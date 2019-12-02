En büyük Alman perakendecide AMD yüzde 82 paya sahip

Intel’in son dönemde yaşadığı ve giderek ciddileşen üretim sıkıntısı AMD’nin işine yarıyor. Her geçen gün daha fazla üretici ihtiyacı olan işlemciler için AMD’nin kapısını çalıyor. Son kullanıcı tarafında da AMD ilk tercih durumunda.
Pazar boşluk kabul etmiyor
Almanya’nın en büyük perakendecisi Mindfactory üzerinden yapılan analizlere göre AMD’nin satışlardaki payı yüzde 82 seviyesine ulaştı. Ekim ayında bu rakam yüzde 78 civarındaydı. Intel ise yüzde 18 civarına geriledi.
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Platformun en çok satan işlemcileri Ryzen 5 3600 ve Ryzen 7 3700X oldu. Sonrasında R7 2700X, R5 2600 ve R5 3600X geliyor. Intel Core i7 9700K ise altıncı sırada. Diğer modeller ise küçük bir payla sıralanıyor.
Elbette Intel’in stok sıkıntısı burada tek etken değil. AMD’nin bu süreçte işlemci mimarisini 7nm sürecine geliştirmesi ve daha iyi hale getirmesi mükemmel bir zamanlama oldu. Boşluğa düşen tüketicileri böylece kendisine çekti. Intel’in gelecek yıl da üretim sıkıntısının devam etmesi beklendiği için AMD’nin daha bir hayli pazar payı çalacağı tahmin ediliyor.
https://www.tweaktown.com/news/69043/amd-dominates-intel-82-market-share-major-german-retailer/index.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AMD de kâr amaçlı şirket fakat kan emici sömürücü bir firma değil, tam aksine normalde çıkarabileceği ve tutulabileceği fiyatların altında işlemciler ve ekran kartları sunan, bu sayede Intel ve Nvidia isimli kan emici sömürücülere çeki düzen veren bir firma...
Peki neden mi Intel ve Nvidia kan emici ve sömürücüler;
Önce Intel'den başlayalım: AMD'nin ilk büyük hamlesi değil belki ama tarihteki en büyük hamlelerinden biri K7 (1999-2004) ve K8 (2003-2006) çekirdekli işlemcilerdi, K7 (ilk Athlon'lar) ile AMD ilk kez Intel için gerçek bir tehdit olmuştu ve K8 (çok çekirdekli 64 Bit Athlon'lar) ile Intel'i pazarda ezmişti. 2007'den sonra da efsanevi Phenom'ları sunduğu K10 platformu ile de Intel'i zorlamaya ve yer yer ezmeye devam etmişti. AMD'nin bu hamlelerine kadar Pentium mimarisinden vazgeçmeyen Intel, bu hamleler sonucunda Core mimarisini geliştirmeye zorunlu bırakılmıştı. İpin ucu 2011'de koptu. Bulldozer mimarisi geliştirilirken 2009'dan 2011'e kadar öyle bir pompalandı ki, sonuçta K8 ve K10'u yapan AMD'den gelecekti yeni mimari, hem fanlar, hem de incelemeciler AMD'nin de fazla özgüvenli tanıtımları ile Bulldozer'in Intel'in üzerinden bulldozer gibi geçip tabutuna son çivileri çakacağını düşünüyorlar ve bunu açıkça söylüyorlardı. Sonuçta ise düşünmedikleri bir şey vardı, K7'den K10'a kadar kullanılan mimari efsanevi işlemci sanatçısı, büyük üstad Jim Keller tarafından yaratılmıştı ama Bulldozer öyle değildi. Yine de Intel olacaklardan korktu ve 8. nesile kadar bir daha ASLA yapmayacağı bir şey yaptı, 2. Nesil Core iX-2000 serisi işlemcileri (Sandy Bridge), halen piyasada olan ilk nesil Core işlemcileri öldürecek şekilde çok daha yüksek performanslı ve çok daha düşük fiyatlı şekilde piyasaya sunarak AMD'nin Bulldozer hamlesine karşı önlem aldı. Bulldozer ise bırak fanların ve incelemecilerin beklediği gibi olmayı, AMD'nin istediğini bile vermekten çok uzak şekilde piyasaya sunuldu. Çok problemli, aşırı ısınan, efsanevi Phenom'un devamı olmaktan çok uzak işlemciler olan Bulldozer mimarisindeki işlemciler Intel'i değil, AMD'yi bulldozer gibi ezip geçti ve sonuçta Jim Keller geri gelip Zen mimarisini oluşturuncaya ve Ryzen işlemciler Bulldozer'lerden 6 yıl sonra piyasaya çıkıncaya kadar ortam Intel'e kaldı... İşte burada biz genç kullanıcılar ilk kez Intel'in gerçek şeytani yüzü ile karşılaştık! Bizden daha yaşlılar zaten Intel'in AMD tökezlediği anda neler yaptığını biliyordu ama biz buna ilk kez şahit olacaktık... Intel 2. nesilden 8. nesile kadar (2011-2017) tam 6 yıl boyunca her yıl sadece %5 performans artışı ile işlemcilere oldukça yüksek zamlar yaptı ve her yıl soket değiştirerek insanları yeni anakarta zorunlu kıldı. Aslında ettiği devasa kâr ile çok rahat yapabilecek olmasına rağmen asla çekirdek arttırma veya mimari değiştirme gibi bir seçeneği kullanmadı. AMD'nin süper işler başardığı ve işlemci dünyasında devrimsel denecek işlere imza attığı 2007-2011 arasından sonra 6 yıl boyunca işlemci dünyası duraksama yaşadı. Intel'in 6 yılda aldığı toplam yol, AMD'nin rekabeti sırasındaki sadece 1 yılda aldığı yoldan azdı. Bu süre içinde işlemci dünyasını ele geçirip piyasa payını %95'lere çıkaran Intel, zaten kendisi ile rekabet etmekten çok uzak olan AMD'nin işlemcilerini kullanmamaları için üreticilere baskı yapmaya, hatta tehdit ve şantaj yoluna başvurdu. Üreticilere "Eğer AMD işlemcili cihaz çıkarırlarsa Intel işlemcilere daha geç ve indirim yapılmamış şekilde ulaşacaklarına" dair defalarca sözlü ve yazılı tehditler yaparak AMD'yi tamamen piyasadan silmeyi ve bu sayede hep bu şekilde %5, %5 onlarca yıl piyasada kalmayı ve feci kârlara imza atmayı planladı.
2017'de ilk nesil Ryzen'lar çıktığında uzun süre sonra ilk kez AMD, Intel'i zorlamayı ve piyasadan pay kapmayı başarmıştı. Çoklu çekirdek testlerinde Ryzen, Intel'in 2 katı fiyatlı 7. nesil işlemcilerini bile eziyordu. Intel'in cevabı ise ikinci nesil Core işlemcilerinde yaptığı ile aynı oldu, 6 yıldır çekirdek arttırmayan Intel masaüstünde i3'leri çift çekirdekten 4 çekirdeğe çekti, i5'leri 4 çekirdekten 6 çekirdeğe çekti, i7'leri ise Hyper Threading destekli 4 çekirdekten Hyper Threading destekli 8 çekirdeğe çıkardı. Mobil işlemcilerde de aynı şekilde i3, i5 ve i7 U serilerini çift çekirdekten 4 çekirdeğe çıkardı. H serilerinde ise i5'leri 4 çekirdek bıraktı ama Hyper Threading ekledi, i7'leri ise 6 çekirdekli yaptı. Kısaca görülüyor ki Intel'in her performans sıçraması ve yaptığı büyük değişiklikler hep AMD'nin zorlamasıyla oldu.
Peki yetti mi? Yetmedi... Biz kullanıcılar Intel'e hep "Ya adamların elinde teknoloji var, sunmuyorlar" şeklinde komplo teorileriyle bakıyorduk. Ama kazın ayağı hiç öyle değilmiş, adamlar hiç mimari geliştirmemiş, yan gelip yatmış 6 yıl boyunca hep aynı mimaride sadece nm düşmüş, ufak IPC artışları yapmış her yıl o kadar... Ryzen'a tek cevabı çekirdek arttırmak ve frekans yükseltmek oldu, o da enerji sarfiyatını ve sıcaklığı çok üst seviyelere çekti, şu anda resmen rekabet edemiyor ve açıkladığı bir rekabet planı da yok...
Nvidia'ya gelince, neredeyse aynı durum olduğu için bu kadar detaya girmeyeceğim, Nvidia Intel kadar kötü olmasa da tekelin avantajlarını kullanmış ve hep ATI-AMD zorlamasıyla yüksek sıçramalar yapmış bir firma. Sadece bir örnek: Eğer RX480 olmasaydı biz GTX 1000 serisindeki o devasa sıçramayı ve fiyat ucuzlamasını asla göremezdik. GTX 1050, GTX 960'dan bile daha güçlü ve çok daha ucuza çıktı. Nvidia resmen 900 serisinin ipini çekmek zorunda kaldı.
Ayrıca İsrail menşeili ve tüm mimarilerini İsrail'de geliştiren Intel'in son 15 yıldır bizim tüm bilgisayarlarımıza rahatça sızacak ve istediği gibi izleyecek donanımsal açık kapılar bıraktığı ortaya çıktı (Meltdown). Bu aslında devasa bir skandaldı ama nasıl olduysa Intel bu durumu iyi kotardı; bir özür ve bir güncelleme ile açığı kapattı ve iyi çocuk gibi davranmaya devam etti, tabi donanımsal açık yazılım ile yamanınca Intel işlemciler %20 civarı performans kaybı yaşadı ama bu da 1 ay sonra hiç konuşulmamaya başlandı...
Peki AMD ne yapıyor? AMD'nin gerçekten 3. nesilde bu kadar coşmasına gerek var mıydı? Ya da bu kadaar düşük fiyatlar çekmesine gerek var mıydı? İkisine de ihtiyacı yoktu, zaten Intel'i zorluyordu, rahatça Intel'den açıkça daha güçlü olan 7 nanometrelik 3. nesil işlemcilerini şu anda çıkardığından %50 daha pahalıya çıkarabilirdi ve yine de fiyat/performans olarak daha üstün olurdu. Buna rağmen Intel mantığındaki bu yolu seçmedi, işlemcilerini performanslarına göre çok düşük fiyatlardan sunmaya devam etti...
Yani kısaca, AMD hiçbirimizin babamızın şirketi değil ama her daim biz kullanıcıları düşünen ve buna yönelik adımlar atan bir firma. Aksini de kimse iddia edemez. Hele 2020'de o 7 nanometrelik Zen 2 işlemciler Intel'in halen güçlü olduğu tek alan olan dizüstüne de çıkınca bakalım Intel daha baskı yapabilecek mi üreticilere "AMD cihaz çıkarmayın" diye. Kaldı ki zaten bu yıldan bile üreticiler Intel'i dinlememeye başladı ve bol bol AMD dizüstü cihaz çıkarmaya başladılar. Bunun da tek sebebi gelecek yıl AMD fırtınası dizüstülerde koptuğunda AMD'ye "bakın biz senin yanındaydık, cephe almadık" diyebilmek...
AMD'yi tutmak hele ki fanatizm ve cehaletizm hiç değildir! Fanatizm bile isteye kendini sömüren şirketi tutmaktır, cehaletizm ise üstte yazdıklarımdan bihaber olmaktır...