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    AMD FidelityFX çapraz platform destekleyebilir

    Kırmızı ekibin RX 6700 XT tanıtımı bir hayli önemli olsa da oyuncular firmadan daha önemli bir haber bekliyor. Beklenen ölçekleme teknolojisi geniş çapta uygulanabilir.
    05 Mart 2021, 20:30 (Güncellendi, 06 Mart, 07:29)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    7

    AMD FidelityFX çapraz platform destekleyebilir
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    Nvidia’nın DLSS teknolojisi artık kullanıcıların satın alım tercihini etkileyecek düzeye geldi. AMD kanadı ise halen somut bir adım atmış değil.

    Çapraz platform ölçekleme teknolojisi yolda

    Linus Sebastian’ın gönderisine göre AMD arka planda hazırlıklarını sürdürüyor. Linus’a göre AMD Fidelity FX’i sunmadan önce ölçekleme teknolojisini konsollarda da çalışacak şekilde çapraz platform uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu"

    RX 6000 tanıtımıyla birlikte neden DLSS alternatifi bir teknoloji sunulmadı sorusu oyuncular tarafından uzun süredir sorulsa da kırmızı ekipten soru işaretlerini giderecek bir adım gelmedi. DLSS 1.0 ile 2.0 arasındaki farkı göz önünde bulundurduğumuzda AMD ölçekleme teknolojisini olgun bir şekilde sunmak istiyor da olabilir.



    https://videocardz.com/newz/amd-fidelityfx-super-resolution-to-launch-as-cross-platform-technology
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    E Enes Eyibil (Enes Eyibil) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen XemreG
    Bu geyik sıktı

    Hangi amd de sorun var. ?

    5700xt şuan da gayet iyi ve performans veriyor sürücü ile

    Sen bilmezsin herhande nvida sorunlarını

    Bu şuna benzedi amd ne yaparsa yapsın amd ısınıyor abey diyen şehir bilgisayarcisina döndü
    Bu geyik sıktı Hangi amd de sorun var. ? 5700xt şuan da gayet iyi ve performans veriyor sürücü ile Sen bilmezsin herhande nvida sorunları...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    DLSS'den daha çok tutabilir o zaman. Konsollarda NAVI bazlı ekran kartları var sonuçta.
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    zaomss (Furkan Bulat) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Konsollara can suyu gibi gelir. Demedi demeyin, inanılmaz iyi bir şey olur
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    fidelityfx değil fidelityfx super resolution olacak. amd birçok teknolojisini fidelityfx olarak adlandırıyor ve halihazırda piyasada olan fidelityfx isminde teknolojiler var.
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    S speedycihan 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Son sürücüler gayet iyi saat hızlarını ve voltajları ayarlayıp profil olarak kaydetmek gerek yada default bırakacaksın bilmiyorsan. Nvidia yıllardır kullandım ama artık devir amd devri oldu. Smart Access Memory ile FXSS (FidelityFX Super Resolution) özelliklerini oturturlarsa duman olur ortalık. Günün sonunda bu çekişmeler bize yarıyor DLSS bir kazançtır amd daha iyisini yaparsa yine kazanan biz oluyoruz.
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    Timeguard (Hasan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Multi platform olduğu için oyun desteği konusunda sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Dlss başarılı bir teknoloji ama native render hala daha iyi gözüküyor. Hevesim kaçtı açıkçası
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    Timeguard (Hasan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu fidelity fx cas ya da oyunlarda kullandığımız özel çözünürlük ayarı fps ayarı getiren fidelity fx özelliği değil. Bu bildiğimiz dlss gibi direkt açınca çalışan muhtemelen kalite ve performans ayarı olan bir upscale yöntemi olacak.

    Daha hiç çıkmadı ama yakında hem konsollar hem Rx6000 serisi için aktif olacağı söyleniyor.
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    Anthropomancy (Levent B) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Amd daha adam akıllı sürücü güncellemesi veremiyor.
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    R relling (Furkan Karagöz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Açık konuşmak gerekirse hem dlss hemde fidelity fx teknolojisine karşıyım. Gerçek 4k oynamak varken neden bu teknolojileri kullanayım. Size akıcı native 4k sunmaktansa akıcı ama çakma 4k sunmayı tercih ediyoruz diyorlar resmen.
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    Father Torque 2 gün ( Mesaj Silindi ) relling
    Birçoğumuzun elindeki ekran kartları 4K tarzı çözünürlüklere maalesef yetmiyor, oysa bu teknolojiler sayesinde 4K'da bile oynanabilir performanslara ulaşılabiliyor. Tabii ki elinde atıyorum 15.000TL'lik kart olana gereksiz gelir gerçek 4K varken ama benim gibi 4gb RX 570 ile 4K monitörde oyun oynamak zorunda olanlar için gerçekten harika bir özellik.
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    massacrer 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk'ta FidelityFX ayarları bir bende açıkmış gibi neden herkes hala bunu yeni gelecek bir şey diye lanse ediyor. Mevcut özelliğin üzerine çok farklı bir şey mi gelecek?

    Bu arada 2021 içerisinde hem RTX3080 hem de RX6800XT kullanmış biri olarak DLSS 2.0'ın aynı FPS'yi yakaladığı yerde görüntü kalitesinin bariz daha iyi olduğunu söylemem lazım. Lakin FidelityFX ile de düşen kaliteyi ekran görüntüsü alıp kıyaslamadıça gözüme batmadı. Sanırım ya ben idrak edemiyorum (ki o zaman benim için önemsiz) ya da anlık akışta o kadar fark etmiyor.

    Not: Ufak hipermetrop başlangıcı olabilir yaş nedeniyle onu kabul ederim
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    zaomss (Furkan Bulat) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Konsollara can suyu gibi gelir. Demedi demeyin, inanılmaz iyi bir şey olur
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    S Steelo 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk da fidelity cas çok başarılı şuan zaten. Kalite neredeyse hiç azalmıyor ama çok iyi fps artışı oluyor.
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    2427 kez okundu.
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    amd fidelity fx, playstation 5 ve
    4 etiket daha xbox series x amd rdna nvidia dlss 2.0 Donanım
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