AMD işlemcileri için SuperPi ve Pifast dünya rekorları kırıldı

Nehalem tabanlı Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemcilerin konuşulduğu şu günlerde AMD işlemciler için dikkat çekici bir haber geldi ve SuperPi ile PiFast testlerinde yeni rekorların kırıldığı bildirildi. Team Ironmods isimli hız aşırtma takımından Titon rumuzlu üye, AMD işlemciler için SuperPi ve Pifast testlerinde yeni rekorların sahibi oldu.
Denemelerde sırasında AMD'nin Phenom 9950 işlemcisiyle birlikte SB750 köprüsüne sahip olan 790FX yonga setli ASUS M3A79-T Deluxe anakartın, faz değişken Single Stage soğutma sisteminin ve OCZ PC2-6400 (Micron D9GMH) belleklerin kullanıldığı belirtiliyor. Rekor kıran sistemin detaylarına ekran görüntülerinden ulaşabilirsiniz.
SuperPi testinde elde edilen 19.22sn'lik sonuç ve Pifast'te ulaşılan 30.03sn'lik değer ile AMD işlemcileri için SuperPi ve Pifast rekorlarının kırılmış oldu.
Detaylar için; http://www.hwbot.org/searchMembers.do?userId=5737&name=TiTON
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şöyle beraberce bir bakalım bakim ;
Intel mimari olarak iyi demek.... Intelde 2 tane C2D paketlenip 4 çekirdek olmuş, AMD 4 adet saf çekirdek yerleştirmiş. AMD HyperTransport (point to point)kullanımına 2001 de başlamış, Intel 2 hafta sonra sunucakmış (QPI). AMD L3 belleği kullanalı 1 yıl olmuş, Intel 2 hafta sonra sunucakmış.
Intel nanometrik olarak iyi demek.... Intel in P35 yongası kaç nm, AMD 780G kaç nm bunlara bir çalışılıp gelinsin.
Intel verimlilik olarak iyi demek... E8400 de 410m transistor var, X2 6000 de 227m transistor var. bölelim bakim performansı transitör sayısına hangisi daha verimli.
daha da uzatılabilir.... saygılar..
İlk olarak dört işlemcili çekirdeği üreten ve piyasaya süren Intel( aslında çok çekirdekler ondan önce de vardı ama pc için değil). Intel'in 1 sene önce çıkan bir çipsetiyle neden 780 çipsetini karşılaştırıyorsun? Intel'İn şu an işlemcileri daha düşük nanometrede üretiliyor. Ayrıca çipsetlerinin üretim nanometresinden bahsedersek x48 çipsetlerini örnek vermen gerekiyor ki o zaman da Intel daha düşük nanometrik üretim yapıyor. Ayrıca performans olarak Intel'in zaten önde olduğu aşikar iken verimlilik de bahsetttiğin şekilde hesaplanmaz. Verimlilik birim watt başına işlem ya da maliyet açısından çipset başına usd olarak hesaplanır. İşlemcide kaç tane transistör olacağı bir tasarım problemidir. Ve bunun verimlilikle alakasını getirirseniz gerçekten fanatik bir açıdan bakmış olursunuz. O zaman 10 milyon transistörlü işlemciler çok daha başarılı çıkar transistör başına işlem açısından
Demekki Doğal olması yetmiyor ...
Ayrıca fazla Transistör demek zaten nanometrik olarak daha küçük birim işleyebilmek ten gelmiyormu... AMD Halen 45 Nm ye geçemediği için değilmi daha fazla transistör koyamıyor işlemcilerine...
Tam tersi durum ATİ ile NVİDİA arasında yokmu?
Yani bişey sölüyorsun ama ne diyorsun acaba kendin anladınmı?
AMD işlemci fiyatlarını İNTEl lere göre ayarlamak zorunda kalmadımı? Aslında o fiyatlardan girmediler piyasaya , yada girdilersede mecburiyetten değilmi?
Hep söylüyorum , yinede söliyim... FX60 1000 Dolarken neden olay çıkmıyordu ? Ozaman X2 AMD işlemcilerini faiş fiyatlardan satmadılarmı ?
Yarın AMD daha iyisini yaparsaki pek ümidim yokya, fiyatlar tersine değişmeyecekmi?
Çalışıp gelmek lazım evet....
denepler eğer gorunen dogru ise intelı katlar o.c de
amd nın gerı kadlıgı sadece overclock bunun harıcınde b3 revizyonundan sonra eşdeğer işlemcilerle yüzde 15 idi ki verilen sonuc 65 nm işlemcı deneple o.c li 4000 mhz de bunu yapsalar o zaman deneplerden ses gelır 4000 mhz nereye 2750 nereye
hem amd işlemcilerini kullanan bilir.ben 5 senedir athlon xp serisi işlemci kullanıyorum ve işlemcim hala yıllara meydan okuyor.şu 45 nm işlemciler gelsin ozaman büyük bir değişim olacağına inanıyorum.
Bütün işlemciler yüksek saatte çalışacağına, birinin üzerinden overclock çok anlamsız gelmedi bana da.
intelciler güler sadece buna.
45 lik leri çıksın alıcam bi tane intele inat... :D