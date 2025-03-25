AMD'nin yeni Ryzen AI APU serisi ortaya çıktı: Küçük bir yenileme

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Tam Boyutta Gör AMD’nin dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni nesil Gorgon Point "Ryzen AI" yenilenmiş APU serisiyle ilgili detaylar sızdırıldı. Sızan bilgilere göre, yeni APU’lar daha yüksek saat hızları ve yapay zeka işlemleri için artırılmış performansla geliyor. Ayrıca, şirketin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Medusa "Ryzen AI MAX" çipleri de doğrulandı.

Gorgon Point "Ryzen AI" neler sunacak?

AMD’nin mevcut Ryzen AI 300 serisi, Strix Point tasarımına dayanıyor. Bu yeni Gorgon Point ailesi ise mevcut seriye kıyasla küçük ama önemli güncellemelerle birlikte geliyor. Özellikle yapay zeka işleme kapasitesi (NPU) artırılırken, çekirdek ve iş parçacığı yapısı korunmuş durumda.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan bilgilere göre, toplamda 7 farklı SKU (ürün numarası) listelenmiş olsa da, sadece iki modelde dikkat çekici yenilikler bulunuyor. En üstte, Zen 5 mimarisine dayanan aynı 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı, 36 MB önbellek, 16 RDNA 3.5 CU ve 16 PCIe Gen4 hattına sahip AMD Ryzen AI 9 HX bulunuyor. 5.2 GHz+ boost frekansı (Ryzen AI 9 HX 370'e kıyasla 100 MHz artış) ve 55+ TOPS NPU kapasitesi ile yapay zekada daha fazlasını sunacak.

Dikkat çeken diğer model ise 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 24 MB önbellek, 8 RDNA 3.5 CU, 16 PCIe Gen4 hattı, 5.2 GHz+ boost frekansı ve XDNA 2 NPU aracılığıyla 55+ AI TOPS ile AMD Ryzen AI 7.

Ryzen AI 300 mü, Ryzen AI 400 mü?

Bu yeni APU’ların hangi adlandırma altında piyasaya sürüleceği ise belirsizliğini koruyor. AMD’nin gelecek yıl tanıtması beklenen Medusa Point serisi, muhtemelen Ryzen AI 400 adıyla anılacak. Medusa, Zen 6 çekirdek mimarisine geçiş yaparken, grafik tarafında RDNA 3.5'i kullanmaya devam edecek.

Tam Boyutta Gör Gorgon Point ise premium dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış olup FP8 soketini kullanacak. Öte yandan, Medusa Point serisi daha yeni olan FP10 soketi ile gelecek. Ayrıca AMD’nin Ryzen AI 3 adında, 4 Zen 5 çekirdeğine sahip, yapay zeka hızlandırıcılı giriş seviyesi bir seri de geliştirdiği belirtiliyor. Bu giriş seviyesi modellerin de 50 AI TOPS performansına ulaşması bekleniyor.

Sızdırılan performans testlerine göre, AMD Gorgon Point "Ryzen AI" yenilenmiş APU’lar, mevcut modellere kıyasla tek çekirdekte yüzde 10’a kadar, çok çekirdekte ise yüzde 12’ye kadar performans artışı sağlayacak.

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