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    AMD’nin oyun ve pazarlama müdüründen ilginç tweet: Yarın bir duyuru gelebilir

    Kırmızı ekibin bisiklet hamlesi donanım dünyasında yerini korumaya devam ediyor. AMD’nin yönetici isminin tweet’i ise beklenen kartların heyecanını tazelemeyi başardı.
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    Metehan Göktaş
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    Nvidia’nın RTX 3000 kartlarını tanıtmasının ardından gözler AMD’nin Big Navi hamlesine çevrildi. Buna karşın kırmızı ekip 2 farklı bisiklet duyurmayı tercih ederek donanım dünyasının yüzünü güldürmeyi başardı.

    Frank Razor'dan şarkı sözü paylaşımı

    AMD’nin oyun ve pazarlama bölümünün yöneticiliğini sürdüren Frank Razor’un attığı uzun tweet ise Ryzen 4000 ve Big Navi beklentisini canlandırmaya yetti. Annie müzikalinden Tomorrow parçasının bir bölümünün sözlerini paylaşan Razor ek bir bilgi de paylaşmamış.

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    Bazı tahminlerde bulunmak gerekirse Scott Herkelman’ın tweet’i retweetlememesi ekran kartına duyurusuna dair ihtimalleri zayıflatırken Oyun direktörü Sasa Marinkovic’in retweetlemesi ise son kullanıcı odaklı bir tanıtımın yolda olduğunu düşündürüyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD bisikletler satışa sunuldu"

    Tablo ihtimaller ve tahminler üzerine kurulu olması nedeniyle kafa karıştırıyor. Yine de yarın AMD’nin önemli bir duyuru yapacağını söyleyebiliriz. Big Navi beklerken Big Bike da tanıtılabilir, beklentileri çok fazla yüksek tutmamakta fayda var.



    https://videocardz.com/newz/amd-frank-azor-teases-something-to-come-out-tomorrow Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    3qzotix (bekir yıldız) 2 gün en beğenilen Muten Baba
    Önce hisseler %30 artar sonra yalan olduğu ortaya çıkınca hisseler %70 düşer.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    lemartes 2 gün
    Xbox fiyati aciklandi. bence odur.
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    mutercim (Bilge Tanrıseven) 2 gün
    "Alicia Morton’un Tomorrow parçasının bir bölümünün sözlerini paylaşan Razor..."

    Annie müzikalinden bir şarkı bu. Söylediğin Yalnız Kullar şarkısının Şevval Sam'a ait olduğunu iddia etmek gibi bir şey. Google'da arama yaparken biraz daha dikkat etseniz. Haberin konusu bu olmayabilir ama yalan-yanlış bilgi vermeyi haklı çıkarmaz.
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    northwood (_ _) 1 gün mutercim
    Kısa bir araştırma sonucunda yanlış bilgiye ulaşmışım hocam. Düzelttim şimdi sağolun.
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    MetronoM (metronom metron) 2 gün
    Enteresan şekilde neden çok büyük gizlilik ve merak uyandırıyorsunuz ki, adam çıkmış açıklamış yeni kartlarını. Sende kalk açıkla bakalım neler oluyor.Muhtemelen tepe kartları 3080'e benzer bir performans sunacak, karşılığında RTX performansı ve kullanıcı özelleştirmelerini de içerecek mi merak ediyorum. Özellikle yayın yapanlara yönelik ekstra seçenekler gibi.
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    Muten Baba 2 gün
    Ben amd nin yerinde olsam fake bir grafik atarım ortaya big navi really big diye de baslık atarım , grafikte de 3070'in karşısına bir kart koyar %25 fark koyarım, fiyatada 399$ der , milletin kafayı beyni yakarım , sonra kola cips çekirdek alır izlerim
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    3qzotix (bekir yıldız) 2 gün Muten Baba
    Önce hisseler %30 artar sonra yalan olduğu ortaya çıkınca hisseler %70 düşer.
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    Bat-Man 2 gün
    Gelsin 6xxx serisi Belki 5xxx serisi ucuzlar alırız...
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    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 2 gün
    Nvidia zaten amd nin blöfünü gördü o yüzden nispeten uygun fiyata daha performanslı kartlar çıkardı. Nvidia aslında eski kartlar için rekabet değilde çıkacak amd kartlar için de elinin güçlü olmasını istiyor.


    Performans olarak nvidia 3090 ile yine zirvede olacaktır ama amd den +- 3080 alternatifi bir kart gelebilir. Bellek olarak daha yüksek ama daha yavaş hızlarda muhtemelen.

    Bekleyip görelim bakalım. Benim için performans/watt her şeyden önemli eğer amd 2080ti gücünde bir kart çıkartıp 220w dan daha düşük güç tüketirse 3070 tercihimi değiştirebilirim.
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    Jon_Kar 2 gün
    AMD big navi komusunda kendisinden emin



    Umarim RTX 3080 ayarinda bir kart çıkarabilirler
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    Chromer 2 gün Jon_Kar
    Hocam emin olmasalar ve performans sonuçları da iç açıcı olmasa bile büyük bir heyecan ve beklenti yaratmak pazar sonuçları açısından iyi olacağı için de böyle yapıyor olabilirler.
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