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    AMD'de yaprak dökümü: Radeon bölümünden bir isim daha ayrıldı

    AMD'nin eski Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Grafik İş Birimi Genel Müdürü Scott Herkelman, 7 yıllık bir sürenin ardından şirketle bağlarını kopardığını duyurdu. İşte detaylar
    AMD'de yaprak dökümü: Radeon bölümünden bir isim daha ayrıldı Tam Boyutta Gör
    Hem işlemci hem de ekran kartı pazarının önde gelen isimlerinden AMD’de yaprak dökümü sürüyor. Son olarak 7 yılı aşkın süredir kırmızı takımda görev yapan Scott Herkelman, X’te yaptığı bir paylaşımla birlikte şirketle bağlarını kopardığını duyurdu. 

    Bir yetkili isim daha AMD'den ayrıldı

    Bildiğiniz gibi AMD'de tanıdık isimler masadan birer birer ayrılıyor. Hatırlayacak olursanız daha önce AMD'nin Teknik Pazarlama Direktörü Robert Hallock da AMD'den ayrılma kararı almıştı. Öyle ki yetkili isim, Ağustos ayında rakibi Intel'in saflarına katıldı. Scott Herkelman’ın kararı ise çok yakın bir zamanlamaya sahip diyebiliriz. 

    X'te yaptığı paylaşımda Herkelman, ''AMD’de yedi yıl geçirdikten ve giderek daha rekabetçi hale gelen üç nesil RDNA grafik mimarisini piyasaya sürdükten sonra, bu yılın sonunda AMD’den ayrılmaya karar verdim'' dedi. 

    Bilmeyenler için AMD Radeon bölümünün önde gelen yüzlerinden Scott Herkelman, yedi yıllık görev süresi boyunca teknoloji tutkunları için bir sözcüden fazlası oldu. Öyle ki RX 7900 XT serisi lansmanında karşımıza çıkan yetkili isim, sık sık verdiği ipuçları ve toplulukla olan etkileşimi ile grafik bölümünün karşılaştığı zorlukları hevesle ele alıyordu. 

    Scott Herkelman’ın bir sonraki durağı neresi olacak henüz bilinmiyor. Ancak Intel'in halihazırda devam eden GPU yatırımlarını düşünürsek, arkadaşı Hallock'ın yanına katılabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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