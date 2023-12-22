Tam Boyutta Gör AMD, Cezanne APU kalıbına dayanan ancak entegre grafik çözümünden yoksun olan Ryzen 7 5700 CPU'sunu (X ve G takısı yok) duyurdu. Ryzen 7 5700'e dair ilk referanslar bu yılın başlarında görülmüş ve bu da AM4 platformu için ana akım kitlelere hizmet edecek yeni bir CPU'nun hazırlandığına işaret emişti. Yeni işlemci Ryzen 7 5700X'e kıyasla daha düşük özelliklere ve daha düşük fiyata sahip 8 çekirdekli bir çip olarak piyasaya girecek.

Ryzen 7 5700, AM4 için en yeni işlemci oldu

Ryzen 7 5700, Zen 3 tabanlı TSMC 7nm sürecinden geçen 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 16 MB L3 önbellek ve 45-65Watt arasında bir TDP değerine sahip. Çip 3,7 GHz temel saat hızına ve 4,6 GHz boost saat hızı ile geliyor. Çip, 5700X'ten daha yüksek bir temel saat hızına sahipken 5700G'den daha düşük bir temel saat hızına sahip. Her üç yonga da 5,7 GHz'lik aynı boost saat hızına ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Ek olarak şunu belirtmek gerekiyor: AMD Ryzen 7 5700, esas olarak APU segmentini kapsayan "Cezanne" ailesinin bir parçasıyken, Ryzen 7 5700X esas olarak masaüstü CPU segmentini kapsayan "Vermeer" ailesinin bir parçası konumunda.

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İşin GPU tarafına gelince, AMD Ryzen 7 5700 "Cezanne" ailesine girdiği için teknik olarak bir APU olmasına rağmen, entegre GPU birimi devre dışı bırakılmış durumda. Bu, yongaların perakende satış için uygun olmayan 5700G kalıplarına dayanıyor olduğu anlamına geliyor. Bu arada CPU hız aşırtmayı destekliyor ve tüm AM4 soketli anakartlarla uyumlu.

Yeni işlemcinin DDR4 desteği 3200 MT/s'ye kadar çıkabiliyor ancak Ryzen 7 5700'ün fiyatı konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak işlemci AMD Wraith Stealth kutulu soğutucu ile paketlenerek gelecek. Mevcut bilgilere göre Ryzen 7 5700’ün 200 dolar altı fiyata sahip olması bekleniyor. Ryzen 7 5700'ün 2024 yılında piyasaya girmesi bekleniyor.

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AMD’den AM4 için yeni işlemci: Ryzen 7 5700