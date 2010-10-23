AMD, Catalyst 10.10 sürücüsünü kullanıma sundu

Uzun süredir merakla beklenen Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını lanse eden AMD, Ekim ayın için hazırladığı Catalyst 10.10 sürücü paketini kullanıma sundu. WHQL sertifikasına sahip olan yeni sürücü paketi, Radeon HD 6850 ve Radeon hd 6870 modelleriyle birlikte Radeon HD 2000 serisinden günümüze mevcut tüm ekran kartlarıyla birlikte Radeon HD 3200 serisi ve üzeri entegre grafik birimleriyle kullanılabiliyor. Catalyst 10.10 sürücüsüyle birlikte olağan güncellemelerin yanında önemli yenilikler de sunmaya başlayan AMD için bu yeniliklerin başında APP teknoloji sürümü geliyor. Açılımı Accelerated Paralel Processing yani Hızlandırılmış Paralel İşlem sürümü ile birlikte AMD, Catalyst sürücü paketini artık iki farklı versiyon olarak sunmaya başlıyor. Kullanıcılar her zaman olduğu gibi Catalyst sürücüsünü indirmeye devam edebilecek ancak aynı zamanda dileyen kullanıcılar, olağan sürücülere ek olarak OpenCL sürücüsünü de içeren Catalyst APP Teknoloji sürümünü de indirebilecekler.

Catalyst 10.10 sürücüsüyle birlikte gelen bir diğer önemli yenilik ise WMV HD formatındaki videolar için donanımsal hızlandırma sunuyor olması. Windows 7 altında ATi Radeon hd 5000 serisi ekran kartına sahip kullanıcılar, yeni sürücü ile birlikte Microsoft'un video kodeki olan WMW HD için donanımsal hızlandırma desteği almaya başlıyorlar. Yeni sürücünün altı çizilen bir diğer özelliği de yine video yetenekleriyle ilgili. AMD'nin açıklamalarına göre Catalyst 10.10 ile birlikte Catalyst Control Center altında yer alan Dinamik Karşıtlık (Dynamic Contrast) ayarlarında geliştirme yapıldı ve histogram tabanlı tanımlama özelliği de eklendi. Catalyst 10.10 sürücüsüyle gelen belkide en önemli yenilik HD3D teknolojisinin tanıtılması. Nvidia'nın 3DVision teknolojisine karşı AMD'nin en önemli kozu olan HD3D teknolojissi ile birlikte 3D Blu-ray desteğine geliyor ve bu sayede Radeon HD 6800 serisi ekran kartları için 3D Blu-ray oynatımını aktifleştiriliyor. Bu özellikten faydalanmak ve tam tecrübe etmek isteyen kullancııların 3D Blu-ray uyumlu yazılıma, 3D destekli monitöre ve 3D Stereoscopic gözlüklere ihtiyaç duyduklarını da belirtmeliyiz. Catalyst 10.10 sürücüsü HD3D özelliği altında Stereo 3d oyun uyumluluğu da getiriyor. Radeon HD 5000 ve Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan bu özellik sayesinde, Dynamic Digital Depth (DDD) ve iZ3D firmalarının geliştirdiği üçüncü parti Stereo 3D dönüştürme yazılımları kullanılarak Stereo 3D oyun deneyimi yaşanabiliyor. Bu özellik için de kullanıcıların 3D destekli monitör ve 3D Stereoscopic gözlüklere ihtiyaç duyacaklarını da not düşmüş olalım.

AMD'nin, Catalyst 10.10 sürücüsüyle lanse ettiği yeni özelliklerden sonra şimdi merakla beklenen performans geliştirmelerine geçebilir. AMD'nin açıkladığı rakamlara göre Catalyst 10.10 sürücüsüyle gelen performans kazanımları şu şekilde;

Aliens vs. Predator DirectX 11 Benchmark

- ATI Radeon HD 5800 serisi için tek ve çoklu kart kurulumlarında %6'ya varan performans artışı.

- ATI Radeon HD 5700 serisi için tek ve çoklu kart kurulumlarında %5'e varan performans artışı.

- ATI Radeon HD 5600 serisi için %5'e varan performans artışı.

- ATI Radeon HD 5500 serisi için %5'e varan performans artışı.

- ATI Radeon HD 5400 serisi için %4'e varan performans artışı.

BattleForge

- ATI Radeon HD 5800 serisi için tek ve çoklu kart kurulumlarınd, anti-aliasing aktif %6'ya varan performans artışı.

Crysis Warhead

- ATI Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarının tekli kurulumlarında anti-aliasing aktif %9'a varan performans artışı.

Far Cry 2

- ATI Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarının tekli kurulumlarında %7'ye varan performans artışı.

- ATI Radeon HD 5800 serisinin tekli ve çoklu kart kurulumlarında %7'ye varan performans artışı.

- ATI Radeon HD 5700 serisinin tekli ve çoklu kart kurulumlarında %8'e varan performans artışı.

- ATI Radeon HD 5600 serisinde DirectX 10 ve 11 modları için %5'e varan performans artışı.

- ATI Radeon HD 5500 serisinde DirectX 10 ve 11 modları için %5'e varan performans artışı.

- ATI Radeon HD 5400 serisinde DirectX 10 ve 11 modları için %4'e varan performans artışı.

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat Benchmark

- ATI Radeon hd 5800 serisinin tekli kart kurulumları için %7'ye varan performans artışı.

Unigine Heaven

- ATI Radeon HD 5800 serisinin tekli ve çoklu kart kurulumları için anti-aliasing aktif %9'a varan performans artışı.

- ATI Radeon hd 5700 serisinin tekli ve çoklu kart kurulumları için anti-aliasing aktif %8'e varan performans artışı.

World in Conflict

- ATI Radeon hd 5600 serisi için %9'a varan performans artışı.

- ATI Radeon hd 5500 series için %10'a varan performans artışı.

AMD'nin Catalyst 10.10 sürücüsünü indirmek için ilgili adres;

http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx

http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx