AMD’nin eski işlemcileri “Sinkclose” güvenlik açığı için yama almayacak

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Tam Boyutta Gör AMD'nin 2006'dan bu yana piyasaya sürdüğü neredeyse tüm işlemcilerini etkileyen "Sinkclose" olarak adlandırılan büyük bir güvenlik açığı keşfedildi. Henüz bu açıktan yararlanan bir saldırının olmadığı belirtirken AMD ise ilgili açığı hafifleten yamaları yayınlamaya başlamış durumda. Ancak firma, eski işlemcileri için ilgili hafifletici yamaları yayınlamayacak.

Eski Ryzen'ler güncelleme almayacak

Sinkclose açığı sayıları yüz milyonlarla ifade edilen AMD işlemcilerini etkiliyor. Bu açık sayesinde saldırganların sisteme neredeyse tespit edilemeyecek şekilde sızmasının mümkün olduğunun altı çiziliyor. AMD ve uzmanlar bu açıktan yararlanmak için sistem çekirdeğine erişimin olması gerektiğini ve şimdiye kadar kimsenin açığı kullanmadığını söylüyor. AMD, halihazırda işlemcileri için düzeltmeler yayınlamaya başladı.

2006’dan bu yana tüm AMD işlemcilerinde güvenlik açığı bulundu 21 sa. önce eklendi

Ancak firma tarafından yapılan açıklamaya göre AMD, yazılım destek süresinin dışında kalan eski ürünlere destek vermeyecek. Dolayısıyla Ryzen 1000, 2000 ve 3000 serisi işlemcilerle birlikte Threadripper 1000 ve 2000 ailesi güncelleme almayacak. Bununla birlikte Ryzen 9000 serisi ve Ryzen AI 300 serisi gibi yeni AMD ürünleri bu açıktan etkilenmiyor.

Daha yeni modeller ve AMD'nin tüm gömülü işlemcilerinin yamayı zaten aldığı veya alacağı belirtiliyor. AMD, ilgili güncellemelerin sistem performansı üzerinde bir etki yaratmasını da beklemiyor. Genellikle bu tür güvenlik açıkları bireysel kullanıcılardan ziyade devlet kurumları veya diğer büyük kuruluşlar için risk oluşturuyor. Ancak yine de güvenlik için ilgili güncellemeleri yapmak büyük önem taşıyor.

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AMD’nin eski işlemcileri Sinkclose açığı için yama almayacak