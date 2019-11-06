AMD’nin 32 çekirdekli Threadripper modelinin fiyatı sızdı

Zen mimarisinin son kullanıcı tarafında tepe modellerinin konumlandırıldığı Ryzen Threadripper ailesi 3. nesille güncellenmek üzere. Yüksek performansa ihtiyaç duyanların heyecanla beklediği modeller bu sefer bir e-perakendecinin sitesinde ortaya çıktı.
Ryzen Threadripper 3970X
Vietnamlı teknoloji e-perakendecisinin sayfalarında gün yüzüne çıkan Ryzen Threadripper 3970X para birimleri arasında dönüşüm yapıldığında 1200 dolar civari bir fiyata sahip görünüyor.
Yer tutucu olarak da geçen bu fiyatlandırmaların genel olarak MSRP’den daha yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak daha düşük fiyatlarla karşılaşmamız olası. Diğer taraftan Ryzen Threadripper 3960X modeli ise yeni bir model olarak beliriyor. 24/48 konfigürasyonundaki yonganın fiyat bilgisi ve diğer detayları henüz bilinmiyor.
Eğer fiyatlar sızan bilgilerde olduğu gibi gelirse modelin 2. nesildeki Threadripper 2990WX’in 1800 $’lık fiyatından 600 dolar daha düşük seviyeden Zen 2 mimarisi ve PCIe 4.0 ile oldukça rekabetçi olacağını söyleyebiliriz. Anlaşılan o ki AMD 1. nesilden 2. nesile geçişteki daha düşük fiyattan daha yüksek performans politikasını daha da ileriye taşımayı planlıyor.
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Daha da önemlisi ise Intel’in bu fiyatlandırma ve performans artışı karşısında nasıl bir strateji izleyeceği. Zira firma 18 çekirdekli işlemcisini 2553 dolardan 1333 dolara düşürmüştü. Halen bazı rotüşler daha geniş pazar paylarına ulaşabilmek için faydalı olacağa benziyor.
https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-3970x-3960x-hedt-cpus-listed-online/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yahu eğer ki bu gerçekse beter ol bee İntel.. İşte bu varya Gavurun ve Tekel olmanın, kapitalist düzenin acimasizliginin özetidir.. Adamlar aslında 1300 Dolara bile satsa kâr edebiliyorken 2533 dolara satsada alacak Eşşekler olduğu için resmen milletin cüzdanına alin terine emeğine tecavüz ediyormuş.. Resmen yasal suç olmayacak seviyede hırsızlık ve dolandırıcılık.. Boşuna mi adamlar Milyar Eurolarca Kâr açıkladı geçen sene.. Utanmadan İnteli savunan varsada aklı mantığı zekayı kendisini sevmiyordur, emeklerini parasini alin terini sevmiyordur, valla başka açıklaması yok bu işin.. Fanboy olur anlarım yaşı küçük bebe der geçerim ama bir insanin Mal olmayı istemesini anlayamam...
Amd ne olur Ryzen 4000 serisini öyle bir çıkar ki oyunlarda da render testlerindede Ez geç inteli yok et bee.. Şu intelin elinde avucunda kalan tek şey olan oyun testleri benchmarklarinida ez geç olsun bitsin..
Adamlar nasıl fiyat koymuşlar ki, nereden nereye düşürebilmişler fiyatı. 100'e 500 diyorlar sonra 300'e çektik diyorlar.
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