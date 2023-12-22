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    Anlık Bildirim

    AMD’den AM4 için yeni işlemci: Ryzen 7 5700

    AMD, eski AM4 platformu için yeni ve ilginç bir işlemci duyurdu. Ryzen 7 5700 olarak adlandırılan işlemci, entegre GPU’dan yoksun ancak Cezanne APU kalıbıyla bütçe odaklı olarak piyasaya giriyor.

    AMD’den AM4 için yeni işlemci: Ryzen 7 5700 Tam Boyutta Gör
    AMD, Cezanne APU kalıbına dayanan ancak entegre grafik çözümünden yoksun olan Ryzen 7 5700 CPU'sunu (X ve G takısı yok) duyurdu. Ryzen 7 5700'e dair ilk referanslar bu yılın başlarında görülmüş ve bu da AM4 platformu için ana akım kitlelere hizmet edecek yeni bir CPU'nun hazırlandığına işaret emişti. Yeni işlemci Ryzen 7 5700X'e kıyasla daha düşük özelliklere ve daha düşük fiyata sahip 8 çekirdekli bir çip olarak piyasaya girecek.

    Ryzen 7 5700, AM4 için en yeni işlemci oldu

    Ryzen 7 5700, Zen 3 tabanlı TSMC 7nm sürecinden geçen 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 16 MB L3 önbellek ve 45-65Watt arasında bir TDP değerine sahip. Çip 3,7 GHz temel saat hızına ve 4,6 GHz boost saat hızı ile geliyor. Çip, 5700X'ten daha yüksek bir temel saat hızına sahipken 5700G'den daha düşük bir temel saat hızına sahip. Her üç yonga da 5,7 GHz'lik aynı boost saat hızına ulaşıyor.

    AMD’den AM4 için yeni işlemci: Ryzen 7 5700 Tam Boyutta Gör
    Ek olarak şunu belirtmek gerekiyor: AMD Ryzen 7 5700, esas olarak APU segmentini kapsayan "Cezanne" ailesinin bir parçasıyken, Ryzen 7 5700X esas olarak masaüstü CPU segmentini kapsayan "Vermeer" ailesinin bir parçası konumunda.

    İşin GPU tarafına gelince, AMD Ryzen 7 5700 "Cezanne" ailesine girdiği için teknik olarak bir APU olmasına rağmen, entegre GPU birimi devre dışı bırakılmış durumda. Bu, yongaların perakende satış için uygun olmayan 5700G kalıplarına dayanıyor olduğu anlamına geliyor. Bu arada CPU hız aşırtmayı destekliyor ve tüm AM4 soketli anakartlarla uyumlu.

    Yeni işlemcinin DDR4 desteği 3200 MT/s'ye kadar çıkabiliyor ancak Ryzen 7 5700'ün fiyatı konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak işlemci AMD Wraith Stealth kutulu soğutucu ile paketlenerek gelecek. Mevcut bilgilere göre Ryzen 7 5700’ün 200 dolar altı fiyata sahip olması bekleniyor. Ryzen 7 5700'ün 2024 yılında piyasaya girmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/amd-confirms-ryzen-7-5700-am4-desktop-cpu-no-igpu-budget-friendly-8-core-4-6-ghz/ https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-5700
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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