Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Radeon RX 7900, 7800 ve 7700 ekran kartlarının fiyatı sızdı

    Kullanıcılar tarafından uzun bir süredir beklenen AMD RX 7900, 7800 ve 7700 ekran kartlarının fiyatı sızdı. Peki RDNA 3 mimarisinin orta ve orta üst seviye çözümleri ne kadar mal olacak? İşte detaylar
    Oy Ver
    AMD Radeon RX 7900, 7800 ve 7700 ekran kartlarının fiyatı sızdı Tam Boyutta Gör
    RDNA 3 mimarisinini temel alan RX 7900 XT ve RX 7900 XTX ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan AMD, ailenin orta ve orta üst seviye çözümleri için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, tanınan sızıntı kaynağı Moore's Law is Dead (MLID) tarafından AMD Radeon RX 7900, 7800 ve 7700'ün fiyatları paylaşıldı. Peki yeni ekran kartları ne kadar mal olacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Radeon RX 7900, 7800 ve 7700 ekran kartlarının fiyatı sızdı

    Aktarıldığı kadarıyla AMD, RX 7900, 7800 ve 7700'ün fiyatlandırması konusunda ''bir tür bekle ve gör'' yaklaşımı izliyor. Bu nedenle kesin model adları ve fiyat etiketleri, sektördeki hareketliliğe bağlı olarak yine de değişebilir. Bu noktada MLID,  RX 7900'ün 70 CU (Compute Unit) içeren temel sürümünün zayıf bir stoğa sahip olacağını ve fiyatının 579 ila 649 dolar arasında olacağını belirtti. Bu da daha önce karşımıza çıkan 599 dolar fiyat etiketini doğruluyor diyebiliriz.

    Bu bilgiden yola çıkarak, RX 7800'ün 499 ile 549 dolar arasında konumlandırılacağı ve RX 7700'ün ise 399 ile 449 dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu fiyatla doğrulandığı takdirde, AMD'nin rekabetçi bir fiyatlandırma ile karşımıa çıkacağını söyleyebilriz. Bu noktada RTX 4060 Ti 16GB'ın 499 dolar, RTX 4070'in 599 dolar, RTX 4070 Ti'nın ise 799 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.

    Ayrıca sızıntı kaynağı, bu kartlar arasından en az iki modelin, Ağustos ayı tarihli Gamescom 2023 etkinliğinde vitrine çıkacağını bildirdi. Dolayısıyla AMD, önümüzdeki bir ya da iki hafta içinde nihai kararını vermiş olacak. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. En azından bu sızıntılar hangi modellerin piyasaya sürüleceği konusunda bizlere daha net bir fikir verebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Profil resmi
    sametbilgins 1 gün önce

    Threads çekici değildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gta 5 görev iptal etme egzoz spirali ne işe yarar tek resme müzik ekleme pathfinder wrath of the righteous türkçe yama opel astra en çok tutulan modeli hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3400
    Dell Vostro 3400
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız