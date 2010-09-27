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AMD Radeon HD 6750 ve Radeon HD 6770'in detayları ortaya çıktı

8 yıl
23,6b
1
108
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekim ayı içerisinde Los Angeles'ta yapılacak özel bir etkinlikle lanse edilmesi beklenen AMD Radeon HD 6700 serisine ait olduğu iddia edilen yeni dökümanlar yayınladı. Radeon HD 6750 ve Radeon HD 6770 modellerine ait detayları içeren dökümanlara göre, Radeon HD 6700 serisiyle birlikte AMD, orta segmentte gaza basmaya hazırlanıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro ve Barts XT GPU'larının güç vereceği ikinci jenerasyon DirectX 11 çözümleri, Radeon HD 5700 serisi ile kıyaslandığında iki kat daha fazla işlem gücü sunuyorlar. Radeon HD 5850 ve 5870 modellerine yakın profil çizyen Radeon HD 6700 serisinin detaylarına gelin birlikte bakalım.

Gün ışığına çıkan dökümanlara göre Radeon HD 6750, 725MHz GPU ve 4GHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 1120x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı 1.624 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunuyor. 56x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip olan ekran kartı, 40.6GT/saniyelik doku doldurma performansına imza atabiliyor.

Piksel doldurma performansı 23.2 GP/saniye olan AMD Radeon HD 6750'nin en ilginç noktalarından biri ise Radeon HD 5850 ile aynı Z/Stencil değerine sahip olması. Benzer şekilde Radeon HD 5850 ile aynı bellek bant genişliğine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, yük altında 114 Watt, bekleme durumunda ise 20 Watt güç tüketiyor.

AMD Radeon HD 6700 serisine önderlik etmesi beklenen Radeon HD 6770 ise bazı açılardan Radeon HD 5870'e yakın özelliklere sahip. 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalıştığı belirtilen ekran kartının, 1280x paralel işlem birimiyle birlikte 64x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip olacağı da öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

28.8 GP/saniye ile Radeon HD 5870'ten daha yüksek piksel doldurma performansı sunan Radeon HD 6770'in doku doldurma performansı ise 57.6 GT/saniye (Radeon HD 5870'te 68GT/saniye) olarak görünüyor. 134.4 GB/saniye bellek bant genişliği sunan ekran kartı, yük altında 146 Watt, bekleme durumunda ise 23 Watt güç tüketiyor.

AMD, Radeon HD 6000 serisine ait merak edilen tüm detayları 14 Ekim'de açıklamaya hazırlanıyor.


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obsesif05 8 yıl
beyler arkadaşa hd 5750 önerdim oda fiyatının pahalı olduğunu 5670 alabileceğini söyledi bende al dedim yada nvdia 9800 gt al dedim onun eski bi kart ld. söyledi ve hd 5670 aldı sizce bu adam iyimi yaptı şimdi ? :)
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redline_59 8 yıl
zor günlerdi kendı kendımızı yakmaya devam ettık ama sonra sonduk :DD
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DH Misafiri 8 yıl
şu nvidia kullanan insanları anlayabilmiş değilim.takmışlar bir tessellation performansına ve performansa.Ben eski nvidia 4 yıllık da ati kullanıcısıtım.Yeni adıyla amd ekran kartlarının masaüstü,çift ekran performansı oyunlarda takılma yapmaması,düşük güç tüketimi ,fiyatı,düşük ısısı herşeyi nvidiaya toz attırırken nvidia kullanan arkadaşlar hala ne diye araya girip de yazı yazacak cesaret buluyorlar anlamakta güçlük çekiyorum.tessellation kullandığınız oyunları yazar mısınız,ayrıca her ay ekstra elektrik faturasını da hesaba katıp bu parayla orjinal oyunlar alabileceğinizi biliyor musunuz?şu anki teknolojide üstünlük tartışmasız amd deyken hala niye kıvranıyorsunuz?tesellation adam gibi oyunlarda baş göstermeye başladığında zaten 1-2 yıl geçmiş olacak.bu kartlarla tessellation ı tartışmak zaten saçmalık değil mi?o zamana 28nm bile kalmayacak zaten.Şimdiden amd ekran kartı kullanıcılarına hayırlı olsun,nvidia nın elinde de kozları vardır elbet,haata satış stratejisi hep böyle değil mi firmalarda?ellerinde 2-3 sene sonrasının teknolojisi zaten hep var ama şimdiden verirse ne kazanacak :)
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Mete Can Karahasan 8 yıl
Fudzillaya göre Hd6000'lerle yarışabilmek için Nvidia, Fermi "bir buçuk" modelini çıkaracakmış 2010 bitmeden.
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DH Misafiri 8 yıl
Hd6770'in fiyatının 320 - 380 tl olması bekleniyormuş. MCK.
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theboy32 8 yıl
bu kart serisine parayı bastıran için güç tüketimi pek mesele olmasa gerek
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DH Misafiri 8 yıl
İsterse ati dunyanın en iyi ekran kartını yapsın 3D desteklemiyorsa bi işe yaramaz biraz artık performas yanında görselikte katsınlar
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=lachesis= 8 yıl
atının nvidia gibi atıp tutmasını zannetmiyorum ama şayet öle bişi olursa tamamen nvidia takımına transfer olurum
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DH Misafiri 8 yıl
Ben güç tüketimini de, performansını da övüyorum İsteyen bad company 2'deki performansların kıyaslamasına baksın herhangi bir Techspot incelemesinden.
Konuyu saptırma. Cezalıyken de arkamdan konuşma. Polemik meraklısı seni... MCK
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Zero Limit 8 yıl
DH Misafiri

Ben güç tüketimini de, performansını da övüyorum İsteyen bad company 2'deki performansların kıyaslamasına baksın herhangi bir Techspot incelemesinden.
Konuyu saptırma. Cezalıyken de arkamdan konuşma. Polemik meraklısı seni... MCK


@MCK bir kere cezanın ne demek olduğunu bilseydin sabredip oturur cezanın bitmesini beklersin paşa paşa. cezalı olduğun halde birtakım nicklerle veya misafir olarak kimliğini ifşa edip yazman seni forum insanlarına küçük düşürür, yöneticilerin gözünde güvenilmez kılar. ve seni daha hırslı yapar, devamını da mesela emreonal dan örnek alabilirsin devamlı uzaklaştırma gibi vs.

ben senin cezalı olduğunun bile farkında değilim. arkandan da konuştuğum yok sonuçta illa ki okuyacaksın.

arkandan konuşma olayına gelirsek o böyle değil ciddi ciddi hırs yapıp herkese pm atıp arkandan atıp tutmamla olur.
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DH Misafiri 8 yıl
en.wikipedia.org/...
Fiyatlar dudak uçuklatıyor eğer böyleyse. MCK
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Chembond 8 yıl

DH Misafiri

en.wikipedia.org/...
Fiyatlar dudak uçuklatıyor eğer böyleyse. MCK


Hocam fiyatları nerede yazıyor, ben göremedim de.
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Rey Leon 8 yıl

DH Misafiri

en.wikipedia.org/...
Fiyatlar dudak uçuklatıyor eğer böyleyse. MCK


burdakı tabloya göre fiyatlandırma ne kadar doğru bılemıyorum fakat şöyle;

6300 49$
6750 259$
6770 329$
6850 429$
6870 499$
6970 799$
6970 Eyefinity 899$ << 2011 cıkıs tarihi

yazanlar bunlar, doğrumu bilemicem ama doğruysa 6770 fiyatı tr de ılk geldığındeki fiyatı yaklasık 329$ + %18 kdv + %12 kar ıle ılk cıkdığında tl cınsınden 640 - 660 arasında konumlanır fıyatlandırma doğruysa tabi benim düsüncelerım böyle.
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DH Misafiri 8 yıl
e o zaman 6850 de bir zahmet 5870 i geçer
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Prоwler 8 yıl
Çıkar çıkmaz incelemelerini bekliyoruz
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ahmetkep 8 yıl
@ M@U;
Aslında konumuz amd 6000 serisi fakat bir sonraki seriye takıldık.Şu an için 6000 serisine yorum yapmak gerekirse Fermi'nin ciddi bir karşılık vereceğini sanmıyorum.Büyük bir ihtimal kısa vadeli çift gpu lu gtx 460 - 470 modeller ve hızaşırtılmış modelleri ön plana koyacak.Daha orta segmente bile kartlar yeni yeni çıkarken yeni jenerasyon kartların 2011 ikinci yarısından önce geleceğini kimse sanmıyordur herhalde.Hal böyleyken 6000 serisi yine ambargoyu koyar gibime geliyor.
Uzun vadeli konuşmak gerekirse ; net birşey şimdiden söylememek gerekir.Nvidia'nın yeni jenarasyonu Kelper ve Ati'nin yeni jenarasyonu Northern island büyük bir ihtimal kısa aralıklarla ardarda piyasaya sürüleverilecek.(Tahminim 2011 sonbahar)
Ati AMD nin yeni mimarisi ve 28 nm süreci yeni sorunları getirirmi bilemiyorum.Kelper mimarisi oldukça iddialı ve sıçrama yapacaklarını söylüyor.Amd sessizliğni koruyor.
Lakin nvidianın ve atinin son 3 yıllık mantalitesi ,başarısı göz önüne aldığımda Nvidia'nın çok öne geçemeyeceği yönünde..
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vidoko 8 yıl
dx11 de daha başarıım düşük olmasına nazaran birde ürürnnün pahalı fiyatla çıkması bence iyi değil ..
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LGatakan 8 yıl
arkadaşlar 6770 , 5770 e rakip değil. 5770 in rakibi 6790dır. 6770 onun bir altı yani 5670 in rakibi. yanlış bilgilenmeyelim :)
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