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    Her açıdan iyileştirilmiş AMD Fluid Motion Frames 2 yayınlandı

    AMD, oyun akıcılığını ve kare hızlarını iyileştirmek için tasarlanmış kare oluşturma teknolojisinin yükseltilmiş bir sürümü olan Fluid Motion Frames 2'yi (AFMF 2) tanıttı.
    Her açıdan iyileştirilmiş AMD Fluid Motion Frames 2 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    AMD, bu yılın başında RX 7000 ve RX 6000 serisi ekran kartları için Adrenalin yazılımını güncelleyerek AMD Fluid Motion Frames (AFMF) adında sürücü tabanlı bir kare oluşturma teknolojisi sunmuştu. Herhangi bir oyunda açılabilen AFMF, yapılan kalite, gecikme süreleri ve performans geliştirmelerinin ardından Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2) olarak karşımıza çıkıyor.

    AMD Fluid Motion Frames 2 yayınlandı

    Her açıdan iyileştirilmiş AMD Fluid Motion Frames 2 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    AFMF, tüm DirectX 12 ve DirectX 11 oyunlarıyla uyumluydu ve kare oluşturma etkinleştirildiğinde performansı potansiyel olarak iki katına çıkarabiliyordu. Firma ilk olarak bunu Eylül 2023’te duyurmuştu ancak rafine edilmiş hali Ocak 2024’te sürücüye dahil edildi. AMD şimdi ise iyileştirilmiş kalite, daha düşük gecikme süresi ve daha iyi performans için yapay zeka ile optimize edilmiş geliştirmeler içeren Fluid Motion Frames 2'nin beta önizlemesini başlattı.
    Her açıdan iyileştirilmiş AMD Fluid Motion Frames 2 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    AFMF 2 ile ilk dikkat çeken detaylar görüntü kalitesini korumak için yüksek hareketli sahnelerde AFMF 2'yi geçici olarak devre dışı bırakan sistem ve güncellenmiş kare oluşturma algoritması. AMD bunları yapay zeka ile optimize ettiğini söylüyor. Ancak yanlış anlaşılmasın; AMD, çerçeve oluşturma teknolojisinde doğrudan yapay zekayı kullanmamaya devam ediyor, Nvidia’nın aksine.
    Her açıdan iyileştirilmiş AMD Fluid Motion Frames 2 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bir diğer geliştirme ise daha çok kontrolün kullanıcıya sunulması. İlk nesilde AFMF, Adrenalin yazılımında sadece açılıp kapatılabiliyordu. Ancak şimdi çözünürlüğe uygun olarak Standart (1080p) ve Yüksek (1440p) modları ile Kalite veya Performans modları kullanılabilecek. AMD ayrıca AFMF 2 ile teknolojinin neden olduğu gecikmeyi de azaltacak. Firmaya göre Cyberpunk 2077'de yüzde 28, Counter-Strike 2'de ise yüzde 12'lik bir azalma sağlanıyor yeni AFMF 2 ile.

    Her açıdan iyileştirilmiş AMD Fluid Motion Frames 2 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Ek olarak AMD, daha fazla uyumluluk da getiriyor. RX 7000 ve 700M serisinde çerçevesiz tam ekran desteğinin yanı sıra Vulkan ve OpenGL oyunları için de destek eklendi. Ayrıca AFMF 2 şimdi Radeon Chill (bir FPS sınırlayıcı) ile birlikte çalışabiliyor, bu da yırtılmaları azaltmak için faydalı.
    Kaynakça https://www.techpowerup.com/325019/amd-rolls-out-fluid-motion-frames-2-technical-preview-with-significant-upgrades https://community.amd.com/t5/gaming/amd-fluid-motion-frames-2-technical-preview-now-available/ba-p/697448
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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