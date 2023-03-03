AMD Radeon RX 7900 XT giderek daha ucuza satılıyor: İşte son fiyat

Tam Boyutta Gör AMD Radeon RX 7900 XT genel olarak oyuncular tarafından olumlu karşılanan bir kart olsa da fiyatı düşmeye devam ediyor. Bu fiyat düşüşü AMD’nin sürdürdüğü politikanın değiştiğini veya firmanın bu karttan istediği satış rakamlarına ulaşamadığını gösteriyor olabilir. Günün sonunda durum ne olursa olsun, Radeon RX 7900 XT’in düşen fiyatı tüketici için iyi haber.

Radeon RX 7900 XT fiyatı serbest düşüşte

Radeon RX 7900 XT fiyatı daha birkaç gün önce zaten düşmüştü ve şimdi bir kez daha fiyatta düşüş yaşanıyor. Neredeyse bir hafta önce kartın fiyatı 830 dolara kadar gerilemişti ve şimdi ise özel tasarımlı modellerin fiyatı 799 dolar seviyesine inmiş vaziyette.

Tam Boyutta Gör Bu arada Radeon RX 7900 XT’nin Aralık ayında 899 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıktığını, halihazırda referans modellerin 819 dolar seviyesine kadar gerilediğini belirtelim. Sonuç olarak ise özel tasarım RX 7900 XT’ler artık çıkış fiyatından 100 dolar daha ucuza satılıyor. Bu fiyat düşüşünün yaşanması ise sadece 80 gün sürdü.

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Şimdilik bu fiyat indirimlerinin RX 7900 XT’de olduğunu görüyoruz. Serinin en güçlü modeli RX 7900 XTX, birçok mağazada çıkış fiyatından daha yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Tüm bunlara ek olarak artık 799 dolara bulunabilen RX 7900 XT, hem RTX 4070 hem de RTX 4080 için büyük bir tehdit haline gelmiş durumda.

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AMD Radeon RX 7900 XT fiyatı düşmeye devam ediyor