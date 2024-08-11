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    Anlık Bildirim

    2006’dan bu yana tüm AMD işlemcilerinde "Sinkclose" güvenlik açığı bulundu

    AMD işlemcilerinde "Sinkclose" olarak adlandırılan yeni bir güvenlik açığı keşfedildi. Yüz milyonlarca AMD işlemcisini etkileyen açık, veri hırsızlığına olanak tanıyor. Düzeltmeler ise başlıyor.
    2006’dan bu yana tüm AMD işlemcilerinde güvenlik açığı bulundu Tam Boyutta Gör
    AMD'nin 2006'dan bu yana piyasaya sürdüğü neredeyse tüm işlemcilerini etkileyen "Sinkclose" olarak adlandırılan büyük bir güvenlik açığı keşfedildi. Saldırganların sisteme derinlemesine sızmasına olanak tanıyarak kötü amaçlı yazılımların tespit edilmesini veya kaldırılmasını son derece zorlaştıran açığın neden olduğu sorun o kadar ciddi ki, duruma göre virüsün bulaştığı sistemi tamir etmektense bırakıp gitmek daha kolay bir seçenek olabiliyor.

    18 yıldır keşfedilmedi

    Sinkclose açığının etkileri ve kapsamı çok büyük olsa da AMD için iyi olan bir şey var: Bu açık, 18 yıldır keşfedilmedi ve uzmanlara göre muhtemelen kimse bu açığı kullanmadı. Öte yandan Sinkclose, anti-virüs, anti-malware ve çevrimiçi oyunlarda yaygın olarak kullanılan anti-cheat çözümleri gibi işletim sistemi düzeyindeki korumalara karşı da görünmez yapıda. Bir diğer iyi haber ise güvenlik açığından faydalanmanın zor olması. Açıktan faydalanmak için saldırganın öncelikle sistemin çekirdeğine erişim kazanması gerekiyor.

    Sinkclose açığı, bilgisayar korsanlarının AMD işlemcilerin Sistem Yönetim Modu (SMM) içinde kod çalıştırmasına olanak tanıyor. Bilmeyenler için bu alan, genellikle kritik ürün yazılımı işlemleri için ayrılmış yüksek ayrıcalıklı bir alan. Bu erişim sağlandıktan sonra Sinkclose güvenlik açığı, standart antivirüs araçları tarafından tespit edilmekten kaçınan, sistem içinde neredeyse görünmez kalan ve işletim sistemi yeniden yüklendikten sonra bile devam edebilen bootkit kötü amaçlı yazılımını yüklenmesine olanak tanıyor.

    Bazı durumlarda, başarılı bir saldırı işletim sisteminin tamamen yeniden kurulmasına rağmen devam edebilir. Bu senaryolarda, etkilenen bir makinenin tipik kötü amaçlı yazılım kaldırma ve düzeltme işlemlerinden ziyade tamamen değiştirilmesi gerekebilir.

    AMD düzeltmeleri yayınlamaya başladı

    2006’dan bu yana tüm AMD işlemcilerinde güvenlik açığı bulundu Tam Boyutta Gör
    CVE-2023-31315 koduyla raporlanan açık, AMD’nin 2006 yılından bu yana piyasaya sürdüğü tüketici veya kurumsal hemen hemen tüm işlemcilerini kapsıyor. AMD'nin ürün güvenlik bültenine göre, güvenlik açığı veri merkezi CPU'ları, grafik çözümleri, gömülü işlemciler, masaüstü bilgisayarlar, HEDT'ler, iş istasyonları ve mobil ürün serilerindeki birçok işlemciyi etkiliyor.

    Bununla birlikte Sinkclose açığı kamuya açıklanmadan yaklaşık 10 ay önce AMD’ye bildirilmiş ve firma da EPYC ve Ryzen işlemciler için hafifletici önlemleri çoktan yayınlamaya başlamış durumda. AMD, gömülü işlemciler ve diğer ürünler için de ek hafifletmelerin geleceğini söylüyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/104202-hundreds-millions-amd-processors-can-targeted-recently-announced.html https://www.amd.com/en/resources/product-security/bulletin/amd-sb-7014.html https://www.wired.com/story/amd-chip-sinkclose-flaw/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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