AMD işlemcileri için SuperPi ve Pifast dünya rekorları kırıldı

Nehalem tabanlı Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemcilerin konuşulduğu şu günlerde AMD işlemciler için dikkat çekici bir haber geldi ve SuperPi ile PiFast testlerinde yeni rekorların kırıldığı bildirildi. Team Ironmods isimli hız aşırtma takımından Titon rumuzlu üye, AMD işlemciler için SuperPi ve Pifast testlerinde yeni rekorların sahibi oldu.

Denemelerde sırasında AMD'nin Phenom 9950 işlemcisiyle birlikte SB750 köprüsüne sahip olan 790FX yonga setli ASUS M3A79-T Deluxe anakartın, faz değişken Single Stage soğutma sisteminin ve OCZ PC2-6400 (Micron D9GMH) belleklerin kullanıldığı belirtiliyor. Rekor kıran sistemin detaylarına ekran görüntülerinden ulaşabilirsiniz.

SuperPi testinde elde edilen 19.22sn'lik sonuç ve Pifast'te ulaşılan 30.03sn'lik değer ile AMD işlemcileri için SuperPi ve Pifast rekorlarının kırılmış oldu.

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Detaylar için; http://www.hwbot.org/searchMembers.do?userId=5737&name=TiTON

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