AMD FidelityFX çapraz platform destekleyebilir

Tam Boyutta Gör

Nvidia’nın DLSS teknolojisi artık kullanıcıların satın alım tercihini etkileyecek düzeye geldi. AMD kanadı ise halen somut bir adım atmış değil.

Çapraz platform ölçekleme teknolojisi yolda

Linus Sebastian’ın gönderisine göre AMD arka planda hazırlıklarını sürdürüyor. Linus’a göre AMD Fidelity FX’i sunmadan önce ölçekleme teknolojisini konsollarda da çalışacak şekilde çapraz platform uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu"

RX 6000 tanıtımıyla birlikte neden DLSS alternatifi bir teknoloji sunulmadı sorusu oyuncular tarafından uzun süredir sorulsa da kırmızı ekipten soru işaretlerini giderecek bir adım gelmedi. DLSS 1.0 ile 2.0 arasındaki farkı göz önünde bulundurduğumuzda AMD ölçekleme teknolojisini olgun bir şekilde sunmak istiyor da olabilir.

https://videocardz.com/newz/amd-fidelityfx-super-resolution-to-launch-as-cross-platform-technology

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.