AMD, Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisinin fiyatında indirime gitti

Şimdiye kadar hazırladığı en güçlü işlemci olan Phenom II X6 1100T Black Edition modelini Aralık ayı içerisinde satışa sunmaya hazırlanan AMD, Phenom II X6 1090T Black Edition modelinde fiyat indirimine gitti. Henüz firma tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da 1 Kasım itibariyle Avrupa ve Amerika'da fiyatlar düşmüş durumda.

Avrupa'da 200 Avro seviyesinden satın alınabilen Phenom II X6 1090T Black Edition, Amerika'da ise 230 dolar civarı bir fiyatlandırma temin edilebiliyor. AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki 1090T Black Edition işlemcisi standart olarak 3.2GHz'de çalışıyor ve çekirdek hızını 3.6GHz'e kadar otomatik çıkartabiliyor.