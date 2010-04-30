AMD Phenom II X6 1055T inceleme

Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemcilerini yaklaşık bir yıl kadar önce pazara sunan AMD, masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci ailesini de lanse etti. Intel'in Core i7 980X Extreme Edition hamlesinden birkaç hafta sonra gelen Phenom II X6 ailesi, AMD adına büyük önem taşıyor çünkü bu işlemciler önümüzdeki yıla kadar firmanın sunduğu en yüksek performanslı ürün seçeneklerini oluşturacaklar. Bulldozer mimarisi için hazırlıklarını sürdüren ve 2011'de lanse etmesi beklenen AMD, Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli masaüstü işlemcileriyle, fiyat/performans odaklı bir strateji üzerinden iddialı olmayı ve güçlü bir pozisyon elde etmeyi umuyor.

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AMD Phenom II X6 ailesi, sahip olduğu karakteristik özellikler ve kullandığı mimari açısından Phenom II X4 işlemcileriyle oldukça benzer. Ancak Phenom II X6 ailesini farklı kılan özellikler de yok değil. İşte bu özelliklere geçmeden 6 çekirdekli işlemci ailesinin genel detaylarından bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. GlobalFoundries'in Dresden, Almanya'daki D1 tesislerinde, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesi, AMD'nin güncel ürün gamında yer alan diğer tüm masaüstü işlemci modelleri gibi Soket AM3 formuna sahip. Yaygın soket formunu koruduğu için geriye doğru uyumluluk sergileyen işlemciler, piyasadaki Soket AM3 anakartların tamamına yakını ile uyumluluk sorunu olmaksızın, sadece BIOS güncellemesi ile kullanılabiliyor ki geriye doğru uyumluluk AMD'nin iddialı olduğu bir nokta.

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Elimize ulaşan Phenom II X61055T, mühendislik örneği olduğu için CPU-Z tarafından tam tanımlanamadı.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru endüstride ilk defa 99$ seviyesinden dört çekirdekli işlemci sunmaya başlayan AMD'nin, çekirdek sayısı açısından modeline göre, çift çekirdekli Intel işlemci fiyatına dört çekirdekli modeller sunduğunu biliyoruz Daha fazlasını daha ucuza sunma politikasını tercih ederek, Bulldozer jenerasyonu öncesinde rekabet gücünü korumak isteyen AMD'nin, 999$ seviyesinden lanse edilen Intel Core i7 980X Extreme Edition'a göre çok daha düşük fiyatlarla satılacak 6 çekirdekli işlemciler sunması kaçınılmazdı. Phenom II X6 ailesi ile beklendiği gibi fiyat odaklı bir strateji çizen AMD, Intel'in çift (bazı) ve dört çekirdekli modelleriyle benzer seviyeden 6 çekirdekli işlemciler sunmaya başladı.

Phenom II X6: Kod Adı Thuban

Kontrolsüz Güç, Güç Değildir: Turbolanmış çekirdekler!

AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemciler için yapılacak genel bir değerlendirme şu cümleyle tamamlanabilir: "Istanbul kod adlı Opteron 6100 işlemcilerinin, masaüstü sistemler için Soket AM3 formuna uyarlanmış yüksek hızlı versiyonları..." Ama durum tam olarak bundan ibaret değil zira kaydadeğer çok önemli bir yenilik var; Turbo Core Teknolojisi. Evet AMD, Phenom II X6 işlemcileriyle mikroişlemci mimarisinde herhangi bir değişikliğe gitmedi ama işlemci paketi altına eklediği Turbo Core teknolojisiyle dikkat çekici bir güncellemeye imza atmış oldu.

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AMD'nin Turbo Core adını verdiği teknoloji, prensip olarak Intel tarafından ilk defa Nehalem mimarisiyle birlikte lanse edilen Turbo Boost teknolojisini anımsatıyor. Intel'in hem masaüstü hem de mobil işlemcilerinde kullandığı bu teknoloji ile amaç, daha verimli işlemciler üretebilmek. Nasıl oluyor diyenler için konuya şöyle bir açıklık getirebiliriz; Adının başında Turbo yer alan her iki teknolojide de hedef, ioşlemci kaynaklarının verimli kullanımıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, dört çekirdekli işlemciye sahip bir sistemde, sadece tek izlekli bir uygulama ya da daha açık bir anlatımla sadece tek çekirdek destekleyen bir uygulama için çekirdeklerin tamamını kullanmak, performansa bir katkı sağlamayacaktır. İşte her iki Turbo teknolojisinde de esas, kullanılmayan çekirdekleri kapatarak, kaynaklarının aktif çekirdeklerin hızlarını attırmak için kullanmaktır.

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Turbo Boost ve Turbo Core teknolojileri, uygulama ihtiyacına ve işlemcinin yük durumuna göre, çekirdekleri dinamik olarak kontrol ediyor ve kullancıyı bu döngüye dahil etmeden, aktif çekirdeklerin hızını otomatik olarak arttırabiliyorlar. AMD'den yapılan açıklamaya göre, Turbo Core teknolojisi ile 6 çekirdekli işlemcilerde, çekirdek hızı işlemci modeline göre 500MHz'e kadar arttırılabiliyor. üç çekirdeğe kadar gerçekleştirilen hızlandırma sayesind tek, çift veya üç çekirdek destekli uygulamalarda daha yüksek performans alınması söz konusu olabilecek.

Phenom II X6: Modeller

Tek Seri, Dört + Bir Model ve Black Edition!

Intel'in 6 çekirdekli masaüstü işlemcisi tek bir model ile başladı: 999$ seviyesinden lanse edilen Core i7 980X Extreme Edition. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Intel, 6 çekirdekli masaüstü işlemci ailesini daha düşük maliyetli (800 Avro) Core i7 970 ile güncellemeyi planlıyor. 3.2GHz'de çalışması beklenen, Core i7 980X'den farklı olarak çarpan kilidi kapalı olarak gelecek. Intel'den farklı olarak AMD'nin 6 çekirdekli ürün gamının 4+1 modelden oluştuğunu görüyoruz. Beşinci modele geçmeden önce var olan işlemcileri yakından tanıyalım;

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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesinin en hızlı temsilcisi, Phenom II X6 1090T Black Edition. Standart olarak 3.2GHz'de çalışan işlemcinin çekirdekleri (üç çekirdeğe kadar), Turbo Core teknolojisi ile 3.6GHz'de yani referans çalışma frekansının 400MHz üzerinde görev yapabiliyorlar. Phenom II X6 ailesinin Black Edition logolu tek temsilcisi olan olan 1090T, çarpan kilidi açık olarak geliyor ve daha yüksek hız aşırtma başarımı sunuyor . Phenom II X6 1090T modelinin overclock performansına güvenen AMD, Black Ops etkinliğinde bunu göstermeyi planlıyor.

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AMD Phenom II X6 1055T, Asus Crosshair IV Formula üzerinde poz veriyor.

Phenom II X6 ailesinin ikinci en hızlı modeli olan 1075T, aynı zamanda serinin en geç çıkacak modeli unvanına da sahip. AMD'den gelen bilgilere göre üçüncü çeyrekte yani yaz döneminde çıkması beklenen 6 çekirdekli Phenom II 1075T, standart olarak 3.0GHz'de çalışıyor ve Turbo Core teknolojisi ile 3.5GHz'e kadar çıkabiliyor. 1090T Black Edition modelinde olduğu gibi ısıl güç tasarımı 125 Watt olan işlemci, 1090T haricindeki diğer tüm X6 modellerinde olduğu gibi çarpan kilidi kapalı olarak geliyor. Phenom II 1035T ve 1055T ise serinin en yavaş modelleri olarak öne çıkıyorlar. Sırasıyla 2.6GHz ve 2.8GHz'de çalışan işlemciler, Turbo Core teknolojisi ile 500MHz'lik hız artışı kazanabiliyorlar.

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üzerinde yer alan ES ibaresinden de anlaşılabileceği üzere işlemcimiz mühendislik örneği.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesi, 4+1 modelden oluşuyor. Sırasıyla Phenom II 1035T, 1055T, 1075T ve 1090T modellerinden oluşan seriye +1 olarak dışarıdan ilave edebileceğimiz model ise Phenom II X4 960T. Zosma kod adın taşıyan bu işlemci, aslına bakılırsa çift çekirdeği devre dışı bırakılmış Phenom II X6'dan başkası değil. 8 serisi yonga setleriyle birlikte çekirdek aşırtma özelliğini kapatan AMD, konuyla ilgili sessizliğini korusa da Phenom II X4 960T'nin 6 çekirdekli yapılabileceği anakart üreticilerince doğrulandı.

Phenom II X6: Yeni İşlemci, Yeni Platform, Yeni Yonga Seti

Yüksek Performans Segmenti için 890FX Yonga Seti ve Asus Crosshair IV Formula

AMD, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle birlikte 890FX yonga setini de duyurdu. Yüksek performans segmenti için hazırlanan 890FX, AMD'nin Leo platformuna zemin hazırlıyor. 790FX yonga setinin yerini alan 890FX için üzerinde durabileceğimiz en önemli yenilik, yeni güney köprüsü SB850 olacak. İlk defa 890GX çipsetiyle kullanılmaya başlanan yeni güney köprüsü, doğal SATA-III desteği ile öne çıkıyor.

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Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunan 890FX, çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyor. 790FX'te olduğu gibi Quad Crossfire desteği ile 8x+8x+8x+8x konfigürasyonunda dörtlü ekran kartı konfigürasyonlarını mümkün kılan yonga seti, ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition'ın dört tanesi kullanılarak yapılacak Quad Crossfire ile aynı anda 24 monitörün kullanılabilmesine de olanak tanıyor.

Asus'un 890FX çipsetli Crosshair IV Formula model, testlerimiz esnasında bize eşlik etti. Büyütmek için tıklayınız.

8 serisi yeni yonga setlerinde çekirdek aşırtma özelliğini kaldıran AMD'nin aksine anakart üreticileri bu desteği 890FX çipsetli modelleriyle de devam ettiriyorlar. Kimi üreticiler bu desteği harici bir kontrol yongası ile sağarken, kimileriyse BIOS üzerinden çekirdek aşırtma desteği sunmanın bir yolunu bulmuşlar. OverDrive 3.2.1 yazılımıyla uyumlu olan yeni yonga seti, gelişmiş hız aşırtma özellikleriyle de iddialı.

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Phenom II X6 testlerimiz esnasında bizlere anakart olarak Asus Crosshair IV Formula eşlik etti. Asus'un, AMD işlemciler için hazırladığı üst seviye anakartlardan biri olan Crosshair IV Formula, kaslı görünümü ve güçlü özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Republic OF Gamers serisinin var olan tüm özelliklerini bünyesinde barındıran anakart, DDR3 destekli AMD işlemcilerle problemsiz ve zahmetsiz kullanılabiliyor.

Asus Crosshair IV Formula, çekirdek aşırtma desteği ile geliyor. Büyütmek için tıklayınız.

Soğutucu tasarımıyla öne çıkana ankart, Quad Crossfire desteği için dört adet PCIe x16 slotuyla birlikte geliyor. Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan 890FX çipsetli Crosshair IV Formula, çekirdek aşırtma desteği de sunuyor. Kullanıcıların tek tuşla çekirdek aşırtma yapabilmelerine olanak tanıyan anakart, SB850 köprüsüyle gelen SATA-III desteğine ek olarak NEC'in yongası sayesinde USB 3.0 desteği de sunuyor.

Phenom II X6: Performans Değerlendirmesi

Phenom II X6 1055T için Test Sonuçları

AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işemcileri arasında test merkezimizi ziyaret eden ilk model, mühendislik örneği aşamasındaki 1055T oldu. Basın için hazırlanan işlemciler, volkanik patlamasından ötürü yolda kalınca, Türkiye'deki örnek tek işlemciyi bulduk ve test masasına yatırdık. İşlemci mühendislik örneği olduğu için ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere CPU-Z'nin son sürümü tarafından sağlıklı bir şekilde tanımlanamadığını görüyoruz. AMD tarafından, 200 doların altında satılacak 6 çekirdekli ilk işlemci olarak lanse edilen Phenom II X6 1055T için test sonuçlarına geçmeden önce, testler esnasında kullandığımız donanımlara yakından bakmakta fayda var.

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Test Sonuçları

200$'altındaki Phenom II X6 1055'nin Performans Analizi

3DMark Vantage

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Futuremark tarafından geliştirilen 3DMark Vantage, DirectX 11 destekli yeni nesil 3DMark sürümü öncesinde firmanın en güncel ölçüm değerlendirme paketi olarak güncelleğini koruyor. ATi Radeon HD 5870 ve ATi Catalyst 10.3 sürücülerini kullanarak yaptığımız testlerde, Gerek Performance gerekse de Extreme testlerinde Core i7 965 ile Intel'in her koşulda testi önde bitirdiğini görüyoruz. Bunun arkasındaki temel neden; mikroişlemci mimarisi. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, Phenom II X6 ailesi, artan çekirdek sayısı ve Turbo Core teknolojisi gibi bazı güncellemeler haricinde, mevcut Phenom II işlemcilerinden daha farklı değiller. Ve bilindiği gibi Phenom II işlemcilerinde kullanılan K10.5 mimarisi, genel olarak döngü başına işlem yeteneği açısından Nehalem mimarisinin gerisinde kalıyor ve bu da Phenom II işlemcilerini, 3DMark gibi çoklu izlek desteğine sahip olmayan testlerde, rakip modellerin gerisine itiyor.. Phenom II X4 965 Black Edition ve Phenom II X6 1055T'nin aldığı sonuçların oldukça yakın olduğunu görüyoruz ki bunda 6 çekirdekli işlemcinin sahip olduğu Turbo özelliğinin etkisi büyük.

SiSoft Sandra 2010

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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1055T işlemcisiyle gerçekleştirdiğimiz SiSoft Sandra 2010 testinden elde ettiğimiz sonuçları tablolardan görebilirsiniz. İşlemci aritmetik testinden elde ettiğimiz skorları AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi unvanını koruyan ancak yakında yerini 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975'e bırakması beklenen Phenom II X4 965 Black Edition ile kıyasladığımız, kaydadeğer bir fark oluştuğunu görüyoruz. Zira temel işlem yeteneklerinin ölçüldüğü "İşlemci Aritmetik" testinin tamamında geri kalan Phenom II X4 965 Black Edition'ın sırasıyla 46, 52.43 ve 39.4 GigaFLOP'luk skorlara imza attığını görüyoruz. Core i7 965 Extreme Edition ise, sahip olduğu mimarinin, döngü başına işlem avantajı sayesinde hatırı sayılır bir fark atmayı başarıyor. Zira Phenom II X6 1055T'nin ilk tabloda yer alan işlemci aritmetik testi sonuçları ile kıyaslandığında Core i7 965 Extreme Edition'ın sırasıyla 80, 93.88 ve 66.1 GigaFLOP'luk sonuçlara imza attığını söyleyebiliriz.

İşlemci MultiMedya testinde ise sonuçlarda bazı değişiklikler olduğunu görüyoruz. Phenom II X6 1055T, 3.4GHz'de çalışan dört çekirdekli Phenom II X4 965 BE, aritmetik testlerinde olduğu gibi geride bırakmayı başarıyor. MPixel/saniye üzerinden hesaplanan çoklu ortam odaklı ölçüm sonuçlarına göre arimetik testinde elde edilen sonuçların, Phenom II X6 1055T lehine arttığını söylemek mümkün çünkü Phenom II X4 965 BE sırasıyla 128, 159, 96.21 ve 52.88 MPixel/saniye sonuçlarına imza attığını görüyoruz. SiSoft Sandra 2010 işlemci çoklu ortam testlerinde, Phenom II X4 965 BE'ye karşı farkı geliştirmeyi başaran 6 çekirdekli Phenom II X6 1055T'nin, Core i7 965 ile arimetik testinde oluşan alehte farkı da azalttığını görüyoruz. Zira 151.47, 173.1, 129.83 ve 70.28 MPixel/saniye sonuçlarını alan Core i7 965 EE ile bu testte farkın kapandığını görüyoruz.

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İşlemciye entegre bellek kontrolcüsü (IMC) kullanımına Nehalem mimarisiyle geçen Intel'in aksine AMD, entegre bellek kontrolcüsü kullanmakta. İşte bu nedenden ötürü AMD, mimari açıdan en zayıf olduğu dönemde bile bellek hassasiyetli test ve ölçüm değerlendirmelerinde güçlü sonuçlar vermeyi başarmıştır. SiSoft Sandra 2010 ile gerçekleştirdiğimiz bellek testleri sonucunda elde ettiğimiz sonuçları yukarıda görebilirsiniz. Karşılaştırma yapmak gerekirse Phenom II X4 965 Black Edition'ın bellek bant genişliği testlerinden 12.65, 12.62 ve 12.67 GB/saniye skor aldığını, 3.2GHz'de çalışan Intel Core i7 965 EE'nin ise 19.68, 19.66 ve 19.7 GB/saniye ile en yüksek sonuçlara imza attığını görüyoruz.

Cinebench R11.5 64-bit

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çoklu izlek desteğine sahip Cinebench, çok çekirdekli işlemci testlerinde önemli bir rol üstleniyor. Yaptığımız testler sonucunda 6 çekirdekli Phenom II X6 1055T'nin AMD'nin dört çekirdekli tüm işlemcilerinden daha hızlı olduğunu gördük. Kayar nokta hesaplamalarına yüklenen teste, Intel'in dört çekirdekli Core i7 965 Extreme Edition işlemcisini dahil ettiğimizde ise sıralamanın değiştiğini ve liderliğin i7 965'e geçtiğini gördük. Tahmin edilebileceği üzere çok çekirdek destekli bir uygulamada dört çekirdekli bir işlemcinin daha iyi sonuç vermesinin arkasındaki temel neden; mikroişlemci mimarisi. K10.5 mimarisinden alabileceği tüm verimi almaya çalışan AMD için performans liderliği, Bulldozer öncesinde mevcut şartlarla pek mümkün görünmese de firma, çok çekirdekli işlemcileri daha uygun fiyatlarla sunarak Bulldozer mimarisi öncesinde rekabette güçlü olmak istiyor. İşte bu noktada 199$ seviyesinden sunulan Phenom II X6 1055T, pek çok kullanıcı için dikkat çekici bir seçenek olacabilir.

x264 HD Benchmark 720p

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İşlemcilerin video performansı ölçmek için açık kaynaklı bir uygulama olan x264'ü kullandık. Pass 1 ve Pass 2 olmak üzere iki aşamalı test sonuçlarında standart olarak 2.8GHz'de çalışan Phenom II X6 1055T'nin, 3.4GHz'de görev yapan Phenom II X4 965 Black Edition'ın gerisinde kaldığını görüyoruz. Core i7 965 Extreme Edition'ın her koşulda en hızlı olmayı başardığı x264 HD Benchmark'ın Pass 2 ölçümlerinde, Phenom II X6 1055T'nin, testimize katılan en hızlı AMD temsilcisi olmayı başardığını görüyoruz. Bir kez daha görüleceği üzere, mikroişlemci mimarisinde güncellemeye gidilmediği sürece, artan hız ve çekirdek sayısının daha çok AMD içerisindeki sıralamaya etki ettiğini görüyoruz.

Oyun Testleri: Standart ve Eyefinity

Yukarıda da belirttiğimiz gibi test sistemimizde, AMD tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen ve şu ana kadar bu unvanını korumayı başaran Radeon HD 5970'e yer veriyoruz. Farklı çözünürlüklerde gerçekleştirdiğimiz oyun testlerinde, Eyefinity teknolojisine de yer verdik ve Phenom II X6 1055T'nin performansını, çoklu monitör kurulumlarında da gözlemlemeye çalıştık. İşte detaylar;



Dirt 2

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DirectX 11 destekli ilk oyunlardan biri olan Dirt 2, şimdiye kadar hazırlanmış en iyi yarış simülasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Normal şartlar altında geçtiğimiz Eylül ayında çıkması beklenen oyun, AMD'nin devreye girmesi ve DirectX 11 güncellemesi istemesiyle birlikte ertelenmiş ve Aralık ayında pazara sunulmuştu. Doğal bir DirectX 11 oyunu olmayan yani baştan sona DirectX 11 API'si kullanarak hazırlanmayan oyun, kısmi DirectX 11 desteği içeriyor olsa bile görsel anlamda sınıfının en iyileri arasında yer almayı başarıyor. Elde ettiğimiz sonuçlardan da görülebileceği üzere Core i7 965 Extreme Edition, az farkla da olsa önde yer almayı başarıyor. Tabii bu noktada Core i7 965'in, Phenom II X6 1055T ile kıyaslandığında yaklaşık dört kat daha pahalı olduğunu ve platform geçiş maliyetlerinin daha yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor.

Metro 2033

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Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin aynı isimli kitabını temel alan Metro 2033, oyun dünyasının en yenileri arasında yer alıyor. Ukrayna merkezli 4K Games tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz ay yayımlanan oyun, kendi türünün 2010 yılında piyasa çıkmış en başarılı yapımları arasında gösteriliyor. Metro 2033 testlerini 1920 x 1200 çözünürlüğünde gerçekleştirirken, hem DirectX 10 hem de DirectX 11 modlarını kullandık. Metro 2033 ile alınan sonuçlardan da anlaşılabileceği üzere, Phenom II X6 1055T önde yer alırken, oluşan fark hissedilmeyecek kadar az.

Crysis Warhead 1.2

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En popüler FPS oyunlarından biri olan Crysis Warhead 1.2 ile yaptığımız testlerde de tablonun pek değişmediğine tanık oluyoruz. Hem 1680 x 1050 hem de 1920 x 1200 çözünürlüklerinde aldığımız testlerde, fark olarak Metro 2033'ün tam tersi bir durum oluştuğunu görüyoruz. Performans farkı 1 kare/saniye'nin altına kadar girerken, Core i7 965 Extreme Edition'ın burun farkıyla önde olduğunu görüyoruz.

Batman Arkham Asylum

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Son dönemin en başarılı yapımlarından biri olan Batman Arkham Asylum, özellikle PhysX desteği ile öne çıkmayı başarmıştı. Hem 1920 x 1200 hem de üç monitörlü Eyefinity kurulumuyla 5040x1050 piksel çözünürlüklerinde yaptığımız test sonucunda, Eyefinity kurulumunda yükün tamamına yakınını çift GPU'lu Radeon HD 5970 üstlendiği için sistemler arasında neredeyse yok denecek kadar az bir fark oluşurken, 1920 x 1200 çözünürlüğüne düştüğümüzde ise farkın Intel lehine ciddi bir şekilde açıldığını görüyoruz.

Battlefield Bad Company 2

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çok oyunculu oyun tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Battlefield Bad Compan 2 de, testlerimize dahil ettiğimiz oyunlar arasında yer aldı. 1680 x 1050, 1920 x 1200 ve üçlü monitör Eyefinity kurulumuyla 5040 x 1050 piksel olmak üzere üç farklı çözünürlükte test aldığımız oyunda, detayları ise yüksek seviyde tuttuk. 6 çekirdekli işlemci kullanmayı planlayanların yüksek çözünürlükte oyun oynamayı hedeflediği düşünülürse, bu noktada asıl yatırım aracının ekran kartı olacağını söyleyebiliriz. İşte bu noktada AMD, 6 çekirdekli işlemcilerinin ciddi bir maliyet avantajına sahip olduğunu dolayısıyla kullanıcıların Core i7 980X veya Core i7 965 EE fiyatına Phenom II X6 işlemcili sistem toplayabileceğini iddia ediyor.

Güç Tüketimi

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Testlerimize konuk olan mühendislik örneği Phenom II X6 1055T, 6 çekirdekli işlemci ailesinin 3.2GHz'de çalışan Phenom II X6 1090T Black Edition ve üçüncü çeyrekte çıkması beklenen Phenom II X6 1075T modellerinden sonraki en hızlı üçüncü temsilcisi. Standart olarak 2.8GHz'de çalışan ve Turbo Core teknolojisiyle 3.3GHz'e kadar çıkabilen işlemci ile Asus Crosshair IV Formula üzerinde yaptığımız güç tüketim ölçümlerinde, masaüstünde yani bekleme durumunda 85 Watt, yük altında ise 213 Watt güç çektiğini tespit ettik. Bekleme durumunda Athlon II X4 serisi kadar güç çeken işlemci, yük altında ise Intel Core i7 920, 930 gibi işlemcilere yakın bir güç tüketim profili çizdiğini görüyoruz.

Sonuç

Phenom II X6 1055T, AMD tarafından 200 doların altındaki 6 çekirdekli ilk ve tek işlemci olarak lanse ediliyor. 2.8GHz'de çalışan ve Turbo ile 3.3GHz'e kadar çıkabilen işlemci, AMD tarafından Core i7 860'a rakip olarak gösteriliyor. Soket AM3 formundaki yapısı ile mevcut AMD kullanıcılarının büyük bir kısmı için sadece işlemci yatırımı ile güncelleme olanağı tanıyan 1055T, çoklu izlek desteği sunan uygulamalar için kendi fiyat segmentindeki satın alınabilirliği en yüksek modellerin başında geliyor zira çift çekirdekli kimi Intel işlemcilerinin aynı fiyat seviyesinden satılmakta olduğunu görüyoruz. 3D modelleme ve video düzenleme gibi çok çekirdek destekli uygulamalarla çalışan ve 200$ civarında yeni bir işlemci yatırımı yapmak isteyen kullanıcılar, Phenom II X6 1055T'yi ciddi şekilde düşünebilirler. öte tarafta tek çekirdek kullanan yani izlek yükü hafif uygulamalarda ve karma kullanımda ise Intel Lynnfield ve Bloomfield platformlarının avantajlı durumda olduğunu görüyoruz.