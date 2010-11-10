AMD, Opteron işlemci ailesi için 2011-2012 işlemci yol haritasını açıkladı

AMD, Finansal Analist Günü 2010 etkinliğinde sunucu işlemcilerini içeren yeni yol haritasını da yayınladı. Önümüzdeki yıl ile birlikte Bulldozer tabanlı sunucu işlemcilerini pazara sunmayı planlayan AMD, "çekirdek meydan savaşlarını" da yeniden başlatacak gibi görünüyor. Güncel ürün gamı içerisinde tek ve çift işlemcili sunucu platformları için Opteron 4100 serisi, çift ve dört çekirdekli platformlar içinse Opteron 6100 serisi işlemcilerini sunan AMD, hali hazırdaki güncel ürün gamı içerisinde 4, 6, 8 ve 12 çekirdekli Opteron işlemcileri sunmakta.Sunucu ve iş istasyonları için maliyet ve verimlilik odaklı bir strateji belirleyen AMD, Bulldozer kod adlı yeni mikroişlemci mimarisini temel alan Interlagos ve Valencia kod adlı yeni nesil Opteron işlemcileriyle birlikte performans çıtasını ciddi şekilde yukarı taşımayı ve çok çekirdekli modellerine çeşitlilik kazandırmayı planlıyor.

AMD'nin Bulldozer tabanlı 2011 Opteron ailesinin detaylarına bakıtığımızda, Valencia ailesinin 6 ve 8 çekirdekli modellerden, Interlagos ailesinin ise 8, 12 ve 16 çekirdekli modellerden oluşacağını görüyoruz. Dört kanal DDR3 bellek desteği sunacak 2011 model Opteron işlemcia ailesinde platform uyumluluğuna büyük önem verdiğini belirten AMD, Valencia işlemcilerinden iki, Interlogos işlemcilerinde ise 4 Hypertransport-3 hattına yer verecek. Bulldozer tabanlı masaüstü işlemcilerinde olduğu gibi GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciler, önümüzdeki yılın ikinci yarısıyla birlikte pazara sunulacaklar. AMD'nin, Opteron işlemci ailesi için planladığı bir diğer önemli yenilik ise 2012 model işlemcileri için söz konusu olacak. İkinci nesil Bulldozer mimarisini temel alacak 2012 model Opteron'larda, Sepang ve Terramar kod adlarını taşıyorlar. Sepang modellerinde 10 çekirdeğe kadar farklı işlemcilere yer vermeyi planlayan AMD, Terramar işlemcilerinde ise çekirdek sayısını daha da arttıracak ve 20 çekirdekli modellerini de sunacak.

12 çekirdekli işlemcilerini yıl içerisinde satışa sunan AMD, ürün gamında yer alacak 16 çekirdekli ilk modelini 2011'de lanse edecek. Terramar tabanlı ikinci nesil Bulldozer işlemcilerinde PCIe Gen3 desteği de sunacak olan AMD, yeni nesil Terramar işlemcileri için 2 ve 4 yollu Soket G2012 platformunu kullanacak. Sunucu ve iş istasyonları için 20 çekirdekli modeller hazırlayan AMD'nin masaüstünde ise 8 çekirdekli modellerle devam edecek.