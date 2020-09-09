AMD’nin oyun ve pazarlama müdüründen ilginç tweet: Yarın bir duyuru gelebilir

Nvidia’nın RTX 3000 kartlarını tanıtmasının ardından gözler AMD’nin Big Navi hamlesine çevrildi. Buna karşın kırmızı ekip 2 farklı bisiklet duyurmayı tercih ederek donanım dünyasının yüzünü güldürmeyi başardı.
Frank Razor'dan şarkı sözü paylaşımı
AMD’nin oyun ve pazarlama bölümünün yöneticiliğini sürdüren Frank Razor’un attığı uzun tweet ise Ryzen 4000 ve Big Navi beklentisini canlandırmaya yetti. Annie müzikalinden Tomorrow parçasının bir bölümünün sözlerini paylaşan Razor ek bir bilgi de paylaşmamış.İlginizi Çekebilir AMD Fortnite haritasına sürpriz yumurta yerleştirdi
Bazı tahminlerde bulunmak gerekirse Scott Herkelman’ın tweet’i retweetlememesi ekran kartına duyurusuna dair ihtimalleri zayıflatırken Oyun direktörü Sasa Marinkovic’in retweetlemesi ise son kullanıcı odaklı bir tanıtımın yolda olduğunu düşündürüyor.
Ayrıca Bkz. "AMD bisikletler satışa sunuldu"
Tablo ihtimaller ve tahminler üzerine kurulu olması nedeniyle kafa karıştırıyor. Yine de yarın AMD’nin önemli bir duyuru yapacağını söyleyebiliriz. Big Navi beklerken Big Bike da tanıtılabilir, beklentileri çok fazla yüksek tutmamakta fayda var.
https://videocardz.com/newz/amd-frank-azor-teases-something-to-come-out-tomorrow Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Annie müzikalinden bir şarkı bu. Söylediğin Yalnız Kullar şarkısının Şevval Sam'a ait olduğunu iddia etmek gibi bir şey. Google'da arama yaparken biraz daha dikkat etseniz. Haberin konusu bu olmayabilir ama yalan-yanlış bilgi vermeyi haklı çıkarmaz.
Performans olarak nvidia 3090 ile yine zirvede olacaktır ama amd den +- 3080 alternatifi bir kart gelebilir. Bellek olarak daha yüksek ama daha yavaş hızlarda muhtemelen.
Bekleyip görelim bakalım. Benim için performans/watt her şeyden önemli eğer amd 2080ti gücünde bir kart çıkartıp 220w dan daha düşük güç tüketirse 3070 tercihimi değiştirebilirim.
Umarim RTX 3080 ayarinda bir kart çıkarabilirler