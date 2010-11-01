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AMD en güçlü işlemcisini Aralık ayında satışa sunmaya hazırlanıyor

8 yıl
16,1b
1
24
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü işlemcilerini yeni yılın ortalarına doğru duyurmayı planlayan AMD, 2010 yılını en güçlü işlemcisiyle kapatmaya hazırlanıyor. Firmaya yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T Black Edition, Aralık ayı içerisinde satışa sunulacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Thuban tasarımının güç verdiği yeni işlemci standart olarak 3.30GHz'de çalışacak ve çekirdek çalışma frekansını Turbo Core teknolojisiyle ihtiyaç duyulduğu hallerde 3.7GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabilecek. 3MB Seviye 2 ve 6MB Seviye 3 ile 9MB bellek kapasitesi sunan yeni işlemci Soket AM3 formunda olacak ve 125 Watt TDP ile gelecek.

Black Edition serisi dahilinde çarpan kilidi açık olarak gelecek Phenom II X6 1100T, bu sayede hız aşırtmacılar için daha geniş overclock olanakları sunacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yıl sona ermeden önce Aralık ayı içerisinde satışa sunulması beklenen 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T Black Edition modelinin fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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Codname47 8 yıl
İşlemci designını bilmeden nasıl çok kötü, altı üstü 100Mhz artırmışlar hiç çıkarmasalarmış diye yorum yapabiliyosunuz. Pipeline designını core relation diagramlarını gördünüzde benimmi haberim yok???
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byturkuaz 8 yıl
aç bak bızede haber ver.zekı mrende gorckmı onları ?
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Batuist 8 yıl
çok güzel bir gelişme.. Gerçi phenom serisi bitmeyecek adı fusion olarak değişecek ve içerisinde grafik birimide olacak.. İşlemci yine phenom .. asıl bulldozerden haber bekliyoruz..
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ahmet5505 8 yıl
burada bir intel nvidia olayı sarmış gidiyor ama dur bakalım...
bu arkadaşlara şunuda hatırlatalım amd olmasaydı suan dual core işlemciyi en performanslı cpu diye kitliyor ve sizde yaşa intel diye çırpınıyor olurdunuz....
saygılarımla
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DigitalWorld 8 yıl

ahmet5505

burada bir intel nvidia olayı sarmış gidiyor ama dur bakalım...

bu arkadaşlara şunuda hatırlatalım amd olmasaydı suan dual core işlemciyi en performanslı cpu diye kitliyor ve sizde yaşa intel diye çırpınıyor olurdunuz....

saygılarımla



Tam tersi de geçerli.


İşlemci açıkçası bizim için iyi değil ama rekabet adına güzel bir haber diyebilirim. AMD şu anki üretim teknolojisinde yeterince uzmanlaşmadan nm lik küçülmeye sıcak bakmıyor sanırım. Ya da satışlar yeterince iyi ağırdan alıyor.
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bkadem 8 yıl
Buradaki yorumların çoğu Amd aleyhine kasıtlı yapılıyor.
Şu anda da intel i3, i5 ve i7'leri çıkarırken aynı zamanda pentium e5000 serisinden de işlemci üretiyor. Ayrıca Intel'in ürettiği bazı işlemcilerde de aralarında 100 133 mhzlik farklar olan işlemciler de var. Intel çıkarırken problem yok Amd çıkarırken mi problem var?
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ozzzy222 8 yıl

bkadem

Buradaki yorumların çoğu Amd aleyhine kasıtlı yapılıyor.

Şu anda da intel i3, i5 ve i7'leri çıkarırken aynı zamanda pentium e5000 serisinden de işlemci üretiyor. Ayrıca Intel'in ürettiği bazı işlemcilerde de aralarında 100 133 mhzlik farklar olan işlemciler de var. Intel çıkarırken problem yok Amd çıkarırken mi problem var?

intel stokları tüketip mesela intel e5200 e son verip 5300 felan satıyor aynı fiyata ve son rutuşlarda yapılıyor :D amd en baba işlemcisini yapıyor 100 mhz ama sadece bu gözle bakmamak lazım farklı bir çalışma prensibi vardır fark epey fazladır deyip kendimizi kandıralım bakalım
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SpawnOnur 8 yıl
Zosma tabanlı işlemciler gelsin onları alın bence ac cekirdegini 6 olsun.Bulldozer falan hikaye gibi gozukuyor.
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taner11 8 yıl
Bir aralar efsane AMD FX işlemciler vardı bu işlemciye göre kaç kat daha hızlı acaba
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Mr.Legend 8 yıl
boşa para masrafı. Oc yap-sat mantığı. Saçma bişey. 100 mhz nedır ki
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fz18 8 yıl
işlemci tarafında rekabet daha bi sakin. hileden hurdadan bhseden yok :D
ekran kartı dünyasındaki entrikaları göz önüne alırsak sanırım bunda nvidia nın payı var :D şöyle sessiz sakin hile hurda olmadan o piyasada da ürünleri sunsalar nolur?
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Confusion 8 yıl
umarım bunlar 45nm de son demlerdir. rakip 22nm hazırlıkları yaparken 32nm duyurusu yapmamak çok kötü
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selahattın ısık 8 yıl

killnOd
Umarim AMD 2011 de 3.1ghz hizinda 95w lik BE bir x6 cikartir veya suanki x6 3.2 BE nin 95w olanini cikartir.Bekliyoruz.



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vidoko 8 yıl
6 çekirdekli daha uygun fiyatlı ver performaslı işlemci çıksa dahamantıklı olurdu..
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killnOd 8 yıl
Umarim AMD 2011 de 3.1ghz hizinda 95w lik BE bir x6 cikartir veya suanki x6 3.2 BE nin 95w olanini cikartir.Bekliyoruz.
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