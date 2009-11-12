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AMD Finansal Analist Günü-4: DirectX 11 destekli mobil GPU'lar detaylandı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Finansal Analist Günü-4: DirectX 11 destekli mobil GPU'lar detaylandı
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Finansal Analist Günü etkinliğinde gelecek planları hakkında detaylı açıklamalarda bulunan AMD, dizüstü bilgisayarlar için hazırlamakta olduğu DirectX 11 destekli yeni GPU'lara hakkında bazı bilgileri de endüstriyle paylaştı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı mobil GPU'larını sektörde ilk defa Mart ayında duyuran ve Mobility Radeon HD 4000 serisi sayesinde 2009 yılında rakibi Nvidia'yı geride bırakacağını iddia eden AMD, yeni yıl ile birlikte mobil pazardaki GPU çözümlerini DirectX 11 destekli yeni modellerle güncellemeyi planlıyor.

AMD'nin resmi yol haritasına göre firma orta segmentte yer alan notebook'lar için Park kod adını verdiği GPU'sunu duyuracak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve GDDR5 bellekle donatılan mobil grafik yongasının, ATi Mobility Radeon HD 4300/4500 serilerinin yerini alması ve ısıl güç tasarımının, kullanılacağı modele göre 8-15 Watt arasında değişmesi bekleniyor. AMD tarafından performans segmentindeki notebook'lar için planlanan GPU ise Madison kod adını taşıyor. Mobility Radeon HD 4600 serisinin yerini alacak GPU, kullanılacak modele göre 15-30 Watt arasında TDP değerlerine sahip olacak.

Dizüstü bilgisayar pazarında AMD'nin yeni amiral gemisi olacak GPU ise Broadway kod adını taşıyor. Mobility Radeon HD 4800 serisinin yerini alacak yeni GPU'nun, yine kullanılacağı modele göre 30-60 Watt arasında ısıl güç tüketim değerlerine sahip olacağı açıklandı. Tamamı 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve tamamı DirectX 11 destekli olan yeni GPU'ların, Ocak ayında düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 fuarı'nda görücüye çıkması bekelnirken, DirectX 11 destekli ilk notebook'ların yılın ilk çeyreğinde yaygınlaşmasını öngörülüyor.


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sendemail 9 yıl
bu arada arkadaslar nvidia nın Fermi'si hakkında laptop seviyesinde haber yakalayan var mı? Fermi sahipleri tarafından çığır açacak ,fotorealistik deniliyor ( 10 sene önce de tnt2 ile fotorealistik dediydi nvidia..)
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sendemail 9 yıl
yine erteledim laptop olayını...
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SupermanPrime 9 yıl
mobillerde de bu gddr5 iyi oldu yine 4770 deki gibi standart hızından kırparlarsa düşük seviyelerde gerçekten güzel olur
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MISTIQuad 9 yıl
Vay be..yeni nesil 4300 de bile GDDR5 kullanılacak.Standartlaşıyo artık.
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TiesTorN 9 yıl
Boş durumdaki çektiği enerjiyi 5W'a falan indirebilirlerse efsane olur
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dante38 9 yıl
Zaten ati mobil olarak gayet güzel diye düşünüyorum bende samsungr22 var 4650 ile açmadığı oyun yok.Tek sorum olucak nerde bu 4870 ve 4870x2 mobility çıktığının hatırlıyom ama ülkemizdemi yok dünyadamı.
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