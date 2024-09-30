Huawei, Nvidia’yı yakaladı: Yeni yapay zeka çipi müşterilere gönderildi

Huawei'nin yeni çipi iddialı geliyor
SemiAnalysis’ten Dylan Patel’in tahminlerine göre, Ascend 910C'nin Nvidia’nın piyasaya sürülmesi beklenen Blackwell tabanlı B20 modelinden daha iyi performans gösterebileceği belirtiliyor. ABD’nin Çin'e yönelik GPU ihracat kısıtlamaları, Nvidia’nın en güçlü GPU’larının Çin’e yasal olarak ulaşmasını engelledi ve bu durum, ülkenin yapay zeka çalışmalarında önemli bir yavaşlamaya neden oldu. Bu boşluğu doldurmayı hedefleyen Huawei, bulut bilişim pazarında hızla yer almak istiyor.
Nvidia’nın Çin’e yasal olarak satabildiği halihazırdaki en hızlı GPU olan H20’nin yaklaşık bir milyon adet satması ve bu satışların toplamda 12 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Buna karşılık, Ascend 910C'nin yalnızca 70 bin adet satması ve yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde etmesi öngörülüyor. Bunlar 2024 yılı için geçerli. Nvidia H20, yılın başından beri pazarda ve Ascend 910C'nin piyasaya sürülmesinin Ekim ayında olacağı belirtiliyor.
Nvidia'nın Çin pazarındaki baskınlığını korumasının en büyük nedenlerinden biri ise CUDA ekosistemi. Bu yazılım geliştirme ortamı, Nvidia’ya olan bağlılığı artırıyor ve rakiplerinin (AMD ve Intel gibi) GPU piyasasındaki yükselme çabalarını zorlaştırıyor. Huawei’nin bu noktada kendi ekosistemini kurması ve Ascend 910C'nin sadece bir çip değil, aynı zamanda Huawei'nin ağ ve depolama çözümleri gibi diğer ürünleriyle de entegre edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ancak bazı şirketlerin, bu ekosisteme tam anlamıyla entegre olmaktan çekindiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu