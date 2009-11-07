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AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon ile dünya rekorunu kırdık

9 yıl
227,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 4 Kasım'da lanse edilen C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle 6835MHz'e ulaştık. Detaylar video haberimizde.

Phenom II işlemcilerin hız aşırtma potansiyeline dikkat çeken AMD, yayımladığı yeni bir video çalışması ile 7GHz'e giden yolda Phenom II hız aşırtma serüvenini kullanıcılarla paylaşmıştı. Phenom II ailesinin lanse edildiği Ocak ayında Donanimhaber.com olarak biz de Avrupa şampiyonu test editörümüz Recep "hey" Kulan ile birlikte Phenom II 940 Black Edition işlemcisini Sıvı Azot (LN2) altında 6GHz'e çıkartmış ve çalışmanın kapsamlı videosunu sizler ile paylaşmıştık. Ancak Ocak ayından bu yana AMD'nin güncel ürün gamında önemli değişiklikler oldu ve Phenom II işlemci ailesi yeni modellerle güncellendi. Serinin en hızlı üyesi olan Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinde revizyon güncellemesine (C2'den C3'e) giden ve fiyatını 195$ seviyesine çeken AMD'yi bir kez daha test masasına yatırdık ve hız aşırtma sıralaması yapan ünlü HWBot sitesine göre CPU-Z ile onay alınan en yüksek saat hızına ulaşarak dünya rekorunu elde etmeyi başardık.

AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon ile dünya rekorunu kırdık
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AMD Phenom II X4 965 Black Edition ile 6.83GHz'e ulaştık

Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon ile gerçekleştirdiğimiz hız aşırtma testlerinde 6835MHz'e ulaşmayı başarırken, 6772MHz'de CPU-Z onayı aldık. MSI'ın hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklıları için hazırladığı 790FX + SB750 çipsetli 790FX-GD70 anakartının eşlik ettiği çalışmamız ile 4 Kasım'da lanse edilen C3 revizyonlu en hızlı Phenom II işlemci ile dünya rekorunu elde etmiş olduk. Tabii dün yayımladığımız AMD videosundakine benzer şekilde neden 7GHz olmadı soruları da akıllara geliyor olabilir. Ancak AMD videosunda da görülen çalışmaların çok sayıda işlemci arasından denenerek, potansiyeli önceden görülen işlemciler ile yapıldığını ayrıca 7GHz'e ulaşan işlemcilerde LN2 yani Sıvı Azot yerine LHe yani Sıvı Helyum kullanıldığını görüyoruz. Aradaki farkı merak edenler için Sıvı Helyumun daha düşük kaynama sıcaklığına sahip olduğu, overclock denemelerinde -235 derecelere olanak tanıdığını söyleyebiliriz.

AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon ile dünya rekorunu kırdık
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Kısa bir süre önce Gigabyte'ın Avrupa Overclock Yarışmasında şampiyon olan Recep "hey" Kulan yeni bir dünya rekoruna imza attı

Phenom II işlemci ailesiyle hız aşırtma arenasında ciddi bir ivme yakalayan ve dört çekirdekli işlemciler için en yüksek saat hızı sıralamasında baskın bir pozisyonda bulunan AMD, C3 revizyonu ile birlikte pozisyonunu daha da güçlendirecek gibi görünüyor zira "extreme" soğutma koşullarında 7GHz sınırına dayanabilen işlemci hava soğutma ile günlük 4GHz civarında kullanım olanağı sunuyor. Çalışmamız için Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon işlemciyi bizlere ulaştıran ve çalışmalarımız esnasında desteklerini esirgemeyen K2 İletişim Hizmetlerine ve gereksinim duyduğumuz 790FX-GD70 anakartı, ilk elden bizlere ulaştıran MSI Türkiye'ye de ayrı bir teşekkürü bir borç biliriz.

AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon ile dünya rekorunu kırdık
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Hız aşırtma çalışmalarında bizlere MSI 790FX-GD70 eşlik etti.

AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon @6772MHz'de CPU-Z onayı için buraya tıklayabilirsiniz.


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Crashlone 3 yıl
Eski format daha güzelmiş sanki Erdi Bey'e geçiş çok güzel özellikle. :D
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DH Misafiri 7 yıl
wow vaybe AMD uçmuş
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DH Misafiri 9 yıl

Bir de birşey sormak istiyorum bu ''Black Edition'' yazınca ne oluyor bir fark falan ?
Görüyorum aynı işlemcilerde bazı sitelerde Black Edition yazıyor iken bazılarında yazmıyor.
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Furkán 9 yıl
Bir rekor daha elimize geçti..

Tebrik ederim..
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DH Misafiri 9 yıl
evt cok begendim...
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cemre16 9 yıl
arkadaşlar bu rekorlar için birileri sponsor oluyormu ceptenmi?
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hugareva 9 yıl
ya videoyu izleyemiyorum, reklamdan sonra oynatmıyor , playa tıklayınca lenovo sitesine balanıyor
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enja 9 yıl
buyurun çalışan link donanimhaber.com/...

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hugareva 9 yıl
ya videoyu izleyemiyorum, reklamdan sonra oynatmıyor , playa tıklayınca lenovo sitesine balanıyor
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enja 9 yıl
hey kardeşim oc sistemde kulandın ramleri yazarmısın marka ve modelini ddr3 ram alıcam kafam çok karışık yardımcı olursan sevinirim

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STokgoz 9 yıl
tebrik etmek lazımm...
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R00TS 9 yıl
evet video reklamdan sonra gelmiyor arkadaslar ilgilenebilirseniz sevinirim hevesim kursagımda kaldı
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:::Banner::: 9 yıl
Video çok havalı olmuş. Donanım Haber tv kanalı açmayı düşünüyor mu? Teknoloji TV gibi yarı zamanlı yayın yapan bi kanal olsa keşke. Çok kaliteli olcağına eminim.
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