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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Alder Lake-S ile birlikte PSU gereksinimlerini sıkılaştırıyor

    Yarıiletken üreticisinin sıradışı tasarımdaki yeni işlemcileri için hazırladığı PSU tablosu ortaya çıktı. Görünüşe göre Intel yeni nesilde işini sağlama almak istiyor.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Alder Lake-S ile birlikte PSU gereksinimlerini sıkılaştırıyor
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    Comet Lake ile birlikte bir kere daha vites yükselten Intel 12. nesil masaüstü işlemcileriyle alışılagelinmişin dışında bir işlemci tasarımına geçiş yapacak. Firma buna yönelik hazırlıklara başlamış bile.

    Yeni güç tabloları

    Intel’in anakart ve PSU üreticilerine gönderdiği iddia edilen tablolar firmanın hibrit mimariyle gelecek Alder Lake-S işlemcilerine yönelik hazırlığını gün yüzüne çıkardı.

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    Intel’in test planı tablosu adını verdiği tabloların amacı ise yayınlanan 4 seviyede üretilecek PSU’lar için Intel’in hangi yük kriterini belirlediği sergilemek ve bununla birlikte 6 gerilim kanalında sağlanması gereken gücü paylaşmak olarak belirtilmiş.

    Intel Alder Lake-S ile birlikte PSU gereksinimlerini sıkılaştırıyor

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 kullanıcıları çökme sorunuyla karşılaşıyor"

    Tablolara göre Intel’in Alder Lake-S ile birlikte 8. ve 9. nesil Coffee Lake işlemcilerine kıyasla PSU önerilerini sıkılaştırdığını söylemek mümkün. Son olarak Kaby Lake’ten bu yana en önemli adım olarak nitelendirilien LGA 1700 soketli Alder Lake işlemcileri 10 nm SuperFin sürecinden geçecek ve büyük-küçük çekirdek gruplarından oluşacak.



    https://videocardz.com/newz/intel-alder-lake-s-appears-in-intel-psu-test-plan-tables Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    huso 37 dk.
    "LGA 1700 soketli Alder Lake işlemcileri"Hayırlısı bakalım...
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    AtiMX4 (Ati ) 1 sa.
    Nm küçüldükçe elektrik ihtiyacı artıyor. Bu işte terslik var.
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    Jon_Kar 2 sa.
    En az 750 watt 80+ platinum psu ister artik
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