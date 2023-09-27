AMD'de yaprak dökümü: Radeon bölümünden bir isim daha ayrıldı

Bir yetkili isim daha AMD'den ayrıldı
Bildiğiniz gibi AMD'de tanıdık isimler masadan birer birer ayrılıyor. Hatırlayacak olursanız daha önce AMD'nin Teknik Pazarlama Direktörü Robert Hallock da AMD'den ayrılma kararı almıştı. Öyle ki yetkili isim, Ağustos ayında rakibi Intel'in saflarına katıldı. Scott Herkelman’ın kararı ise çok yakın bir zamanlamaya sahip diyebiliriz.
X'te yaptığı paylaşımda Herkelman, ''AMD’de yedi yıl geçirdikten ve giderek daha rekabetçi hale gelen üç nesil RDNA grafik mimarisini piyasaya sürdükten sonra, bu yılın sonunda AMD’den ayrılmaya karar verdim'' dedi.
Bilmeyenler için AMD Radeon bölümünün önde gelen yüzlerinden Scott Herkelman, yedi yıllık görev süresi boyunca teknoloji tutkunları için bir sözcüden fazlası oldu. Öyle ki RX 7900 XT serisi lansmanında karşımıza çıkan yetkili isim, sık sık verdiği ipuçları ve toplulukla olan etkileşimi ile grafik bölümünün karşılaştığı zorlukları hevesle ele alıyordu.
Scott Herkelman’ın bir sonraki durağı neresi olacak henüz bilinmiyor. Ancak Intel'in halihazırda devam eden GPU yatırımlarını düşünürsek, arkadaşı Hallock'ın yanına katılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.