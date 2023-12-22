AMD’den AM4 için yeni işlemci: Ryzen 7 5700

Ryzen 7 5700, AM4 için en yeni işlemci oldu
Ryzen 7 5700, Zen 3 tabanlı TSMC 7nm sürecinden geçen 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 16 MB L3 önbellek ve 45-65Watt arasında bir TDP değerine sahip. Çip 3,7 GHz temel saat hızına ve 4,6 GHz boost saat hızı ile geliyor. Çip, 5700X'ten daha yüksek bir temel saat hızına sahipken 5700G'den daha düşük bir temel saat hızına sahip. Her üç yonga da 5,7 GHz'lik aynı boost saat hızına ulaşıyor.
İşin GPU tarafına gelince, AMD Ryzen 7 5700 "Cezanne" ailesine girdiği için teknik olarak bir APU olmasına rağmen, entegre GPU birimi devre dışı bırakılmış durumda. Bu, yongaların perakende satış için uygun olmayan 5700G kalıplarına dayanıyor olduğu anlamına geliyor. Bu arada CPU hız aşırtmayı destekliyor ve tüm AM4 soketli anakartlarla uyumlu.
Yeni işlemcinin DDR4 desteği 3200 MT/s'ye kadar çıkabiliyor ancak Ryzen 7 5700'ün fiyatı konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak işlemci AMD Wraith Stealth kutulu soğutucu ile paketlenerek gelecek. Mevcut bilgilere göre Ryzen 7 5700’ün 200 dolar altı fiyata sahip olması bekleniyor. Ryzen 7 5700'ün 2024 yılında piyasaya girmesi bekleniyor.Kaynakça https://wccftech.com/amd-confirms-ryzen-7-5700-am4-desktop-cpu-no-igpu-budget-friendly-8-core-4-6-ghz/ https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-5700 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.