AMD'nin yeni Ryzen AI APU serisi ortaya çıktı: Küçük bir yenileme

AMD’nin mevcut Ryzen AI 300 serisi, Strix Point tasarımına dayanıyor. Bu yeni Gorgon Point ailesi ise mevcut seriye kıyasla küçük ama önemli güncellemelerle birlikte geliyor. Özellikle yapay zeka işleme kapasitesi (NPU) artırılırken, çekirdek ve iş parçacığı yapısı korunmuş durumda.
Dikkat çeken diğer model ise 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 24 MB önbellek, 8 RDNA 3.5 CU, 16 PCIe Gen4 hattı, 5.2 GHz+ boost frekansı ve XDNA 2 NPU aracılığıyla 55+ AI TOPS ile AMD Ryzen AI 7.
Ryzen AI 300 mü, Ryzen AI 400 mü?
Bu yeni APU’ların hangi adlandırma altında piyasaya sürüleceği ise belirsizliğini koruyor. AMD’nin gelecek yıl tanıtması beklenen Medusa Point serisi, muhtemelen Ryzen AI 400 adıyla anılacak. Medusa, Zen 6 çekirdek mimarisine geçiş yaparken, grafik tarafında RDNA 3.5'i kullanmaya devam edecek.
Sızdırılan performans testlerine göre, AMD Gorgon Point "Ryzen AI" yenilenmiş APU’lar, mevcut modellere kıyasla tek çekirdekte yüzde 10’a kadar, çok çekirdekte ise yüzde 12’ye kadar performans artışı sağlayacak.
milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!