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AMD, Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisinin fiyatında indirime gitti

8 yıl
25,5b
1
17
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisinin fiyatında indirime gitti
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Şimdiye kadar hazırladığı en güçlü işlemci olan Phenom II X6 1100T Black Edition modelini Aralık ayı içerisinde satışa sunmaya hazırlanan AMD, Phenom II X6 1090T Black Edition modelinde fiyat indirimine gitti. Henüz firma tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da 1 Kasım itibariyle Avrupa ve Amerika'da fiyatlar düşmüş durumda.

Avrupa'da 200 Avro seviyesinden satın alınabilen Phenom II X6 1090T Black Edition, Amerika'da ise 230 dolar civarı bir fiyatlandırma temin edilebiliyor. AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki 1090T Black Edition işlemcisi standart olarak 3.2GHz'de çalışıyor ve çekirdek hızını 3.6GHz'e kadar otomatik çıkartabiliyor.

AMD, Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisinin fiyatında indirime gitti
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AMD, Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisinin fiyatında indirime gitti
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theyapici 8 yıl
güzel ama sular durulsun hele bakarsınız intelden de indirimler gelir
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thunderwatcher 8 yıl
Arkadaş nasıl grafik okuyorsunuz yahu? Ağustos başında 267 Euro iken Ekim başında 214 Euro'ya düşmüş! Bunlar ortalama fiyatlar, perakendecilerin indirimleri dahil değil. 50 Euro indirim yapmışlar 10 değil. Elbette Türkiye piyasasına da yansıması olacaktır zira yeni işlemcilerin çıkmasına sayılı aylar kala satışlar azalacaktır. Eldeki stokları eritmek için ciddi indirimler gelmesini beklemek gerçek dışı olmaz. Öte yandan bence de AMD artık yeni anakartları çıkartsa da fazla oynamasa iyi olacak.
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aydogdu1453 8 yıl
İşlemci indirimi yapacagına şu am3+ anakartları piyasaya sürselerde bizde bi 1075t'li sistem kursak.Hiç olmazsa yeni nesil işlemcilerine hazırlıklı oluruz.
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muvaZaa xD 8 yıl
x6 1055t bile güzel bir soğutucuyla ve uygun voltajla 3.5 ghz ye çok rahat çıkıyor bence bu ürün fiyatını hak etmiyor
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vidoko 8 yıl
düşsün düşsün amd bu indirim huyundan vazgeçmesinyeter:D
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ContEmpor4ry 8 yıl
Phenom X2 565 haber yok mu??
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MxFxOx 8 yıl
Amd almak istiyorum !!!!!!!!!
6 cekirdek işlemçilerin performansı fena değil çekirdek sayısı oyunlar hariç diğer uygulamalarda baya faydalı oluyor.zaten oyun performansıda yeterli düzeyde corei5 corei7 arası
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progrock 8 yıl
iyi fiyat f/p oranına bakarsak alınır
phenom 2 x4 lerde alınabilir
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Devoin 8 yıl
Almaya cokta gerek yok,benim phenom II x4 blackm beni daha uzun sene götürür..Yinede helal sana AMD!
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Batuist 8 yıl
O indirim Türkiyeye yansımaz bile...
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apokoc 8 yıl
forever amd =)
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webmaster-mt 8 yıl
yinede şuan çok gerekli bir işlemci değil bence tabi 3d kullanılmıcaksa
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apollonx 8 yıl
Grafiğe bakarsak 10 euro'luk bir indirim var çokta değilmiş.
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cosibik 8 yıl
ah bir şu anakartımı değiştirebilsem
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