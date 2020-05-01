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    AMD DDR5 ve Zen 4’e 2022’de geçebilir

    Sızan son slaytlar kırmızı ekibin yol haritasına dair önemli bilgiler içeriyor.
    2 hf.
    2,3b
    1
    32
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD DDR5 ve Zen 4’e 2022’de geçebilir
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    AMD’nin ortaya çıkan slaytında ilgi çekici detaylar var. Merakla beklenen DDR5 için tarih verilirken yakın zamanda detaylanan USB 4.0 da yolda görünüyor.

    Zen 4'ün ayak sesleri

    Görsellere göre AMD Zen 4 mimarili ilk işlemcilerini 2022 yılının sonlarına doğru satışa sunacak. Yeni platformla birlikte kırmızı ekip DDR5’e geçişini gerçekleştirirken USB 4.0 gibi modern bir özelliği de kullanıcılarına sağlayacak. Diğer taraftan henüz PCIe 5.0 için bir emare görünmüyor.

    Ayrıca Bkz. "TSMC 2 nm için kolları sıvadı"

    APU’larında Zen3+ mimarisini kullanacak AMD APU kanadını da DDR5 ile tanıştıracak. Ek olarak dizüstü bilgisayarlarında düşük güç tüketimli DDR5 kitlerinin kullanılması gündemde. Daha önce de Zen 4 mimarisiyle gelecek Genoa kod adlı EPYC işlemcilerinin 2022 yılının sonuna doğru geleceği paylaşılmıştı. Dolayısıyla kırmızı ekibin 5 nm’ye yer vereceği işlemciler için paylaşılan tarih makul görünüyor.



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    Technical.assistance (Technical Assistance) 2 hf. en beğenilen ilkerinanç
    amd ye vur dedik öldürünce dururm buna döndü
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    sd-ddr1-ddr2-ddr3 lu sistem kullanan biri olarak ssd4 du pas geçecem
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    Perturbator (Mehmetcan ) 1 hf.
    Amd den zen2 mimarili 7nm 2600AF tarzı yine bi kıyak bekliyorum
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 hf. Perturbator
    bu dediğiniz mümkün değil üretici farklı.


    amd'nin glofo firması ile 12nm anlaşması var kotasını bir türlü dolduramadığı ve ürettirmese bile para verecek o yüzden ne ürettirsem kar diyor.bu yüzden 12nm 1600 1200 gibi işlemciler görüyoruz kota bol bas basabildiğin kadar.


    7nm ise ayrı bir hikaye TSMC'ye yaptırıyorlar bırak kotanın bol olmasını sıraya girip yaptırıyorlar yani kısıtlı kota var ve ister ürettir ister ürettirme bana bu parayı vereceksin gibi bir anlaşmaları yok.amd TSMC'den 7nm kotası alabilse daha çok 3000 serisi bastıracak.


    uzaktan yakından alakası yok yani dediğiniz şeyin.
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 hf.
    1 mayıs haberi bir gün önce de ben demiştim am5 işi ertelenebilir diye demek ki ufaktan söylemeye başlamışlar.belli değil şu anda ddr5'in ne olacağı.belki çok güzel olacak belki üretim felaketi olacak fakat şu kesin ki her sene bir ryzen serisi çıkmasına alıştık ama 2021'de bir ryzen serisi gelmeyecek ddr5 iyi ya da kötü olsun.bu sene sonunda çıkacak ryzen 4000 serisi en az iki sene gidecek.2021'de intel'in rocket lake 11. seriyi yeni mimarisi ile birlikte çıkarmasını bekliyorum.
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    6s 1 hf. Wilson Fisk
    Ryzen serileri için ortalama 1.5 senede bir yenileniyor diyebiliriz; 4000 sene sonu doğru dendi, araya koy en az 1.5 yıl 2022 hazirandan önce çıkmaz, hatta 2022 yıl sonundan önce 5000 çıkmaz.

    DDr5 sistem hayaliyle bu işlemcileri bekliyordum ama o kadar sabredecek bir sistemim de yok. İşin kötüsü son nesil am4 alıp ileriye dönük uyumluluktan yararlanamayacağım, ddr4 ram'a sahip olmadığımdan son nesilde ddr4 alarak ileride başka sistemde kullanamyacağım, tüm bunlar beni düşündürüyor(yükseltme için tekrardan ram masrafına girilecek) Sizce tüm bunlara rağmen 4000 alınır mı? Acaba ucuz anakart, 4600 işlemci ve tek modül ram ile bu geçişi ucuza atlatsam, sonra da 5-6000 serisi ile hayalimdeki sistemi mi dizsem?
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    -Gardiyan- (Özcan G.) 1 hf.
    Amd son yıllarda işlemci tarihini yeniden yazıyor. Taraflı tarafsız tüm donanım severlerin alkışlaması gerekir. Ryzen olmasaydı halen i7 4 çekirdek / 8 izlekli işlemciler kullanmak zorunda kalacaktık.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    KumKekliği 1 hf. -Gardiyan-
    kesinlikle katılıyorum. amd'ye çok şey borçluyuz. işi sırtladı götürüyor. durmak da bilmiyorlar
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    The white warrior (Sıradan bir vatandaş ) 2 hf.
    Ddr5 ramlerin gelmesi apular için sıçrama etkisi yapacaktır. Apu gpuları artık rx 560 performansı vereceklerdir. 1440x900 çözünürlükte low-medium uzun yıllar iş görür
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    TheJudgé 2 hf.
    daha erken geçer umarım
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Bir de şu 7 nm anladıkta 7+ nm ne peki?
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    Musty3535123 2 hf.
    3000 serisinde 7nm ye geçtim, 4000 serisi 7 nm+ olacak. 5000 serisi 5 nm
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    Yilsev (Yilsev Yildiz) 2 hf.
    Anlaşıldı daha 2.5 sene yeni sistem toplayamayacağım. Elder Scrolls 6'ya yetişse bari.
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    6s 2 hf.
    Zen 4 ile gelecek işte; 5000 serisi ryzen'ler am5 soket(ismi her ne olursa) ile birlikte ddr5 uyumlu gelecek, usb4'ü de çok büyük ihtimal göreceğiz ama pcie5 daha var. Pcie4 geldi 570 serisi ısınan kartlar oldu(getirdiği bir yük var yani, chipset litografisi düşmeden aşırı ısınır) pcie 3 bile yeterliyken 5 için bir sebep yok.
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    2315 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    amd zen 4, amd zen 3+ ve
    7 etiket daha amd ddr5 amd usb 4.0 amd ryzen ryzen işlemci ryzen apu ddr5 ryzen apu Donanım
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