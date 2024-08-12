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    Anlık Bildirim

    AMD’nin eski işlemcileri “Sinkclose” güvenlik açığı için yama almayacak

    AMD işlemcilerinde "Sinkclose" olarak adlandırılan ve 2006’dan bu yana mevcut olan bir açık keşfedildi. Öte yandan AMD, eski işlemcilerine güvenlik açığı için yama yayınlamayacak.
    AMD’nin eski işlemcileri Sinkclose açığı için yama almayacak Tam Boyutta Gör
    AMD'nin 2006'dan bu yana piyasaya sürdüğü neredeyse tüm işlemcilerini etkileyen "Sinkclose" olarak adlandırılan büyük bir güvenlik açığı keşfedildi. Henüz bu açıktan yararlanan bir saldırının olmadığı belirtirken AMD ise ilgili açığı hafifleten yamaları yayınlamaya başlamış durumda. Ancak firma, eski işlemcileri için ilgili hafifletici yamaları yayınlamayacak.

    Eski Ryzen'ler güncelleme almayacak

    Sinkclose açığı sayıları yüz milyonlarla ifade edilen AMD işlemcilerini etkiliyor. Bu açık sayesinde saldırganların sisteme neredeyse tespit edilemeyecek şekilde sızmasının mümkün olduğunun altı çiziliyor. AMD ve uzmanlar bu açıktan yararlanmak için sistem çekirdeğine erişimin olması gerektiğini ve şimdiye kadar kimsenin açığı kullanmadığını söylüyor. AMD, halihazırda işlemcileri için düzeltmeler yayınlamaya başladı.

    Ancak firma tarafından yapılan açıklamaya göre AMD, yazılım destek süresinin dışında kalan eski ürünlere destek vermeyecek. Dolayısıyla Ryzen 1000, 2000 ve 3000 serisi işlemcilerle birlikte Threadripper 1000 ve 2000 ailesi güncelleme almayacak. Bununla birlikte Ryzen 9000 serisi ve Ryzen AI 300 serisi gibi yeni AMD ürünleri bu açıktan etkilenmiyor.

    Daha yeni modeller ve AMD'nin tüm gömülü işlemcilerinin yamayı zaten aldığı veya alacağı belirtiliyor. AMD, ilgili güncellemelerin sistem performansı üzerinde bir etki yaratmasını da beklemiyor. Genellikle bu tür güvenlik açıkları bireysel kullanıcılardan ziyade devlet kurumları veya diğer büyük kuruluşlar için risk oluşturuyor. Ancak yine de güvenlik için ilgili güncellemeleri yapmak büyük önem taşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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