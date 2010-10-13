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AMD Radeon HD 6000 serisinin teknolojik derin dalışı için Los Angeles'tayız

8 yıl
13,8b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin merakla beklenen Radeon HD 6000 serisi ekran kartları için geri sayım başladı. Firma tarafından ikinci jenerasyon DirectX 11 kartları olarak tanımlanan yeni grafik kartlarının, son dakika değişikliği olmadığı takdirde iki haftadan kısa bir süre içerisinde lanse edilmesi bekleniyor. AMD resmi lansman öncesinde, dünya genelinden önde gelen basın mensuplarını Los Angeles'ta toplayarak "teknolojik derin dalış" olarak nitelendirdiği özel bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik kapsamında özel bir teknik seans düzenleyecek olan AMD, yeni grafik kartlarını geliştiren ekibin yöneticilerini de sunum alanında getirerek, merak edilen tüm soruları yanıtlayacak ve ne gibi yenilikler sunduğunu anlatacak.

Türkiye'den katılan tek donanım sitesi olarak bugün itibariyle Los Angeles'taki yerimizi aldık ve teknik sunumları beklemeye başladık. NDA altında yapılacağı yani yayın yasağı olacağı için sunumları eş zamanlı olarak paylaşmamız pek mümkün görünmüyor. Ancak burada yapacağımız tüm röportajları, elde ettiğimiz tüm bilgi ve detayları, ilerleyen günlerde sitemizde bulabilecekseniz.


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vidoko 8 yıl
toms u da gördük 5 4 yıllık üyesiyim birhalta cevap veremyorlar en iyisi donanımhaber tüm donanısıkıntılarının adam akıllı cevaplandığı tek site tanırım oda bu site:)) fazla yağ olu ama olsun
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alpa07 8 yıl
Benim aklıma gelmişti :D: :D:d
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Batuist 8 yıl
DH kadroyu büyütmek isterseniz ben ilk talibim :)
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M@U 8 yıl
Bu haberi kaçırmışım. Güzel haber, demek ki tanıtma ihtiyacı duyulan yeni özellikler var.


DH'yi de tebrik ederim.
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mustiki212 8 yıl
DH yakında Dünya genelinde tanınan bilinen testleri ile öne çıkan site olacak..:D buna inanıyor vede bekliyoruz...
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adacay 8 yıl
Teknolojik gelişmeleri birinci elden takip etmenizdeki başarıdan dolayı Donanımhaber'i tebrik ediyorum..
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RCox 8 yıl
kolay gelsin


intelin dün akşam bilançosu açıklanmıştı, @fx57 es geçmezdi diyordum, demek başka haberler peşinde koşuyormuş
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leech 8 yıl

fx57

Türkiye'den katılan tek donanım sitesi olarak bugün itibariyle Los Angeles'taki yerimizi aldık


Siz olmasaydınız napardık bilemiyorum.. Teşekkürler
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science is a life style 8 yıl
skateboarding is not crime
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demircibu 8 yıl
tebrikler
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