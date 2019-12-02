En büyük Alman perakendecide AMD yüzde 82 paya sahip

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Intel’in son dönemde yaşadığı ve giderek ciddileşen üretim sıkıntısı AMD’nin işine yarıyor. Her geçen gün daha fazla üretici ihtiyacı olan işlemciler için AMD’nin kapısını çalıyor. Son kullanıcı tarafında da AMD ilk tercih durumunda.

Pazar boşluk kabul etmiyor

Almanya’nın en büyük perakendecisi Mindfactory üzerinden yapılan analizlere göre AMD’nin satışlardaki payı yüzde 82 seviyesine ulaştı. Ekim ayında bu rakam yüzde 78 civarındaydı. Intel ise yüzde 18 civarına geriledi.

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Platformun en çok satan işlemcileri Ryzen 5 3600 ve Ryzen 7 3700X oldu. Sonrasında R7 2700X, R5 2600 ve R5 3600X geliyor. Intel Core i7 9700K ise altıncı sırada. Diğer modeller ise küçük bir payla sıralanıyor.

Elbette Intel’in stok sıkıntısı burada tek etken değil. AMD’nin bu süreçte işlemci mimarisini 7nm sürecine geliştirmesi ve daha iyi hale getirmesi mükemmel bir zamanlama oldu. Boşluğa düşen tüketicileri böylece kendisine çekti. Intel’in gelecek yıl da üretim sıkıntısının devam etmesi beklendiği için AMD’nin daha bir hayli pazar payı çalacağı tahmin ediliyor.

https://www.tweaktown.com/news/69043/amd-dominates-intel-82-market-share-major-german-retailer/index.htm