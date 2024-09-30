Huawei, Nvidia’yı yakaladı: Yeni yapay zeka çipi müşterilere gönderildi

Tam Boyutta Gör Huawei, yapay zeka için tasarladığı en yeni grafik işlemci birimi (GPU) olan Ascend 910C’nin örneklerini Çin'deki müşterilere sunmaya başladı. Çinli büyük sunucu firmaları ve internet şirketleri, bu yeni GPU’nun ilk örneklerini almaya başlarken Ascend 910C, selefi Ascend 910B'ye kıyasla önemli bir yükseltme olarak lanse ediliyor. Huawei, bu çip ile Nvidia’nın Çin’de sattığı en güçlü yapay zeka çipi olan H20 ile yarışacak ancak hedefi çok daha büyük olabilir.

Huawei'nin yeni çipi iddialı geliyor

SemiAnalysis’ten Dylan Patel’in tahminlerine göre, Ascend 910C'nin Nvidia’nın piyasaya sürülmesi beklenen Blackwell tabanlı B20 modelinden daha iyi performans gösterebileceği belirtiliyor. ABD’nin Çin'e yönelik GPU ihracat kısıtlamaları, Nvidia’nın en güçlü GPU’larının Çin’e yasal olarak ulaşmasını engelledi ve bu durum, ülkenin yapay zeka çalışmalarında önemli bir yavaşlamaya neden oldu. Bu boşluğu doldurmayı hedefleyen Huawei, bulut bilişim pazarında hızla yer almak istiyor.

Nvidia’nın Çin’e yasal olarak satabildiği halihazırdaki en hızlı GPU olan H20’nin yaklaşık bir milyon adet satması ve bu satışların toplamda 12 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Buna karşılık, Ascend 910C'nin yalnızca 70 bin adet satması ve yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde etmesi öngörülüyor. Bunlar 2024 yılı için geçerli. Nvidia H20, yılın başından beri pazarda ve Ascend 910C'nin piyasaya sürülmesinin Ekim ayında olacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla Ascend 910C, tek çeyrekte 2 milyar dolar kazanacak. Nvidia H20’nin 12 milyar kazandırdığını varsayarsak firmanın çeyrek başı 3 milyar dolar ürettiğini bulabiliriz. Dolayısıyla farklar görece oldukça yakın.

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Nvidia'nın Çin pazarındaki baskınlığını korumasının en büyük nedenlerinden biri ise CUDA ekosistemi. Bu yazılım geliştirme ortamı, Nvidia’ya olan bağlılığı artırıyor ve rakiplerinin (AMD ve Intel gibi) GPU piyasasındaki yükselme çabalarını zorlaştırıyor. Huawei’nin bu noktada kendi ekosistemini kurması ve Ascend 910C'nin sadece bir çip değil, aynı zamanda Huawei'nin ağ ve depolama çözümleri gibi diğer ürünleriyle de entegre edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ancak bazı şirketlerin, bu ekosisteme tam anlamıyla entegre olmaktan çekindiği belirtiliyor.

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