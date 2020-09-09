AMD’nin oyun ve pazarlama müdüründen ilginç tweet: Yarın bir duyuru gelebilir

Nvidia’nın RTX 3000 kartlarını tanıtmasının ardından gözler AMD’nin Big Navi hamlesine çevrildi. Buna karşın kırmızı ekip 2 farklı bisiklet duyurmayı tercih ederek donanım dünyasının yüzünü güldürmeyi başardı.

Frank Razor'dan şarkı sözü paylaşımı

AMD’nin oyun ve pazarlama bölümünün yöneticiliğini sürdüren Frank Razor’un attığı uzun tweet ise Ryzen 4000 ve Big Navi beklentisini canlandırmaya yetti. Annie müzikalinden Tomorrow parçasının bir bölümünün sözlerini paylaşan Razor ek bir bilgi de paylaşmamış.

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Bazı tahminlerde bulunmak gerekirse Scott Herkelman’ın tweet’i retweetlememesi ekran kartına duyurusuna dair ihtimalleri zayıflatırken Oyun direktörü Sasa Marinkovic’in retweetlemesi ise son kullanıcı odaklı bir tanıtımın yolda olduğunu düşündürüyor.

Ayrıca Bkz. "AMD bisikletler satışa sunuldu"

Tablo ihtimaller ve tahminler üzerine kurulu olması nedeniyle kafa karıştırıyor. Yine de yarın AMD’nin önemli bir duyuru yapacağını söyleyebiliriz. Big Navi beklerken Big Bike da tanıtılabilir, beklentileri çok fazla yüksek tutmamakta fayda var.

https://videocardz.com/newz/amd-frank-azor-teases-something-to-come-out-tomorrow

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