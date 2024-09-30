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    Anlık Bildirim

    AMD'den yapay zeka hamlesi: İlk küçük dil modelini tanıttı

    AMD, yapay zeka alanında donanımın yanında yazılım tarafına da yatırım yapıyor. Şirket, Llama ailesine ait olan ve özel işletmeleri hedefleyen ilk küçük dil modeli AMD-135M'yi tanıttı.
    AMD'den yapay zeka hamlesi: İlk küçük dil modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    AMD, yapay zeka alanında donanımın yanında yazılım tarafına da yatırım yapıyor. Böylece Nvidia'nın henüz hakim olmadığı yeni pazar segmentlerine ulaşmaya çalışıyor. Şirket, Llama ailesine ait olan ve özel işletmeleri hedefleyen ilk küçük dil modeli AMD-135M'yi tanıttı.

    Tahminsel kod çözme ile yüksek hız

    AMDi yeni dil modelinin "Tahminsel kod çözme" özelliğini kullandığını bu sayede oldukça hızlı olduğunu belirtiyor. Tahminsel kod çözmede, tek bir seferde birden fazla aday token (jeton) üreten daha küçük bir "taslak model" yer alıyor. Bu token'lar daha sonra daha büyük ve daha doğru olan "hedef model"e iletilerek doğrulanıyor veya düzeltiliyor. Böylece, her işlemde birden fazla token üretilip doğrulandığı için, performans kaybı yaşamadan daha hızlı ve verimli sonuçlara ulaşılıyor. AMD'nin iddiasına göre, yeni model aynı donanımda 2 ila 3 kat hız artışı sağlıyor.  Ancak artan veri işleme süreçleri güç tüketimini de arttırıyor.

    AMD'nin yeni modeli iki versiyonda geliyor: AMD-Llama-135M ve AMD-Llama-135M-code. Her biri, tahminsel kod çözme teknolojisini kullanarak çıkarım performansını hızlandırarak belirli görevleri optimize etmek üzere tasarlandı.  

    Temel model olan AMD-Llama-135M, 670 milyar genel veri token'ı üzerinde sıfırdan eğitildi. Bu süreç, dört adet 8 yollu AMD Instinct MI250 tabanlı sistem kullanılarak 6 gün sürdü. AMD-Llama-135M-code ise, özellikle kodlamaya odaklanan 20 milyar ek token ile ince ayarlandı ve aynı donanım kullanılarak bu görev 4 günde tamamlandı. AMD, ileride daha fazla optimizasyonun daha iyi performans sağlayabileceğini belirtiyor.

    Kaynakça https://community.amd.com/t5/ai/amd-unveils-its-first-small-language-model-amd-135m/ba-p/711368 https://www.amd.com/en/developer/resources/technical-articles/introducing-amd-first-slm-135m-model-fuels-ai-advancements.html?utm_source=organic&utm_medium=community&utm_campaign=blog&utm_id=amd35
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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