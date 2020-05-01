AMD DDR5 ve Zen 4’e 2022’de geçebilir

AMD’nin ortaya çıkan slaytında ilgi çekici detaylar var. Merakla beklenen DDR5 için tarih verilirken yakın zamanda detaylanan USB 4.0 da yolda görünüyor.
Zen 4'ün ayak sesleri
Görsellere göre AMD Zen 4 mimarili ilk işlemcilerini 2022 yılının sonlarına doğru satışa sunacak. Yeni platformla birlikte kırmızı ekip DDR5’e geçişini gerçekleştirirken USB 4.0 gibi modern bir özelliği de kullanıcılarına sağlayacak. Diğer taraftan henüz PCIe 5.0 için bir emare görünmüyor.
Ayrıca Bkz. "TSMC 2 nm için kolları sıvadı"
APU’larında Zen3+ mimarisini kullanacak AMD APU kanadını da DDR5 ile tanıştıracak. Ek olarak dizüstü bilgisayarlarında düşük güç tüketimli DDR5 kitlerinin kullanılması gündemde. Daha önce de Zen 4 mimarisiyle gelecek Genoa kod adlı EPYC işlemcilerinin 2022 yılının sonuna doğru geleceği paylaşılmıştı. Dolayısıyla kırmızı ekibin 5 nm’ye yer vereceği işlemciler için paylaşılan tarih makul görünüyor.
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amd'nin glofo firması ile 12nm anlaşması var kotasını bir türlü dolduramadığı ve ürettirmese bile para verecek o yüzden ne ürettirsem kar diyor.bu yüzden 12nm 1600 1200 gibi işlemciler görüyoruz kota bol bas basabildiğin kadar.
7nm ise ayrı bir hikaye TSMC'ye yaptırıyorlar bırak kotanın bol olmasını sıraya girip yaptırıyorlar yani kısıtlı kota var ve ister ürettir ister ürettirme bana bu parayı vereceksin gibi bir anlaşmaları yok.amd TSMC'den 7nm kotası alabilse daha çok 3000 serisi bastıracak.
uzaktan yakından alakası yok yani dediğiniz şeyin.
DDr5 sistem hayaliyle bu işlemcileri bekliyordum ama o kadar sabredecek bir sistemim de yok. İşin kötüsü son nesil am4 alıp ileriye dönük uyumluluktan yararlanamayacağım, ddr4 ram'a sahip olmadığımdan son nesilde ddr4 alarak ileride başka sistemde kullanamyacağım, tüm bunlar beni düşündürüyor(yükseltme için tekrardan ram masrafına girilecek) Sizce tüm bunlara rağmen 4000 alınır mı? Acaba ucuz anakart, 4600 işlemci ve tek modül ram ile bu geçişi ucuza atlatsam, sonra da 5-6000 serisi ile hayalimdeki sistemi mi dizsem?
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