AMD Radeon HD 6000 serisinin teknolojik derin dalışı için Los Angeles'tayız

AMD'nin merakla beklenen Radeon HD 6000 serisi ekran kartları için geri sayım başladı. Firma tarafından ikinci jenerasyon DirectX 11 kartları olarak tanımlanan yeni grafik kartlarının, son dakika değişikliği olmadığı takdirde iki haftadan kısa bir süre içerisinde lanse edilmesi bekleniyor. AMD resmi lansman öncesinde, dünya genelinden önde gelen basın mensuplarını Los Angeles'ta toplayarak "teknolojik derin dalış" olarak nitelendirdiği özel bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik kapsamında özel bir teknik seans düzenleyecek olan AMD, yeni grafik kartlarını geliştiren ekibin yöneticilerini de sunum alanında getirerek, merak edilen tüm soruları yanıtlayacak ve ne gibi yenilikler sunduğunu anlatacak.

Türkiye'den katılan tek donanım sitesi olarak bugün itibariyle Los Angeles'taki yerimizi aldık ve teknik sunumları beklemeye başladık. NDA altında yapılacağı yani yayın yasağı olacağı için sunumları eş zamanlı olarak paylaşmamız pek mümkün görünmüyor. Ancak burada yapacağımız tüm röportajları, elde ettiğimiz tüm bilgi ve detayları, ilerleyen günlerde sitemizde bulabilecekseniz.