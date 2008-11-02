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AMD işlemcileri için SuperPi ve Pifast dünya rekorları kırıldı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
24,1b
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70
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nehalem tabanlı Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemcilerin konuşulduğu şu günlerde AMD işlemciler için dikkat çekici bir haber geldi ve SuperPi ile PiFast testlerinde yeni rekorların kırıldığı bildirildi. Team Ironmods isimli hız aşırtma takımından Titon rumuzlu üye, AMD işlemciler için SuperPi ve Pifast testlerinde yeni rekorların sahibi oldu.

Denemelerde sırasında AMD'nin Phenom 9950 işlemcisiyle birlikte SB750 köprüsüne sahip olan 790FX yonga setli ASUS M3A79-T Deluxe anakartın, faz değişken Single Stage soğutma sisteminin ve OCZ PC2-6400 (Micron D9GMH) belleklerin kullanıldığı belirtiliyor. Rekor kıran sistemin detaylarına ekran görüntülerinden ulaşabilirsiniz.

SuperPi testinde elde edilen 19.22sn'lik sonuç ve Pifast'te ulaşılan 30.03sn'lik değer ile AMD işlemcileri için SuperPi ve Pifast rekorlarının kırılmış oldu.

AMD işlemcileri için SuperPi ve Pifast dünya rekorları kırıldı
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AMD işlemcileri için SuperPi ve Pifast dünya rekorları kırıldı
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Detaylar için; http://www.hwbot.org/searchMembers.do?userId=5737&name=TiTON

Editörün Notu: Hız aşırtma (overclock) ilginizi çekiyor ise Donanım Haber Kasım Ayı Hız Aşırtma Yarışmasına katılabilirsiniz. Etkinlik hakkındaki detaylara ulaşmak için adresimiz; https://www.donanimhaber.com/NewsDetail.aspx?Id=11495


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mamad 10 yıl
Super pi testi çok da önemli değil benim için. Intel super pi ile amd'ye 2 kat fark atarken pratikte bu kadar büyük bir fark yok. Varsa da ben göremedim. Hem de x2 5200 ile E8500'ü referans aldığımda. Sistemin genel performansında 2 kat hızlanma söz konusu değildi.
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soemc 11 yıl
.....İNTEL şu anda AMD den daha başarılı , varmıdır akisini İddia eden birbabayiğit ? Nasıl zamanında AMD işlemcileri İNTEl lere toz attırıyordu , ozaman kullanılan testler bunlar ve benzerleri değilmiydi ? Sentetik yada değil , İNTEL Mimari olarakta , Nanometrik olarakta, işleme teknolojisi olarakta , verimlilik olarakta, overclok potansiyeli olarakta , başarım olarakta , her yönden AMD den iyimi ? İYİ.... Neden zoruna gidiyor insanların anlayamıyorum .....
şöyle beraberce bir bakalım bakim ;
Intel mimari olarak iyi demek.... Intelde 2 tane C2D paketlenip 4 çekirdek olmuş, AMD 4 adet saf çekirdek yerleştirmiş. AMD HyperTransport (point to point)kullanımına 2001 de başlamış, Intel 2 hafta sonra sunucakmış (QPI). AMD L3 belleği kullanalı 1 yıl olmuş, Intel 2 hafta sonra sunucakmış.
Intel nanometrik olarak iyi demek.... Intel in P35 yongası kaç nm, AMD 780G kaç nm bunlara bir çalışılıp gelinsin.
Intel verimlilik olarak iyi demek... E8400 de 410m transistor var, X2 6000 de 227m transistor var. bölelim bakim performansı transitör sayısına hangisi daha verimli.
daha da uzatılabilir.... saygılar..
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Neosis 11 yıl
@soemc; dediklerin ne yazık ki doğru değil.
İlk olarak dört işlemcili çekirdeği üreten ve piyasaya süren Intel( aslında çok çekirdekler ondan önce de vardı ama pc için değil). Intel'in 1 sene önce çıkan bir çipsetiyle neden 780 çipsetini karşılaştırıyorsun? Intel'İn şu an işlemcileri daha düşük nanometrede üretiliyor. Ayrıca çipsetlerinin üretim nanometresinden bahsedersek x48 çipsetlerini örnek vermen gerekiyor ki o zaman da Intel daha düşük nanometrik üretim yapıyor. Ayrıca performans olarak Intel'in zaten önde olduğu aşikar iken verimlilik de bahsetttiğin şekilde hesaplanmaz. Verimlilik birim watt başına işlem ya da maliyet açısından çipset başına usd olarak hesaplanır. İşlemcide kaç tane transistör olacağı bir tasarım problemidir. Ve bunun verimlilikle alakasını getirirseniz gerçekten fanatik bir açıdan bakmış olursunuz. O zaman 10 milyon transistörlü işlemciler çok daha başarılı çıkar transistör başına işlem açısından
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pEgaTR 11 yıl
O iki tane Core 2 Duo dediğin alet AMD nin doğal ama kusurlu olan Phenom larına neler yaptı herkes gördü dostum ...

Demekki Doğal olması yetmiyor ...

Ayrıca fazla Transistör demek zaten nanometrik olarak daha küçük birim işleyebilmek ten gelmiyormu... AMD Halen 45 Nm ye geçemediği için değilmi daha fazla transistör koyamıyor işlemcilerine...

Tam tersi durum ATİ ile NVİDİA arasında yokmu?

Yani bişey sölüyorsun ama ne diyorsun acaba kendin anladınmı?

AMD işlemci fiyatlarını İNTEl lere göre ayarlamak zorunda kalmadımı? Aslında o fiyatlardan girmediler piyasaya , yada girdilersede mecburiyetten değilmi?

Hep söylüyorum , yinede söliyim... FX60 1000 Dolarken neden olay çıkmıyordu ? Ozaman X2 AMD işlemcilerini faiş fiyatlardan satmadılarmı ?

Yarın AMD daha iyisini yaparsaki pek ümidim yokya, fiyatlar tersine değişmeyecekmi?

Çalışıp gelmek lazım evet....


Orjinalden alıntı: soemc

.....İNTEL şu anda AMD den daha başarılı , varmıdır akisini İddia eden birbabayiğit ? Nasıl zamanında AMD işlemcileri İNTEl lere toz attırıyordu , ozaman kullanılan testler bunlar ve benzerleri değilmiydi ? Sentetik yada değil , İNTEL Mimari olarakta , Nanometrik olarakta, işleme teknolojisi olarakta , verimlilik olarakta, overclok potansiyeli olarakta , başarım olarakta , her yönden AMD den iyimi ? İYİ.... Neden zoruna gidiyor insanların anlayamıyorum .....


şöyle beraberce bir bakalım bakim ;

Intel mimari olarak iyi demek.... Intelde 2 tane C2D paketlenip 4 çekirdek olmuş, AMD 4 adet saf çekirdek yerleştirmiş. AMD HyperTransport (point to point)kullanımına 2001 de başlamış, Intel 2 hafta sonra sunucakmış (QPI). AMD L3 belleği kullanalı 1 yıl olmuş, Intel 2 hafta sonra sunucakmış.

Intel nanometrik olarak iyi demek.... Intel in P35 yongası kaç nm, AMD 780G kaç nm bunlara bir çalışılıp gelinsin.

Intel verimlilik olarak iyi demek... E8400 de 410m transistor var, X2 6000 de 227m transistor var. bölelim bakim performansı transitör sayısına hangisi daha verimli.

daha da uzatılabilir.... saygılar..





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St Batuhan 11 yıl
Cok cok iyi bir gelisme de hız düsük voltaj fazla bellek kontrolcüsü yüzünden galiba :?:
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kuruwa 11 yıl
pardon 3800 mhz miş resmi inceldımde iyice waw derım denepler o zaman a.c.c destegı ile mukemmel o.c olcak demektır bu arada cpu voltajı 1.632
denepler eğer gorunen dogru ise intelı katlar o.c de
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kuruwa 11 yıl
pEgaTR
amd nın gerı kadlıgı sadece overclock bunun harıcınde b3 revizyonundan sonra eşdeğer işlemcilerle yüzde 15 idi ki verilen sonuc 65 nm işlemcı deneple o.c li 4000 mhz de bunu yapsalar o zaman deneplerden ses gelır 4000 mhz nereye 2750 nereye
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VMTX 11 yıl
bence işlemci performansı bu tip sentetik testlere göre belirlenmemeli.daha kapsamlı olarak işleemci gücünü sınayan programlarla bu iş yapılmalı.
hem amd işlemcilerini kullanan bilir.ben 5 senedir athlon xp serisi işlemci kullanıyorum ve işlemcim hala yıllara meydan okuyor.şu 45 nm işlemciler gelsin ozaman büyük bir değişim olacağına inanıyorum.
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Neosis 11 yıl
süperpi işlemcinin sadece alu birimini kullanan bir işlemci kapasite ölçüm testidir. İşlemcinin iki tane işlem yapan birimi vardır: Arithmetic Logic Unit(ALU) ve Floating Point Unit(FPU). Conroe mimarisinin Pentium mimarisinden en büyük farkı güçlü ALU birimidir. Eskiden Barton zamanında AMD Intel'i süperpi testlerinde hep yenerdi. Ama Conroe mimarisi ile bu değişti. Bunun anlamı ancak Conroe mimarisi ile Intel'in çok iyi bir yaptığı olabilir. Gerçek değerleri veren süperpi bu açıdan sentetik bir TEST DEĞİLDİR!!
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kahveisteyen 11 yıl
Aslında çoğu günlük kullandığımız program hala tek işlemci üzerine yüklendiğinden superpi incelemeleri değerli kabul ediliyor.
Bütün işlemciler yüksek saatte çalışacağına, birinin üzerinden overclock çok anlamsız gelmedi bana da.
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865pe 11 yıl
Kendi çaplarında, sadece AMD plartfomuna özel kırılan bir rekor sadece,


intelciler güler sadece buna.
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taner11 11 yıl
super pi zaten amd işlemcilerle uyumlu bir program değil kaç kere denedim çift çekirdekli amd 5000 +işlemcide işlemci kullanımı %50 nin üstüne hiç bir zaman çıkmadı buna rağmen 34 sn de tamamladı.işmelciyi 6000+ yapınca 30 sn 1m testi
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01Mrt 11 yıl
ya gerek yok bunlara AMD yi kullanan bilir...
45 lik leri çıksın alıcam bi tane intele inat... :D
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Z-DGİ 11 yıl
AMD için SuperPi bir kriter değil diye düşünüyorum.
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srknwrx69 11 yıl
süperPi deyip duruyorlardı amd için alın size rekor...
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