AMD'den yapay zeka hamlesi: İlk küçük dil modelini tanıttı

Tahminsel kod çözme ile yüksek hız
AMDi yeni dil modelinin "Tahminsel kod çözme" özelliğini kullandığını bu sayede oldukça hızlı olduğunu belirtiyor. Tahminsel kod çözmede, tek bir seferde birden fazla aday token (jeton) üreten daha küçük bir "taslak model" yer alıyor. Bu token'lar daha sonra daha büyük ve daha doğru olan "hedef model"e iletilerek doğrulanıyor veya düzeltiliyor. Böylece, her işlemde birden fazla token üretilip doğrulandığı için, performans kaybı yaşamadan daha hızlı ve verimli sonuçlara ulaşılıyor. AMD'nin iddiasına göre, yeni model aynı donanımda 2 ila 3 kat hız artışı sağlıyor. Ancak artan veri işleme süreçleri güç tüketimini de arttırıyor.
AMD'nin yeni modeli iki versiyonda geliyor: AMD-Llama-135M ve AMD-Llama-135M-code. Her biri, tahminsel kod çözme teknolojisini kullanarak çıkarım performansını hızlandırarak belirli görevleri optimize etmek üzere tasarlandı.
Temel model olan AMD-Llama-135M, 670 milyar genel veri token'ı üzerinde sıfırdan eğitildi. Bu süreç, dört adet 8 yollu AMD Instinct MI250 tabanlı sistem kullanılarak 6 gün sürdü. AMD-Llama-135M-code ise, özellikle kodlamaya odaklanan 20 milyar ek token ile ince ayarlandı ve aynı donanım kullanılarak bu görev 4 günde tamamlandı. AMD, ileride daha fazla optimizasyonun daha iyi performans sağlayabileceğini belirtiyor.Kaynakça https://community.amd.com/t5/ai/amd-unveils-its-first-small-language-model-amd-135m/ba-p/711368 https://www.amd.com/en/developer/resources/technical-articles/introducing-amd-first-slm-135m-model-fuels-ai-advancements.html?utm_source=organic&utm_medium=community&utm_campaign=blog&utm_id=amd35 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu