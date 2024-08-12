AMD’nin eski işlemcileri “Sinkclose” güvenlik açığı için yama almayacak

Eski Ryzen'ler güncelleme almayacak
Sinkclose açığı sayıları yüz milyonlarla ifade edilen AMD işlemcilerini etkiliyor. Bu açık sayesinde saldırganların sisteme neredeyse tespit edilemeyecek şekilde sızmasının mümkün olduğunun altı çiziliyor. AMD ve uzmanlar bu açıktan yararlanmak için sistem çekirdeğine erişimin olması gerektiğini ve şimdiye kadar kimsenin açığı kullanmadığını söylüyor. AMD, halihazırda işlemcileri için düzeltmeler yayınlamaya başladı.
Ancak firma tarafından yapılan açıklamaya göre AMD, yazılım destek süresinin dışında kalan eski ürünlere destek vermeyecek. Dolayısıyla Ryzen 1000, 2000 ve 3000 serisi işlemcilerle birlikte Threadripper 1000 ve 2000 ailesi güncelleme almayacak. Bununla birlikte Ryzen 9000 serisi ve Ryzen AI 300 serisi gibi yeni AMD ürünleri bu açıktan etkilenmiyor.
Daha yeni modeller ve AMD'nin tüm gömülü işlemcilerinin yamayı zaten aldığı veya alacağı belirtiliyor. AMD, ilgili güncellemelerin sistem performansı üzerinde bir etki yaratmasını da beklemiyor. Genellikle bu tür güvenlik açıkları bireysel kullanıcılardan ziyade devlet kurumları veya diğer büyük kuruluşlar için risk oluşturuyor. Ancak yine de güvenlik için ilgili güncellemeleri yapmak büyük önem taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.