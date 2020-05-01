AMD DDR5 ve Zen 4’e 2022’de geçebilir

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AMD’nin ortaya çıkan slaytında ilgi çekici detaylar var. Merakla beklenen DDR5 için tarih verilirken yakın zamanda detaylanan USB 4.0 da yolda görünüyor.

Zen 4'ün ayak sesleri

Görsellere göre AMD Zen 4 mimarili ilk işlemcilerini 2022 yılının sonlarına doğru satışa sunacak. Yeni platformla birlikte kırmızı ekip DDR5’e geçişini gerçekleştirirken USB 4.0 gibi modern bir özelliği de kullanıcılarına sağlayacak. Diğer taraftan henüz PCIe 5.0 için bir emare görünmüyor.

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APU’larında Zen3+ mimarisini kullanacak AMD APU kanadını da DDR5 ile tanıştıracak. Ek olarak dizüstü bilgisayarlarında düşük güç tüketimli DDR5 kitlerinin kullanılması gündemde. Daha önce de Zen 4 mimarisiyle gelecek Genoa kod adlı EPYC işlemcilerinin 2022 yılının sonuna doğru geleceği paylaşılmıştı. Dolayısıyla kırmızı ekibin 5 nm’ye yer vereceği işlemciler için paylaşılan tarih makul görünüyor.

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