AMD Radeon HD 6750 ve Radeon HD 6770'in detayları ortaya çıktı

Ekim ayı içerisinde Los Angeles'ta yapılacak özel bir etkinlikle lanse edilmesi beklenen AMD Radeon HD 6700 serisine ait olduğu iddia edilen yeni dökümanlar yayınladı. Radeon HD 6750 ve Radeon HD 6770 modellerine ait detayları içeren dökümanlara göre, Radeon HD 6700 serisiyle birlikte AMD, orta segmentte gaza basmaya hazırlanıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro ve Barts XT GPU'larının güç vereceği ikinci jenerasyon DirectX 11 çözümleri, Radeon HD 5700 serisi ile kıyaslandığında iki kat daha fazla işlem gücü sunuyorlar. Radeon HD 5850 ve 5870 modellerine yakın profil çizyen Radeon HD 6700 serisinin detaylarına gelin birlikte bakalım.

Gün ışığına çıkan dökümanlara göre Radeon HD 6750, 725MHz GPU ve 4GHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 1120x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı 1.624 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunuyor. 56x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip olan ekran kartı, 40.6GT/saniyelik doku doldurma performansına imza atabiliyor.

Piksel doldurma performansı 23.2 GP/saniye olan AMD Radeon HD 6750'nin en ilginç noktalarından biri ise Radeon HD 5850 ile aynı Z/Stencil değerine sahip olması. Benzer şekilde Radeon HD 5850 ile aynı bellek bant genişliğine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, yük altında 114 Watt, bekleme durumunda ise 20 Watt güç tüketiyor.

AMD Radeon HD 6700 serisine önderlik etmesi beklenen Radeon HD 6770 ise bazı açılardan Radeon HD 5870'e yakın özelliklere sahip. 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalıştığı belirtilen ekran kartının, 1280x paralel işlem birimiyle birlikte 64x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip olacağı da öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

28.8 GP/saniye ile Radeon HD 5870'ten daha yüksek piksel doldurma performansı sunan Radeon HD 6770'in doku doldurma performansı ise 57.6 GT/saniye (Radeon HD 5870'te 68GT/saniye) olarak görünüyor. 134.4 GB/saniye bellek bant genişliği sunan ekran kartı, yük altında 146 Watt, bekleme durumunda ise 23 Watt güç tüketiyor.

AMD, Radeon HD 6000 serisine ait merak edilen tüm detayları 14 Ekim'de açıklamaya hazırlanıyor.