2006’dan bu yana tüm AMD işlemcilerinde "Sinkclose" güvenlik açığı bulundu

18 yıldır keşfedilmedi
Sinkclose açığının etkileri ve kapsamı çok büyük olsa da AMD için iyi olan bir şey var: Bu açık, 18 yıldır keşfedilmedi ve uzmanlara göre muhtemelen kimse bu açığı kullanmadı. Öte yandan Sinkclose, anti-virüs, anti-malware ve çevrimiçi oyunlarda yaygın olarak kullanılan anti-cheat çözümleri gibi işletim sistemi düzeyindeki korumalara karşı da görünmez yapıda. Bir diğer iyi haber ise güvenlik açığından faydalanmanın zor olması. Açıktan faydalanmak için saldırganın öncelikle sistemin çekirdeğine erişim kazanması gerekiyor.
Sinkclose açığı, bilgisayar korsanlarının AMD işlemcilerin Sistem Yönetim Modu (SMM) içinde kod çalıştırmasına olanak tanıyor. Bilmeyenler için bu alan, genellikle kritik ürün yazılımı işlemleri için ayrılmış yüksek ayrıcalıklı bir alan. Bu erişim sağlandıktan sonra Sinkclose güvenlik açığı, standart antivirüs araçları tarafından tespit edilmekten kaçınan, sistem içinde neredeyse görünmez kalan ve işletim sistemi yeniden yüklendikten sonra bile devam edebilen bootkit kötü amaçlı yazılımını yüklenmesine olanak tanıyor.
Bazı durumlarda, başarılı bir saldırı işletim sisteminin tamamen yeniden kurulmasına rağmen devam edebilir. Bu senaryolarda, etkilenen bir makinenin tipik kötü amaçlı yazılım kaldırma ve düzeltme işlemlerinden ziyade tamamen değiştirilmesi gerekebilir.
AMD düzeltmeleri yayınlamaya başladı
Bununla birlikte Sinkclose açığı kamuya açıklanmadan yaklaşık 10 ay önce AMD’ye bildirilmiş ve firma da EPYC ve Ryzen işlemciler için hafifletici önlemleri çoktan yayınlamaya başlamış durumda. AMD, gömülü işlemciler ve diğer ürünler için de ek hafifletmelerin geleceğini söylüyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/104202-hundreds-millions-amd-processors-can-targeted-recently-announced.html https://www.amd.com/en/resources/product-security/bulletin/amd-sb-7014.html https://www.wired.com/story/amd-chip-sinkclose-flaw/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.