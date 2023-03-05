Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Radeon sürücü güncellemesi Windows’u bozuyor

    Sürücüleriyle eleştirilen AMD, Radeon sürücülerinin en son sürümünde bulunan bir hatanın bilgisayarınız için zararlı olabileceğini ve Windows işletim sistemini bozabileceğini onayladı.
    Oy Ver
    AMD’nin Radeon sürücü güncellemesi Windows’u bozuyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay bazı kullanıcılar son Radeon sürücü güncellemesini yükledikten sonra Windows işletim sistemlerinde çeşitli sorunlar veya önyükleme yapamama gibi ciddi problemler yaşadıklarını paylaştı. Ancak AMD, böyle bir sorunun yaşandığını şimdiye kadar kabul etmemişti.

    Son Radeon güncellemelerin Windows'u çökertiyor

    Yaşanan bu sorunun oldukça dar bir kesimde meydana geldiği belirtilirken sorunun kaynağında ise yeni sürücünün yüklenmesinden önce işaretlenmemiş olması gereken "Fabrika Ayarlarına Sıfırla" seçeneğinin yattığı düşünülüyor.

    AMD, konu hakkında incelemelere başladıklarını ve sorunun farkında olduklarını ifade etti. Firmanın açıklaması ise şöyle: “AMD Software Adrenalin Edition kurulumu sırasında bir bilgisayar güncellemesi yapılması durumunda çok az sayıda örnekte ortaya çıkabilen bir sorunu tespit ettik ve aktif olarak durumu araştırtıyoruz. Kullanıcılara, sürücüyü yüklemeden önce tüm sistem güncellemelerinin uygulandığından veya duraklatıldığından emin olmalarını ve AMD sürücü yükleme işlemi sırasında "Fabrika Ayarlarına Sıfırla" seçeneğinin işaretli olmadığından emin olmalarını öneririz.”

    Açıkçası bu sorun AMD’nin sürücülerine olan güvene bir başka darbe daha indiriyor diyebiliriz. Ancak yukarıda da dediğimiz gibi bu sorun oldukça az sayıda spesifik bir senaryoda ortaya çıkıyor. Bu sorunla karşılaşmamak adına yüklü sürücüyü kaldırmak için DDU kullanılabilir. Ardından Software Adrenalin Edition'ın son sürümleri yüklenebilir. Eğer DDU kullanmak istemiyorsanız Software Adrenalin Edition 23.2.1/23.2.2 güncellemelerini diğer Windows güncellemeleri yapıldıktan sonra yapmanızı tavsiye ederiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    şairane 2 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 2 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    süper mario kardeşler filmi nesine mayın tarlası hilesi geely familia yorum yedek subay çıkma ihtimali hepsiburada değerlendirme silme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız