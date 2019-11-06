Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 1 kişi burada

    AMD’nin 32 çekirdekli Threadripper modelinin fiyatı sızdı

    AMD’nin Zen 2 mimarisi üzerinde yükselecek 3. Nesil Ryzen Threadripper modelleri donanım severler tarafından merakla bekleniyor. Piyasaya sunulmasına oldukça az bir süre kalan tepe modelin fiyatı sızd
    2 hf.
    5,2b
    1
    21
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Zen mimarisinin son kullanıcı tarafında tepe modellerinin konumlandırıldığı Ryzen Threadripper ailesi 3. nesille güncellenmek üzere. Yüksek performansa ihtiyaç duyanların heyecanla beklediği modeller bu sefer bir e-perakendecinin sitesinde ortaya çıktı.

    Ryzen Threadripper 3970X

    Vietnamlı teknoloji e-perakendecisinin sayfalarında gün yüzüne çıkan Ryzen Threadripper 3970X para birimleri arasında dönüşüm yapıldığında 1200 dolar civari bir fiyata sahip görünüyor.

    AMD’nin 32 çekirdekli Threadripper modelinin fiyatı sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Yer tutucu olarak da geçen bu fiyatlandırmaların genel olarak MSRP’den daha yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak daha düşük fiyatlarla karşılaşmamız olası. Diğer taraftan Ryzen Threadripper 3960X modeli ise yeni bir model olarak beliriyor. 24/48 konfigürasyonundaki yonganın fiyat bilgisi ve diğer detayları henüz bilinmiyor.

    AMD’nin 32 çekirdekli Threadripper modelinin fiyatı sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Eğer fiyatlar sızan bilgilerde olduğu gibi gelirse modelin 2. nesildeki Threadripper 2990WX’in 1800 $’lık fiyatından 600 dolar daha düşük seviyeden Zen 2 mimarisi ve PCIe 4.0 ile oldukça rekabetçi olacağını söyleyebiliriz. Anlaşılan o ki AMD 1. nesilden 2. nesile geçişteki daha düşük fiyattan daha yüksek performans politikasını daha da ileriye taşımayı planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Cascade Lake-X işlemcilerinin çıkış tarihini erteledi"

    Daha da önemlisi ise Intel’in bu fiyatlandırma ve performans artışı karşısında nasıl bir strateji izleyeceği. Zira firma 18 çekirdekli işlemcisini 2553 dolardan 1333 dolara düşürmüştü. Halen bazı rotüşler daha geniş pazar paylarına ulaşabilmek için faydalı olacağa benziyor.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-3970x-3960x-hedt-cpus-listed-online/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    kreat 2 hf. en beğenilen
    Intel, 18 çekirdekli işlemcisini 2553 dolardan 1333 dolara düşürmüştü. Çünkü ağlıyordu.
    Yanıtla +38
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ussuz 2 hf.
    Ey rekabet sen nelere kadirsin
    Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Timeguard 2 hf.
    Kurban olduğum allah verdikçe veriyor.




    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    İtalyada ilticacı 2 hf. Spider_hip
    Sezarın hakkı sezara
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    megaprince 2 hf.
    İntelin minderini altından alacağı işlemciler bunlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Timeguard 2 hf.
    Threadripper 3000 "256mb" L3 ön bellek ile geliyormuş.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    tokatli6061 2 hf.
    AMD bizi yeniden 2003 2007 arasına götürdü. O aralıktan intel core2duo ile çıkabilmişti şimdilerde çok saçma işler peşinde acaba yeni bir core mimarisi gibi bi çıkış yokmu ellerinde?
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TncyKrmn 2 hf. tokatli6061
    Hey gibi hey... 2007 senesinde amd athlon x2 aldığım günler geldi aklıma öyle deyince
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sedat. 2 hf.
    "Zira firma 18 çekirdekli işlemcisini 2553 dolardan 1333 dolara düşürmüştü."????

    Yahu eğer ki bu gerçekse beter ol bee İntel.. İşte bu varya Gavurun ve Tekel olmanın, kapitalist düzenin acimasizliginin özetidir.. Adamlar aslında 1300 Dolara bile satsa kâr edebiliyorken 2533 dolara satsada alacak Eşşekler olduğu için resmen milletin cüzdanına alin terine emeğine tecavüz ediyormuş.. Resmen yasal suç olmayacak seviyede hırsızlık ve dolandırıcılık.. Boşuna mi adamlar Milyar Eurolarca Kâr açıkladı geçen sene.. Utanmadan İnteli savunan varsada aklı mantığı zekayı kendisini sevmiyordur, emeklerini parasini alin terini sevmiyordur, valla başka açıklaması yok bu işin.. Fanboy olur anlarım yaşı küçük bebe der geçerim ama bir insanin Mal olmayı istemesini anlayamam...

    Amd ne olur Ryzen 4000 serisini öyle bir çıkar ki oyunlarda da render testlerindede Ez geç inteli yok et bee.. Şu intelin elinde avucunda kalan tek şey olan oyun testleri benchmarklarinida ez geç olsun bitsin..
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ` quaD. 2 hf.
    Bu islemciler ile r20 testini izlemek isterdim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sniper23 2 hf.
    Threadminator geliyor anlaşılan.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kakarikikiri 2 hf.
    32 çekirdek 64 izlek mi bu? 3990WX in 64 çekirdek 128 izlek olma ihtimali var mı acaba?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 2 hf.
    Intel, 18 çekirdekli işlemcisini 2553 dolardan 1333 dolara düşürmüştü. Çünkü dünyayı SÖĞÜŞLÜYORDU.

    Adamlar nasıl fiyat koymuşlar ki, nereden nereye düşürebilmişler fiyatı. 100'e 500 diyorlar sonra 300'e çektik diyorlar.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    guzmann06 2 hf.
    saat hızı 2.5 ghz çekip 5-10 çkeridek daha atırsaydınız keşkem
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kreat 2 hf. guzmann06
    Thread olmasa da olur. Zaten 32 tane var
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    5242 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd ryzen threadripper 3970X, AMD Ryzen Threadripper 3960X ve
    8 etiket daha amd ryzen threadripper 3rd amd zen 2 amd 7 nm işlemci İşlemci Donanım Metehan Göktaş Popüler MPopüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Snapdragon 865'in tanıtım tarihi belli oldu 2 hf. Samsung Galaxy Watch Active 2 ön inceleme 2 hf. AirPods Pro kullanıcıları baş ağrısından şikayetçi 2 hf. Google, Play Store'u kötü niyetli uygulamalardan arındırmak için üç güvenlik şirketiyle çalışacak 2 hf. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine "esnek fiyatlandırma" modeli geliyor 2 hf. 48 megapiksel kameralı Redmi Note 8T, Avrupa pazarına sunuldu 2 hf. Kripto soygunu: Hırsızlar Bitcoin ATM deposuna sızdı 2 hf. Citroen'den elektriğe ilk adım: Yeni C5 Aircross Hybrid 2 hf. WhatsApp üzerinden direkt olarak alışveriş yapmak artık mümkün 2 hf. Rusya, yerli yazılım ve uygulamaların ön yüklü gelmediği teknoloji ürünlerini yasaklayabilir 2 hf. Netflix CEO'su oyun akış hizmeti pazarına girmeyeceklerini açıkladı 2 hf. “Windows Mobile başarısızlığımız tekel davasının bir sonucu” 2 hf. Elon Musk, merakla beklenen Tesla Pickup için kesin tarih verdi 2 hf. Turkcell, 5G üzerinden uzaktan ultrason taraması yaptı 2 hf. TUSAŞ’ın İHA’sı 26 saat 30 dakika havada kalarak rekor kırdı 2 hf. Intel dünyanın en büyük programlanabilir yongasını (FPGA) duyurdu 2 hf. Tüm olumsuzluklara rağmen nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç, devam ediyor 2 hf. Seagate 2026 yılında 50TB kapasiteye ulaşmayı hedefliyor 2 hf. Sony, mobil hizmetlerini sonlandırmaya devam ediyor 2 hf. Intel eski yazılım kullanarak işlemcisinin EPYC yongasından %84’e kadar hızlı olduğunu iddia etti 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN AMD’nin 32 çekirdekli Threadripper modelinin fiyatı sızdı Sonraki Alcatel, çocuk odaklı yeni tabletini duyurdu 2 hf. Yuvarlak ekranlı Xiaomi Mi Watch Pro yolda 2 hf. Mobil uygulamanın tüm bileşenleri Mobilefest’te buluşuyor! 2 hf. Birinci nesil Pixel akıllı telefonlar, Aralık ayında son güncellemesini alacak 2 hf. Beyne yerleştirilen elektrotlar, opiat bağımlılığını tedavide kullanılacak 2 hf. Akıllı hoparlörlere lazerle komut gönderilebiliyor 2 hf. The Batman filmi için Colin Farrell ve Andy Serkis’in adları geçiyor 2 hf. Porsche Design tasarımlı iki yeni AOC monitör duyuruldu 2 hf. Nokia markalı televizyonlar yakında piyasaya sürülecek 2 hf. En iyi iki FPS faresinden biri "Steelseires Sensei Ten incelemesi" 2 hf. Arka tekerleğe entegre motoruyla 1,000 Nm tork sunan elektrikli motosiklet: Verge TS 2 hf. "HES sayesinde 3,5 milyar doların yurt dışına çıkışı önlendi" 2 hf. Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro resmen tanıtıldı 2 hf. Dell en güçlü dayanıklılık odaklı tablet modelini duyurdu 2 hf. Resmiyet kazandı: Chromium tabanlı Edge tarayıcısı Linux'a da gelecek 2 hf. Xiaomi Mi Watch'tan sonra şimdi de Redmi Watch geliyor 2 hf. Xiaomi kamerada iddialı | 108MP kameralı Mi Note 10 2 hf. 2020 Skoda Octavia'nın kokpitinden ilk resmi görüntü geldi 2 hf. Twitch platformunda kan kaybı sürüyor 2 hf. Huawei, EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümünü alacak cihazları açıkladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    AKP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS YAŞAMINI KARE KARE İFŞA ETTİLER
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim