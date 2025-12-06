Giriş
    AMD Ryzen AI 400 serisi ufukta göründü: RDNA 3.5 ve dahası

    Gorgon Point tabanlı AMD Ryzen AI 9 HX 470, Geekbench'te ortaya çıtı. İşte RDNA 3.5 tabanlı iGPU, CPU çekirdek düzeni ve saat hızları...                        

    AMD Ryzen AI 400 serisi ufukta göründü: RDNA 3.5 ve dahası Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Ryzen AI 400 serisi için geri sayım devam ederken Gorgon Point tabanlı modeller Geekbench kayıtlarında görünmeye başladı. Lenovo test sistemlerinden gelen sızıntı, Ryzen AI 7 450 ve Ryzen AI 9 HX 470'in çekirdek yapılarını ve saat hızlarını içeriyor. Ayrıca RDNA 3.5 tabanlı iGPU, güncellenmiş saat hızları ile geliyor.

    Ryzen AI 400 serisi yeni sızıntıda göründü

    Kaçıranlar için AMD'nin mobil taraftaki en yeni işlemcileri Ryzen AI 400 "Gorgon Point" olarak anılacak. Strix Point modellerinin yenilenmiş versiyonu sayılabilecek bu serinin 12 Zen 5 çekirdek ve daha güçlü bir NPU ile taşınabilir bilgisayarlara odaklanması bekleniyor. Sızdırılan verilere göre Ryzen AI 7 450, 4+4 çekirdek düzeniyle konumlanırken HX 470 modelinde 4+8 yapı yer alıyor.

    AMD Ryzen AI 400 serisi ufukta göründü: RDNA 3.5 ve dahası Tam Boyutta Gör
    En dikkat çekici yenilik ise RDNA 3.5 iGPU tarafında. Radeon 890M olarak listelenen grafik birimi, 16 RDNA 3.5 Compute Unit ile geliyor ve bu sızıntıda 3.1 GHz maksimum frekans kaydedilmiş. RDNA 3.5 APU'ların tanıtım döneminde 3.0 GHz seviyesinin tartışıldığı biliniyordu ancak AMD'nin bazı belgelerde bu hızı 2.9 GHz'e çektiği görülmüştü. Yeni sonuçlar, en azından 890M için iGPU tarafında ufak bir frekans artışı sağlandığını doğruluyor.

    HX 470'in çok çekirdek performansında ise belirgin bir artış söz konusu. Üst modele ait maksimum boost hızının 5.25 GHz’e ulaştığı daha önce dile getirilmişti. Teni sonuçlar ise 5.15–5.25 GHz aralığını işaret ediyor.

    AMD Ryzen AI 400 serisi ufukta göründü: RDNA 3.5 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Son olarak yeni sızıntı, AMD'nin dört model içeren ürün planlaması da gösteriyor. Gorgon Point 1 ve 2, üst sınıf çözümleri temsil eden çift silikon yapısına sahipken, Krackan Point yenilemesi orta-üst segmenti hedefleyen bir konumda olacak. Yeni serinin resmi tanıtımı yaklaştıkça saat hızları, TDP profilleri ve NPU performansındaki farkların daha net ortaya çıkması bekleniyor.

    Ryzen AI 7 450 (LENOVO 83Q6)

    • Çekirdek düzeni: 4+4+0
    • Boost: 5.25 GHz (maksimum)

    Ryzen AI 9 HX 470 (LENOVO 83Q8)

    • Çekirdek düzeni: 4+8+0 (Zen4 + Zen4c)
    • Base: 2.0 GHz
    • Boost: 5.3 GHz

    Radeon 890M

    • RDNA 3.5 mimarisi (16 CU- daha önceki sızıntılarla uyumlu)
    • Compute Units: 16
    • Yeni frekans: 3.1 GHz
