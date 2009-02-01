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AMD çift çekirdekli Neo işlemcisini yılın ikinci yarısında duyurabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD çift çekirdekli Neo işlemcisini yılın ikinci yarısında duyurabilir
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Geçtiğimiz haftalarda ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarlar için Yukon platformunu duyuran AMD, yıl içerisinde platformu çift çekirdeki Neo işlemcisiyle güncellemeyi planlıyor. AMD'nin Yukon platformu henüz kullanıma sunulmuş olmasa da ilk defa CES fuarında HP, platformu temel alan 12.1" ekranlı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarını tanıtmıştı.

1.6GHz'de çalışan Neo MV40 işlemcisinin güç verdiği Yukon platformunu temel alan sistemlerin yılın ikinci çeyreğinden itibaren kullanıma sunulması beklenirken AMD, platfromu daha iddialı ve çekici bir kimliğe büründürecek çalışmalarına da devam ediyor. Zira gelen bilgilere göre firma yılın ikinci yarısı ile birlikte çift çekirdekli Neo işlemcisini duyurmayı ve 780G yonga setinin grafik yetenekleriyle pekiştirerek 600$ seviyesinde başlangıç fiyatına sahip olan ultra-ince dizüstü bilgisayarlarda yer almayı hedefliyor.

Kod adı Conesus olan çift çekirdekli Neo işlemcisinin detaylı özellikleri ise henüz açıklanmış değil.


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gun 10 yıl
Bu arada Neo'nun ilk modeli MV-40 tanıtılmış. Amd'nin notebook sayfasında işlemci karşılaştırmada çıkıyor.

15 Watt tüketime sahip. L2 Cache Size 512 ve 65 nm üretim teknolojisi. AMD Athlon™ Neo Processor for Ultrathin Notebooks

products.amd.com/...
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gun 10 yıl
Bu daha güzel bir pazar bence. Netbook'dan daha büyük biraz ama en azından performansı ve grafiksel gücü daha iyi. Onun için Full PC Performance ve True HD demişler.


Eğer Centrino gibi bir marka yaratmayı planlarsa daha iyi olacağına inanıyorum. Böle ZM-80 gibi isimlendirme mi olur yaw. Birde Turion sadece işlemci ismi. Intel gibi bir platform çıkartması gerek artık. Aynı masa üstünde spider ve dragon gibi ama kalıcı bişi olması gerek.


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SupermanPrime 10 yıl
fatih yazıyı okumadın herhalde laptop değil netbook bunlar okudunmu bilmem ama intelinde çift çekirdekli atom çıkaracağı vardı ama fazla enerji tüketimi ve ısınma nedeniyle çıkartmadı
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fatihcanery 10 yıl
amd neden geriden geliyor anlamadım,özellikle dizüstünde
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max975 10 yıl
bakalım krizde ne kadar satacak
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marantz 10 yıl
bu işlemciler taşınabilir+profesyonel müzikler uğraşan insanların performans isteğini tatmin ederse çok satar
+uygun fiyat çok cazip olur çünkü millet mac book power book lardan bıkmış durumda
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Wilson Fisk 10 yıl
secilmis islemci diyorsun?
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N-0NE 10 yıl
Hocam atomdan daha performanslı ve grafik açısındanda gma3000-gma950den iyi olursa güzel bir hamle olur amd için ama atoma göre çok geç kalmış bi hamle...
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