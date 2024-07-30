Her açıdan iyileştirilmiş AMD Fluid Motion Frames 2 yayınlandı

AMD, oyun akıcılığını ve kare hızlarını iyileştirmek için tasarlanmış kare oluşturma teknolojisinin yükseltilmiş bir sürümü olan Fluid Motion Frames 2'yi (AFMF 2) tanıttı.