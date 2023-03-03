AMD Radeon RX 7900 XT giderek daha ucuza satılıyor: İşte son fiyat

Radeon RX 7900 XT fiyatı serbest düşüşte
Radeon RX 7900 XT fiyatı daha birkaç gün önce zaten düşmüştü ve şimdi bir kez daha fiyatta düşüş yaşanıyor. Neredeyse bir hafta önce kartın fiyatı 830 dolara kadar gerilemişti ve şimdi ise özel tasarımlı modellerin fiyatı 799 dolar seviyesine inmiş vaziyette.
Şimdilik bu fiyat indirimlerinin RX 7900 XT’de olduğunu görüyoruz. Serinin en güçlü modeli RX 7900 XTX, birçok mağazada çıkış fiyatından daha yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Tüm bunlara ek olarak artık 799 dolara bulunabilen RX 7900 XT, hem RTX 4070 hem de RTX 4080 için büyük bir tehdit haline gelmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez