AMD Ryzen AI 400 serisi ufukta göründü: RDNA 3.5 ve dahası

Kaçıranlar için AMD'nin mobil taraftaki en yeni işlemcileri Ryzen AI 400 "Gorgon Point" olarak anılacak. Strix Point modellerinin yenilenmiş versiyonu sayılabilecek bu serinin 12 Zen 5 çekirdek ve daha güçlü bir NPU ile taşınabilir bilgisayarlara odaklanması bekleniyor. Sızdırılan verilere göre Ryzen AI 7 450, 4+4 çekirdek düzeniyle konumlanırken HX 470 modelinde 4+8 yapı yer alıyor.
HX 470'in çok çekirdek performansında ise belirgin bir artış söz konusu. Üst modele ait maksimum boost hızının 5.25 GHz’e ulaştığı daha önce dile getirilmişti. Teni sonuçlar ise 5.15–5.25 GHz aralığını işaret ediyor.
Ryzen AI 7 450 (LENOVO 83Q6)
Çekirdek düzeni: 4+4+0
Boost: 5.25 GHz (maksimum)
Ryzen AI 9 HX 470 (LENOVO 83Q8)
Çekirdek düzeni: 4+8+0 (Zen4 + Zen4c)
Base: 2.0 GHz
Boost: 5.3 GHz
Radeon 890M
RDNA 3.5 mimarisi (16 CU- daha önceki sızıntılarla uyumlu)