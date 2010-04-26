AMD: Phenom II X6 1055T, Core i7 860'dan %19'a varan oranda daha hızlı

AMD uzun süredir merakla beklenen 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci ailesini, yarın duyurmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci ailesi 2.6GHz'de çalışan Phenom II X6 1035T, 2.8GHz'de çalışan Phenom II X6 1055T, 3GHz'de çalışan Phenom II X6 1075T ve 3.2GHz'de çalışan çarpan kilidi açık Phenom II X6 1090T Black Edition olmak üzere dört farklı modelden oluşacak. En pahalının 300$ civarında bir fiyatlandırma ile sunulması beklenen işlemciler için test sonuçları da gelmeye başladı.

Elimize ulaşan bazı bilgilere göre AMD, 2.8GHz'de çalışan Phenom II X6 1055T modelini Intel cephesinde Core i7 860'a rakip olarak konumlandırıyor. Soket AM3 formundaki anakartların önemli bir kısmıyla uyumlu olan yeni işlemci, Turbo Core teknolojisiyle üç çekirdeğin hızını 3.3GHz'e kadar çıkartabiliyor. Türkiye'de Core i7 860'a göre 100 Lira civarında daha ucuz olması beklenen Phenom II X6 1055T, AMD'nin test sonuçlarına göre Cinebench R11.5'te %2, Pov-Ray'de %19, 3DMark Vantage'da %1 ve Crysis'de %1 daha hızlı olmayı başarıyor.