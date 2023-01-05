AMD, Ryzen 7000 mobil ekran kartlarını duyurdu: RDNA3, dizüstülere geliyor!

Tam Boyutta Gör AMD, RDNA 3 mimarisini bu yıl dizüstü bilgisayarlara getiriyor. Yonga devi, CES 2023 Fuarı kapsamında RX 7600M XT, RX7600M, RX 7700S, RX 7600S ve üç yeni RDNA 2 ekran kartını duyurdu. 6nm işlem teknolojisine dayalı RDNA3 çözümler, şirketin dizüstü pazarında en hızlı kartları olacak.

Ailenin en güçlüsü AMD RX 7600M XT, masaüstü RTX 3060 gücünde

RDNA 3 tabanlı yeni mobil ekran kartları, 32 adede kadar Bilgi İşlem Birimi'ne ek olarak yerleşik AV1 video kodlama ve kod çözme desteğini dizüstülere getiriyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte serinin en tepemodeli AMD RX 7600M XT, 2048 Shader İşlemcisi, 32 Bilgi İşlem Birimi, 32MB Infinity Cache, 128 bit bellek veri yolu ve 8 GB GDDR6 bellekle karşımıza çıkacak. AMD, 75 ila 100W TDP ile sınırlandırılan bu yeni ekran kartının, masaüstü GeForce RTX 3060'dan bile daha hızlı olacağını söylüyor.

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Ailenin devamında yer alan RX 7600M, RX 7700S ve RX 7600S ise RX 7600M XT'nin sahip olduğu bellek ve önbellek yapılandırmasını koruyacak. Ancak bu kartlar arasından RX 7600M ve 7600S, ufak bir kırpılma ile sırasıyla 50-90 W ve 50-75 W TDP, 1792 Shader İşlemci ve 28 Bilgi İşlem Birimine ev sahipliği yapacak. Böylece RDNA 3 tabanlı yeni dizüstü modellerin, Nvidia'nın RTX 3000 serisi mobil kartlarına sıkı bir rakip olacağını söyleyebiliriz.

RDNA2 mimarisine üç yeni model eklendi

AMD ayrıca RDNA2 mimarisine dayalı Radeon 6000 dizüstü ekran kartı serisini üç yeni model ile güncelliyor. Bu kartlar arasından RX 6550M ve RX6550S, sırasıyla 50-80W ve 35-50W TDP ile 16 bilgi işlem birimi, 1024 shader işlemci, 64 bit bellek veri yolu ve 4GB belleğe sahip olacak. RX 6450M ise, benzer bellek yapılandırması, 12 bilgi işlem birimi, 768 shader işlemcisi ve 25-50W TDP ile dizüstülerde yerini alacak.

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