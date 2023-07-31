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    AMD'nin Xbox Series X masaüstü kiti test edildi: İşte sonuçlar

    AMD, yeni nesil konsollardaki hatalı üretim APU’ları bilgisayar pazarına sunmaya devam ediyor. Bu kez de Xbox Series X'e güç veren AMD 4800S masaüstü kiti test edildi. İşte sonuçlar
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    AMD'nin Xbox Series X masaüstü kiti test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    AMD, yeni nesil konsollardaki hatalı üretim APU’ları bilgisayar pazarına sunmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz yıllarda AMD 4700S platformunun ilk testleri paylaşılmıştı. Şimdi de EuroGamer, Xbox Series X'te kullanılan AMD 4800S masaüstü kitine ulaşmayı başardı. Peki bu APU, mevcut sistemlere karşı neler sunuyor? İşte detaylar

    AMD'nn Xbox Series X masaüstü kiti test edildi

    Aktarıldığı kadarıyla AMD 4800S, 4700S kitinden farklı olarak 8 adet Zen2 çekirdeği ve devre dışı bırakılmış bir RDNA2 grafik birimine sahip. Ayrıca PCIe bant genişliği ve modern arabirim kullanılabilirliği açısından 4700S'ye göre büyük bir yükseltme sunuyor. Bu noktada depolama ve Wi-Fi için iki adet Gen4 x4 M.2 yuvası içeren APU, kardeşine kıyasla iki kat daha fazla SATA bağlantı noktası, bir NVMe yuvası, daha iyi bir soğutucu desteği içeriyor.

    Ayrıca çoğu masaüstü sisteminden farklı olarak AMD 4800S'in GDDR6 belleğe (16 GB kapasiteli) sahip olduğunu belirtelim. Bu konfigürasyon DDR4 belleğin iki katı bant genişliği sunsa da, çift kanal yerine tek modül olarak konumlandırılmış.

    AMD'nin Xbox Series X masaüstü kiti test edildi: İşte sonuçlar
    Sonuçlara gelirsek Ryzen 5 3600 ve Ryzen 7 PRO 4750G ile karşılaştırılan AMD 4800S, oyun performansında her iki APU arasında kalıyor. Ryzen 5 7600'den ise iki kat daha düşük bir performans sergilediğini belirtelim.

    Daha önce 4800S ve 4700 gibi masaüstü kitlerinin  2022'den itibaren daha geniş çapta mevcut olacağı söylenmişti. Ancak EuroGamer, inceleme için örnek almanın bile çok karmaşık olduğu söylüyor.

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