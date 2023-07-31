AMD'nin Xbox Series X masaüstü kiti test edildi: İşte sonuçlar

AMD'nn Xbox Series X masaüstü kiti test edildi
Aktarıldığı kadarıyla AMD 4800S, 4700S kitinden farklı olarak 8 adet Zen2 çekirdeği ve devre dışı bırakılmış bir RDNA2 grafik birimine sahip. Ayrıca PCIe bant genişliği ve modern arabirim kullanılabilirliği açısından 4700S'ye göre büyük bir yükseltme sunuyor. Bu noktada depolama ve Wi-Fi için iki adet Gen4 x4 M.2 yuvası içeren APU, kardeşine kıyasla iki kat daha fazla SATA bağlantı noktası, bir NVMe yuvası, daha iyi bir soğutucu desteği içeriyor.
Ayrıca çoğu masaüstü sisteminden farklı olarak AMD 4800S'in GDDR6 belleğe (16 GB kapasiteli) sahip olduğunu belirtelim. Bu konfigürasyon DDR4 belleğin iki katı bant genişliği sunsa da, çift kanal yerine tek modül olarak konumlandırılmış.
Daha önce 4800S ve 4700 gibi masaüstü kitlerinin 2022'den itibaren daha geniş çapta mevcut olacağı söylenmişti. Ancak EuroGamer, inceleme için örnek almanın bile çok karmaşık olduğu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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