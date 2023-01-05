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    AMD bütçe dostu Ryzen 7000 işlemcileri tanıttı: Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600

    Bir süredir ortaya çıkan sızıntılardan çoğu detayını öğrendiğimiz X serisine dahil olmayan uygun fiyatlı AMD Ryzen Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600 işlemcileri CES 2023’te tanıtıldı.
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    AMD Ryzen 7900, Ryzen 7700 ve Ryzen 7600 tanıtıldı! İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    AMD birkaç saat önce X serisinde olmayan Ryzen 7000 serisi Zen 4 tabanlı yeni işlemcilerini tanıttı. Firma yeni işlemci serisine üç yeni model ekledi: Ryzen Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600. Bu işlemciler X varyantları ile aynı çekirdek yapılandırmasına ve çok daha düşük olan 65W TDP değerine sahipler. Tüm işlemciler 10 Ocak tarihinde satışa çıkacak.

    AMD Ryzen 9 7900 özellikleri ve fiyatı

    AMD Ryzen 7900, Ryzen 7700 ve Ryzen 7600 tanıtıldı! İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    AMD Ryzen 9 7900, 12 çekirdek, 24 izlek ve 76 MB önbellek (64 MB L3 + 12 MB L3) ile geliyor. Maksimum 5,4 GHz saat hızlarına erişebilen işlemci Ryzen 9 7900X'e kıyasla 120 dolar daha ucuz olarak 429 dolar fiyat etiketiyle kendisine alıcı arayacak. AMD temel saat hızı ise 3,7 GHz seviyesinde. İşlemcinin 500 dolar altında olması oldukça önemliyken AMD, Ryzen 9 7900’u Core i9-13900 ve Core i9-12900 CPU'lara karşı konumlandıracak.

    AMD Ryzen 7 7700 özellikleri ve fiyatı

    AMD Ryzen 7900, Ryzen 7700 ve Ryzen 7600 tanıtıldı! İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Sırada ise 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan toplamda 40 MB önbellek (32 MB L3 + 8 MB L3) sunan Ryzen 7 7700 var. Maksimum 5,3 GHz saat hızında temel olarak ise 3,8 GHz saat hızında çalışan işlemcinin fiyatı ise 329 dolar. Ryzen 7 7700, 65W güç bütçesi göz önüne alındığında Ryzen 7 7700X'ten sadece 100 MHz daha düşük saat hızına sahip görünüyor. Ryzen 7 7700, Core i7-13700 ve Core i7-12700'e karşı konumlandırılacak diyebiliriz.

    AMD Ryzen 5 7600 özellikleri ve fiyatı

    AMD Ryzen 7900, Ryzen 7700 ve Ryzen 7600 tanıtıldı! İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Son olarak elimizde Ryzen 5 7600 var. Bu işlemci yine X varyantında olan aynı çekirdek yapılandırmasına sahip: 6 çekirdek ve 12 izlek. Toplamda 38 MB önbellek (32 MB L3 + 6 MB L2) içeren işlemci maksimum 5,1 GHz, temel olarak ise 3,8 GHz saat hızlarında çalışıyor. Ryzen 5 7600 fiyatı ise 229 dolar. AMD bu işlemciyi doğrudan Core i5-13600 ve Core i5-12600 CPU'lara karşı konumlandıracak.

    Tüm bunların ışığında;

    • Ryzen 9 7900, 7900X'e kıyasla 120 dolar daha ucuz
    • Ryzen 7 7700, 7700X’e kıyasla 70 dolar daha ucuz
    • Ryzen 5 7600, 7600X'e kıyasla 70 dolar daha ucuz

    AMD, mevcut X serisi işlemcilerin fiyatında birkaç ay içerisinde %20’leri aşan fiyat indirimleri uygulamıştı. Dolayısıyla firmadan bu işlemciler için de yine bir fiyat ayarlaması beklenebilir. Performans tarafında ise Ryzen 9 7900'ün Ryzen 9 5900X işlemciye kıyasla 1080p çözünürlükte test edilen on iki oyunda ortalama %119 daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor AMD.

    AMD Ryzen 7900, Ryzen 7700 ve Ryzen 7600 tanıtıldı! İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    AMD'nin bu yongalarla pazarladığı şeylerden biri, bunların bir Wraith Prism (Ryzen 9 7900 / Ryzen 7 7700) veya bir Wraith Stealth (Ryzen 5 7600) CPU soğutucusu ile birlikte verilecek olmasıdır diyebiliriz. Zira uygun fiyatlı işlemcilerin içinden bir soğutucu çıkması bütçesini düşünen tüketiciler için önemli. AMD’nin Ryzen 7000 serisinin tamamında olduğu gibi bu işlemciler de AM5 anakart ve DDR5 bellekleri zorunlu kılıyor. Öte yandan 2023’ün ilerleyen aylarında çok daha uygun fiyatlı A620 AM5 anakartlar da çıkacak.

     

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