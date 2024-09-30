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    Huawei, Nvidia’yı yakaladı: Yeni yapay zeka çipi müşterilere gönderildi

    Huawei, yapay zekaya yönelik en yeni GPU'sunu Çin'deki müşterilerine örneklemeye başladı. Yeni geliştirilen Ascend 910C yapay zeka çipleri Nvidia’nın H20 çipiyle rekabet edecek.
    Huawei, Nvidia’yı yakaladı: Yeni AI çipi müşterilere gönderildi Tam Boyutta Gör
    Huawei, yapay zeka için tasarladığı en yeni grafik işlemci birimi (GPU) olan Ascend 910C’nin örneklerini Çin'deki müşterilere sunmaya başladı. Çinli büyük sunucu firmaları ve internet şirketleri, bu yeni GPU’nun ilk örneklerini almaya başlarken Ascend 910C, selefi Ascend 910B'ye kıyasla önemli bir yükseltme olarak lanse ediliyor. Huawei, bu çip ile Nvidia’nın Çin’de sattığı en güçlü yapay zeka çipi olan H20 ile yarışacak ancak hedefi çok daha büyük olabilir.

    Huawei'nin yeni çipi iddialı geliyor

    SemiAnalysis’ten Dylan Patel’in tahminlerine göre, Ascend 910C'nin Nvidia’nın piyasaya sürülmesi beklenen Blackwell tabanlı B20 modelinden daha iyi performans gösterebileceği belirtiliyor. ABD’nin Çin'e yönelik GPU ihracat kısıtlamaları, Nvidia’nın en güçlü GPU’larının Çin’e yasal olarak ulaşmasını engelledi ve bu durum, ülkenin yapay zeka çalışmalarında önemli bir yavaşlamaya neden oldu. Bu boşluğu doldurmayı hedefleyen Huawei, bulut bilişim pazarında hızla yer almak istiyor.

    Nvidia’nın Çin’e yasal olarak satabildiği halihazırdaki en hızlı GPU olan H20’nin yaklaşık bir milyon adet satması ve bu satışların toplamda 12 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Buna karşılık, Ascend 910C'nin yalnızca 70 bin adet satması ve yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde etmesi öngörülüyor. Bunlar 2024 yılı için geçerli. Nvidia H20, yılın başından beri pazarda ve Ascend 910C'nin piyasaya sürülmesinin Ekim ayında olacağı belirtiliyor.

    Huawei, Nvidia’yı yakaladı: Yeni AI çipi müşterilere gönderildi Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla Ascend 910C, tek çeyrekte 2 milyar dolar kazanacak. Nvidia H20’nin 12 milyar kazandırdığını varsayarsak firmanın çeyrek başı 3 milyar dolar ürettiğini bulabiliriz. Dolayısıyla farklar görece oldukça yakın.

    Nvidia'nın Çin pazarındaki baskınlığını korumasının en büyük nedenlerinden biri ise CUDA ekosistemi. Bu yazılım geliştirme ortamı, Nvidia’ya olan bağlılığı artırıyor ve rakiplerinin (AMD ve Intel gibi) GPU piyasasındaki yükselme çabalarını zorlaştırıyor. Huawei’nin bu noktada kendi ekosistemini kurması ve Ascend 910C'nin sadece bir çip değil, aynı zamanda Huawei'nin ağ ve depolama çözümleri gibi diğer ürünleriyle de entegre edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ancak bazı şirketlerin, bu ekosisteme tam anlamıyla entegre olmaktan çekindiği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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