucuyu yukleyın dıyor
kafayı yemek uzereyım
daha once 10.5 vardı

drıverı kaldırıyorum daha sonra drıver sweeperdan sılıyorum daha sonra yuklemeyı yapıyorum ama olmuyor
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VirtualWorld 8 yıl

Neg9

Cod mw2 ve dead rising 2'de yavaşlama var

Fps düşüşü olduysa 10.9 driver a dönün.
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tahir40 8 yıl
Galiba benim HD4850'ye göre bişi yok :)
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SiLo! 8 yıl
Şimdi 5770 vapor'uma kurucam, umarım bir sıkıntı yaratmaz bana gece gece..
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POLATON 8 yıl
Arkadaşlar yükledikten sonra film izleyemiyorum. Ses geliyor ama görüntü sadece siyah ?
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efesinn 8 yıl
arkadaşlar yorumları okudumda kimisi laptop için çıkmamış diyor kimisi çıkartamaz diyor çıkartsada yayınlayamaz diyor bilmem ne işte ben indirdim aynısını yapın resimdekilerin siz indirin hemde 10.10
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yelkowan 8 yıl
efesinn

arkadaşlar yorumları okudumda kimisi laptop için çıkmamış diyor kimisi çıkartamaz diyor çıkartsada yayınlayamaz diyor bilmem ne işte ben indirdim aynısını yapın resimdekilerin siz indirin hemde 10.10

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Hadi bakalım tekrar döndük başa.


Hem de 10.10 diye indirdiğin dosya sadece catalty control center pakete notebook sürücüsü
dahil değil. sadece program arayüzünü güncellemiş oluyorsun dizüstüyle gelen ilk sürücüyü
kullanmaya devam.


AMD'nin birilerinden izin almasına gerek yok bölesi işine geliyor o kadar aynen sözde graphics
teknolojileri stream ve gpuya fizik hesaplatma teknolojileri gibi biz açık kaynaklı yazılımdan yanayız
diyip firmanın bunlar için arge yapmasından yırtması gibi. Yeni teknolojisi 3 boyut görüntülemede de
aynı politikayı izleyeceğini duyurdu bakalım radeonda 3d kaç adım ilerleyecek. Bi Eyefinity teknolojisini
nasıl olduysa yüzüne gözüne bulaştırmadı.

Mobility radeon sürücüleri ekran kartını kullanan firmaya göre özelleştirildiğinden AMD sürücüleri yayınlamaz
güncel sürücüler için lütfen üreticinize başvurun diyor anlıcan notebook için ayrıca driver hazırlamaktan
yırtmış oluyor. Tamamiyle AMD'nin politikası.

Yinede istersen masaüstü driverlerini program yardımıyla modlayıp notebookunda kullanılabilir hale getirebiliyorsun.
şuan için 10.10 ve geriye doğru bir kaç driver daha modlanmıyor hatırladığım kadarıyla...
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tevbu 8 yıl
Ben ati 4850 ekran kartını kullanıyorum. Acaba bu sürücüler bizim ekran kartına da biraz etki eder mi? Bir de bu kartla çeşitli sorunlar yaşıyorum. Oyunların önemli bölümünde oyundan masaüstüne atma sorunu yaşıyorum. Sürücüden mi değilmi göreceğiz bakalım.
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MegaWolt38 8 yıl
Geçen 10.9 u yükledim içine etti makinenin, 10.6 ya geri döndüm..
En iyisi ekran kartıyla gelen cddeki sürücüyü kurmak, en sağlamı o, gerisi hikaye valla.
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OverClocK1ng 8 yıl
Yukarıda yazıyor DH Misafiri. Renk ayarları değişip 6700k oluyormuş.
Sanırım onu 6500k veya 9300k yapacaksın artık hangisini kullanıyorsan.
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OverClocK1ng 8 yıl
Yukarıda yazıyor DH Misafiri. Renk ayarları değişip 6700k oluyormuş.
Sanırım onu 6500k veya 9300k yapacaksın artık hangisini kullanıyorsan.
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DH Misafiri 8 yıl
Benim ekran da pembe oldu. Bunu nasıl düzeltebiliriz?
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omer.f 8 yıl
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Kırmızı ile işaretlediğim yer gösterdiğim gibi olacak. 6700 veya 6600 olarak ayarlanmış default olarak yeni sürücüde.
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strafor 8 yıl
inan eriniyorum var ya şunu güncellemeye. Şimdi kim kaldıracak , sweepleyecek, tekrar kuracak.. Offf offfffffffffffff. İnsan şu güncelleme işinide bi çözer ya. Şöyle Antivirüslerde olduğu gibi kendiliğinden güncelleyen birşey yapsalar , kim yaparsa büyük hizmet yapmış olur, satışları bile etkiler.
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jinjin 8 yıl
Benim kartım 3870 her çıkan güncelleştirmeyi yapıyorum ama benim kart için bir yenilik tabii ki olmuyor bunu her seferinde yüklemenin bir faydası var mı ?
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Process64 8 yıl
Aslında sürücüyü indirdikten sonra eskisinin üzerine yükleyerek güncellenebiliyor. Ronaldinho.10'daki gibi bir sorun olmadığı müddetçe eskisini kaldırıp Driver Sweeper ile temizletme gereği yok. Bir çok kullanıcı .NET yüzünden sıkıntı çekiyor. ATI arayüz konusunda kolayına kaçmış aslında x86 ve x64 için ayrı ayrı arayüz yazmak yerine .NET'te tek seferde hallediyor... 10.4'ü kullanıyorum, 5970 için şu an gerek duymuyorum ama indirip akşama yükleyip deneyelim bir.
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