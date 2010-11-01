AMD en güçlü işlemcisini Aralık ayında satışa sunmaya hazırlanıyor

Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü işlemcilerini yeni yılın ortalarına doğru duyurmayı planlayan AMD, 2010 yılını en güçlü işlemcisiyle kapatmaya hazırlanıyor. Firmaya yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T Black Edition, Aralık ayı içerisinde satışa sunulacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Thuban tasarımının güç verdiği yeni işlemci standart olarak 3.30GHz'de çalışacak ve çekirdek çalışma frekansını Turbo Core teknolojisiyle ihtiyaç duyulduğu hallerde 3.7GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabilecek. 3MB Seviye 2 ve 6MB Seviye 3 ile 9MB bellek kapasitesi sunan yeni işlemci Soket AM3 formunda olacak ve 125 Watt TDP ile gelecek.

Black Edition serisi dahilinde çarpan kilidi açık olarak gelecek Phenom II X6 1100T, bu sayede hız aşırtmacılar için daha geniş overclock olanakları sunacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yıl sona ermeden önce Aralık ayı içerisinde satışa sunulması beklenen 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T Black Edition modelinin fiyatı ise henüz bilinmiyor.