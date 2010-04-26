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AMD: Phenom II X6 1055T, Core i7 860'dan %19'a varan oranda daha hızlı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
45,5b
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78
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD uzun süredir merakla beklenen 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci ailesini, yarın duyurmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci ailesi 2.6GHz'de çalışan Phenom II X6 1035T, 2.8GHz'de çalışan Phenom II X6 1055T, 3GHz'de çalışan Phenom II X6 1075T ve 3.2GHz'de çalışan çarpan kilidi açık Phenom II X6 1090T Black Edition olmak üzere dört farklı modelden oluşacak. En pahalının 300$ civarında bir fiyatlandırma ile sunulması beklenen işlemciler için test sonuçları da gelmeye başladı.

Elimize ulaşan bazı bilgilere göre AMD, 2.8GHz'de çalışan Phenom II X6 1055T modelini Intel cephesinde Core i7 860'a rakip olarak konumlandırıyor. Soket AM3 formundaki anakartların önemli bir kısmıyla uyumlu olan yeni işlemci, Turbo Core teknolojisiyle üç çekirdeğin hızını 3.3GHz'e kadar çıkartabiliyor. Türkiye'de Core i7 860'a göre 100 Lira civarında daha ucuz olması beklenen Phenom II X6 1055T, AMD'nin test sonuçlarına göre Cinebench R11.5'te %2, Pov-Ray'de %19, 3DMark Vantage'da %1 ve Crysis'de %1 daha hızlı olmayı başarıyor.


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by_gvz 9 yıl
Şu misafir olarak girenlerde bilmeden sallama ustası hepsi ne enteresan adamlar bunlar ya
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar amd nin intel e rakip olma gibi luksu kesinlikle yok size 3 tane testten bahsediyolar bu firmalar birbirine rakip değil olamazda amd nin 6 cekirdekli x6 1090t bile suan intel in i7 920 sinin yanında duramaz bile ki intel suan 980x cıkardı...
formlardaki duruma bakadan once tarafsız bir pc kontrol mekanızması yaptırmanızı tavsiye ederim ayrıca sunuda belirteyim amd işlemciler o.c ile birlikte intele oranla yanma olasılıgı cok yuksektir yani amd satarken tam anlamıyla benim kalitem bdur diyo..
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leop 9 yıl

DH Misafiri

arkadaslar amd nin intel e rakip olma gibi luksu kesinlikle yok size 3 tane testten bahsediyolar bu firmalar birbirine rakip değil olamazda amd nin 6 cekirdekli x6 1090t bile suan intel in i7 920 sinin yanında duramaz bile ki intel suan 980x cıkardı...
formlardaki duruma bakadan once tarafsız bir pc kontrol mekanızması yaptırmanızı tavsiye ederim ayrıca sunuda belirteyim amd işlemciler o.c ile birlikte intele oranla yanma olasılıgı cok yuksektir yani amd satarken tam anlamıyla benim kalitem bdur diyo..


uzuldugum nokta bu konular hakkinda bilgisi olmayanlarin bu tarz bos ve gereksiz mesajlari okuyup gercek zannetmeleri.

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ArbaitoR 9 yıl
4000MHz
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papi11 9 yıl
bu amd phenom ıı x6 1055t'nin fsb hızı kaç bilen var mı??
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elmasuyum 9 yıl
Kullanmayacağım çekirdeği ne yapayım. AMD 6-çekirdekli işlemci ailesini duyurmuş bana ne. Phenom II 4X 955 BE kullanıyorum, hangi program var dört çekirdeği de kullanan???
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skaya35 9 yıl
Her sey taleptir eger ihtiyacınız varsa en pahalısnı alın yoksa fazla para vermeyin f/p denen sey budur ufak tefek yuzdelerle ugrasmayın dunyada her sey artık paradır ve paranızı bosa harcamayın...
Atatürk sag olsaydı ne derdi merak ediyorum ....????
İntel de AMD de lider firmalar hangisi diye degil
1.. ihtiyac
2.. f/p degerlendirmesi yapılır bu işi böledir
Fazla geyige gerek yok cunku 6 ay sonra yenisi cıkacak
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leop 9 yıl
bu islemciden sonra 4 cekirdek i7 ler bariz sekilde nanay artik hayirli olsun.
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Momo-Oz 9 yıl
neden bilmiyorum amd bana soğuk geliyo :D sanki amd alıp pişman olcakmışım gibi hissediyorum hep , neden bilmiyorum geçmişte yaptıkları bilinç altıma işlemiş sanırım ,
birde yeşil rengi sevmem ati ekran kartı kullanırım ama amd itici geliyo bana :D
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huseyincarnege 9 yıl
cpu-turkey.com/... burda

inteli göremedim
ama amd var destekliyenler arasında
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huseyincarnege 9 yıl
pardon amd amerikayaya satılmış oda kaka oldu :)
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Xefion 9 yıl
huseyincarnege
pardon amd amerikayaya satılmış oda kaka oldu :)


Zaten Amerika merkezli bir şirketti...Dediğim gibi biz ne alırsak alalım hepsi aynı yere gidiyor. Gönül isterki bizde üretelim kaldı ki o bilgiye sahip mühendislerimiz de yok değil ama işte önemli olan burada destek...
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huseyincarnege 9 yıl
sağol
önerin için
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Lordinarius 9 yıl
seneye toplamayı düşündüğüm masaüstüne i7 düşünüyordum artık phenom II x6 düşünüyorum :D
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