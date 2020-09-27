Intel Alder Lake-S ile birlikte PSU gereksinimlerini sıkılaştırıyor

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Comet Lake ile birlikte bir kere daha vites yükselten Intel 12. nesil masaüstü işlemcileriyle alışılagelinmişin dışında bir işlemci tasarımına geçiş yapacak. Firma buna yönelik hazırlıklara başlamış bile.

Yeni güç tabloları

Intel’in anakart ve PSU üreticilerine gönderdiği iddia edilen tablolar firmanın hibrit mimariyle gelecek Alder Lake-S işlemcilerine yönelik hazırlığını gün yüzüne çıkardı.

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Intel’in test planı tablosu adını verdiği tabloların amacı ise yayınlanan 4 seviyede üretilecek PSU’lar için Intel’in hangi yük kriterini belirlediği sergilemek ve bununla birlikte 6 gerilim kanalında sağlanması gereken gücü paylaşmak olarak belirtilmiş.

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Tablolara göre Intel’in Alder Lake-S ile birlikte 8. ve 9. nesil Coffee Lake işlemcilerine kıyasla PSU önerilerini sıkılaştırdığını söylemek mümkün. Son olarak Kaby Lake’ten bu yana en önemli adım olarak nitelendirilien LGA 1700 soketli Alder Lake işlemcileri 10 nm SuperFin sürecinden geçecek ve büyük-küçük çekirdek gruplarından oluşacak.

https://videocardz.com/newz/intel-alder-lake-s-appears-in-intel-psu-test-plan-tables

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