AMD çift çekirdekli Neo işlemcisini yılın ikinci yarısında duyurabilir

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Geçtiğimiz haftalarda ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarlar için Yukon platformunu duyuran AMD, yıl içerisinde platformu çift çekirdeki Neo işlemcisiyle güncellemeyi planlıyor. AMD'nin Yukon platformu henüz kullanıma sunulmuş olmasa da ilk defa CES fuarında HP, platformu temel alan 12.1" ekranlı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarını tanıtmıştı.

1.6GHz'de çalışan Neo MV40 işlemcisinin güç verdiği Yukon platformunu temel alan sistemlerin yılın ikinci çeyreğinden itibaren kullanıma sunulması beklenirken AMD, platfromu daha iddialı ve çekici bir kimliğe büründürecek çalışmalarına da devam ediyor. Zira gelen bilgilere göre firma yılın ikinci yarısı ile birlikte çift çekirdekli Neo işlemcisini duyurmayı ve 780G yonga setinin grafik yetenekleriyle pekiştirerek 600$ seviyesinde başlangıç fiyatına sahip olan ultra-ince dizüstü bilgisayarlarda yer almayı hedefliyor.

Kod adı Conesus olan çift çekirdekli Neo işlemcisinin detaylı özellikleri ise henüz açıklanmış değil.