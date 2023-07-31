AMD Radeon RX 7900, 7800 ve 7700 ekran kartlarının fiyatı sızdı

Tam Boyutta Gör RDNA 3 mimarisinini temel alan RX 7900 XT ve RX 7900 XTX ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan AMD, ailenin orta ve orta üst seviye çözümleri için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, tanınan sızıntı kaynağı Moore's Law is Dead (MLID) tarafından AMD Radeon RX 7900, 7800 ve 7700'ün fiyatları paylaşıldı. Peki yeni ekran kartları ne kadar mal olacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Radeon RX 7900, 7800 ve 7700 ekran kartlarının fiyatı sızdı

Aktarıldığı kadarıyla AMD, RX 7900, 7800 ve 7700'ün fiyatlandırması konusunda ''bir tür bekle ve gör'' yaklaşımı izliyor. Bu nedenle kesin model adları ve fiyat etiketleri, sektördeki hareketliliğe bağlı olarak yine de değişebilir. Bu noktada MLID, RX 7900'ün 70 CU (Compute Unit) içeren temel sürümünün zayıf bir stoğa sahip olacağını ve fiyatının 579 ila 649 dolar arasında olacağını belirtti. Bu da daha önce karşımıza çıkan 599 dolar fiyat etiketini doğruluyor diyebiliriz.

Bu bilgiden yola çıkarak, RX 7800'ün 499 ile 549 dolar arasında konumlandırılacağı ve RX 7700'ün ise 399 ile 449 dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu fiyatla doğrulandığı takdirde, AMD'nin rekabetçi bir fiyatlandırma ile karşımıa çıkacağını söyleyebilriz. Bu noktada RTX 4060 Ti 16GB'ın 499 dolar, RTX 4070'in 599 dolar, RTX 4070 Ti'nın ise 799 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.

Radeon RX 7900 GRE tanıtıldı 2 gün önce eklendi

Ayrıca sızıntı kaynağı, bu kartlar arasından en az iki modelin, Ağustos ayı tarihli Gamescom 2023 etkinliğinde vitrine çıkacağını bildirdi. Dolayısıyla AMD, önümüzdeki bir ya da iki hafta içinde nihai kararını vermiş olacak. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. En azından bu sızıntılar hangi modellerin piyasaya sürüleceği konusunda bizlere daha net bir fikir verebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD Radeon RX 7900, 7800 ve 7700 ekran kartlarının fiyatı sızdı