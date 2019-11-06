AMD’nin 32 çekirdekli Threadripper modelinin fiyatı sızdı

Zen mimarisinin son kullanıcı tarafında tepe modellerinin konumlandırıldığı Ryzen Threadripper ailesi 3. nesille güncellenmek üzere. Yüksek performansa ihtiyaç duyanların heyecanla beklediği modeller bu sefer bir e-perakendecinin sitesinde ortaya çıktı.

Ryzen Threadripper 3970X

Vietnamlı teknoloji e-perakendecisinin sayfalarında gün yüzüne çıkan Ryzen Threadripper 3970X para birimleri arasında dönüşüm yapıldığında 1200 dolar civari bir fiyata sahip görünüyor.

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Yer tutucu olarak da geçen bu fiyatlandırmaların genel olarak MSRP’den daha yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak daha düşük fiyatlarla karşılaşmamız olası. Diğer taraftan Ryzen Threadripper 3960X modeli ise yeni bir model olarak beliriyor. 24/48 konfigürasyonundaki yonganın fiyat bilgisi ve diğer detayları henüz bilinmiyor.

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Eğer fiyatlar sızan bilgilerde olduğu gibi gelirse modelin 2. nesildeki Threadripper 2990WX’in 1800 $’lık fiyatından 600 dolar daha düşük seviyeden Zen 2 mimarisi ve PCIe 4.0 ile oldukça rekabetçi olacağını söyleyebiliriz. Anlaşılan o ki AMD 1. nesilden 2. nesile geçişteki daha düşük fiyattan daha yüksek performans politikasını daha da ileriye taşımayı planlıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Cascade Lake-X işlemcilerinin çıkış tarihini erteledi"

Daha da önemlisi ise Intel’in bu fiyatlandırma ve performans artışı karşısında nasıl bir strateji izleyeceği. Zira firma 18 çekirdekli işlemcisini 2553 dolardan 1333 dolara düşürmüştü. Halen bazı rotüşler daha geniş pazar paylarına ulaşabilmek için faydalı olacağa benziyor.

https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-3970x-3960x-hedt-cpus-listed-online/