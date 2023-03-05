AMD Radeon sürücü güncellemesi Windows’u bozuyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay bazı kullanıcılar son Radeon sürücü güncellemesini yükledikten sonra Windows işletim sistemlerinde çeşitli sorunlar veya önyükleme yapamama gibi ciddi problemler yaşadıklarını paylaştı. Ancak AMD, böyle bir sorunun yaşandığını şimdiye kadar kabul etmemişti.

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Yaşanan bu sorunun oldukça dar bir kesimde meydana geldiği belirtilirken sorunun kaynağında ise yeni sürücünün yüklenmesinden önce işaretlenmemiş olması gereken "Fabrika Ayarlarına Sıfırla" seçeneğinin yattığı düşünülüyor.

AMD, konu hakkında incelemelere başladıklarını ve sorunun farkında olduklarını ifade etti. Firmanın açıklaması ise şöyle: “AMD Software Adrenalin Edition kurulumu sırasında bir bilgisayar güncellemesi yapılması durumunda çok az sayıda örnekte ortaya çıkabilen bir sorunu tespit ettik ve aktif olarak durumu araştırtıyoruz. Kullanıcılara, sürücüyü yüklemeden önce tüm sistem güncellemelerinin uygulandığından veya duraklatıldığından emin olmalarını ve AMD sürücü yükleme işlemi sırasında "Fabrika Ayarlarına Sıfırla" seçeneğinin işaretli olmadığından emin olmalarını öneririz.”

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Açıkçası bu sorun AMD’nin sürücülerine olan güvene bir başka darbe daha indiriyor diyebiliriz. Ancak yukarıda da dediğimiz gibi bu sorun oldukça az sayıda spesifik bir senaryoda ortaya çıkıyor. Bu sorunla karşılaşmamak adına yüklü sürücüyü kaldırmak için DDU kullanılabilir. Ardından Software Adrenalin Edition'ın son sürümleri yüklenebilir. Eğer DDU kullanmak istemiyorsanız Software Adrenalin Edition 23.2.1/23.2.2 güncellemelerini diğer Windows güncellemeleri yapıldıktan sonra yapmanızı tavsiye ederiz.

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