AMD en güçlü işlemcisini Aralık ayında satışa sunmaya hazırlanıyor

Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü işlemcilerini yeni yılın ortalarına doğru duyurmayı planlayan AMD, 2010 yılını en güçlü işlemcisiyle kapatmaya hazırlanıyor. Firmaya yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T Black Edition, Aralık ayı içerisinde satışa sunulacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Thuban tasarımının güç verdiği yeni işlemci standart olarak 3.30GHz'de çalışacak ve çekirdek çalışma frekansını Turbo Core teknolojisiyle ihtiyaç duyulduğu hallerde 3.7GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabilecek. 3MB Seviye 2 ve 6MB Seviye 3 ile 9MB bellek kapasitesi sunan yeni işlemci Soket AM3 formunda olacak ve 125 Watt TDP ile gelecek.
Black Edition serisi dahilinde çarpan kilidi açık olarak gelecek Phenom II X6 1100T, bu sayede hız aşırtmacılar için daha geniş overclock olanakları sunacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yıl sona ermeden önce Aralık ayı içerisinde satışa sunulması beklenen 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T Black Edition modelinin fiyatı ise henüz bilinmiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu arkadaşlara şunuda hatırlatalım amd olmasaydı suan dual core işlemciyi en performanslı cpu diye kitliyor ve sizde yaşa intel diye çırpınıyor olurdunuz....
saygılarımla
Tam tersi de geçerli.
İşlemci açıkçası bizim için iyi değil ama rekabet adına güzel bir haber diyebilirim. AMD şu anki üretim teknolojisinde yeterince uzmanlaşmadan nm lik küçülmeye sıcak bakmıyor sanırım. Ya da satışlar yeterince iyi ağırdan alıyor.
Şu anda da intel i3, i5 ve i7'leri çıkarırken aynı zamanda pentium e5000 serisinden de işlemci üretiyor. Ayrıca Intel'in ürettiği bazı işlemcilerde de aralarında 100 133 mhzlik farklar olan işlemciler de var. Intel çıkarırken problem yok Amd çıkarırken mi problem var?
intel stokları tüketip mesela intel e5200 e son verip 5300 felan satıyor aynı fiyata ve son rutuşlarda yapılıyor :D amd en baba işlemcisini yapıyor 100 mhz ama sadece bu gözle bakmamak lazım farklı bir çalışma prensibi vardır fark epey fazladır deyip kendimizi kandıralım bakalım
ekran kartı dünyasındaki entrikaları göz önüne alırsak sanırım bunda nvidia nın payı var :D şöyle sessiz sakin hile hurda olmadan o piyasada da ürünleri sunsalar nolur?