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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon HD 6850 kameralara yakalandı

8 yıl
16,1b
1
48
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin DirectX 11 destekli iki jenerasyon ekran kartları arka arkaya boy göstermeye başladı. Radeon HD 6870'den sonra alt model olan Radeon HD 6850'de kameralara yakalandı ve detayları netleşmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sundan güç alan ekran kartı, görüntüden de anlaşılabileceği üzere Radeon HD 5700 serisinden hatırladığımız soğutucuyu kullanıyor. AMD, iş ortaklarına tasarım konusunda sınırlama getirmeyeceği için pek çok üreticinin soğutucu da değişikliğie gitmesi beklenebilir.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Teknik detayları henüz AMD tarafından resmi olarak doğrulanmasa da 800x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtilen kartın, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalıştığı belirtiliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan AMD Radeon HD 6850, Unified Video Decoder 3 ve HD 3D gibi yeni özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Üzerinde bir adet 6-pin güç girişi bulunan ve görüntü aktarımı için DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort ara birimlerini kullanan Radeon HD 6850'nin önümüzdeki iki hafta içerisinde lanse edilerek satışa sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Daha güzel tasarımlı bi kart bekliyordum :S çok basit duruyor acaba orta seviyemi yoksa professiyonelmi 4890 var dx11 dışında hangi yönden iyi bu kart anlamadım
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Muhibbi- 8 yıl
Özellikleri iyimişde yav insan şunun şeklinede özen verir bune şekilsiz şemalsiz bi fandır yahu
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K.Kahriman 8 yıl
800 shader mi ? piyasadaki hd5850 zaten 1440 shadere sahip. bu kart o zaman hd4870 (800 shader- 3.6 ghz ram) in dx11 versiyonu olur. bir yanlışlık var .
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huseyincarnege 8 yıl
by_gvz 11.10.2010 Saat: 13:55
quote:
Orijinalden alıntı: huseyincarnege
amd ati isminden hemen kurtulmak istedihi için bu yola başvurdu kartları coğu 5000 serisiyle aynı performansta olcak bazıları modifiye edilmiş olcak gercek kartlar amd 7000serisi olcak bu bir oyalama taktihidir 7000 serisi 28nm olup direk çift gpu olcak bilgiye göre yani iki ayrı gpu yerine bir tanewsinin içinde ikitane olcak aynen coklı işlemciler gibi olay bölecek kopar atık px 3,0 da cabası olcak bakalım bekliyelim:)
Türkçe yaz ki dediklerini biz de anlayalım
anlamıyan arkadaş için
sonuç olarak amde ati isminden vazgecerek adm olarak kartlarını üretecek bukartlarıda oyüzden aceleye getiriyo durum buki 6900serisinden altındakilerden bişey beklemeyin.Asıl olarak 7000 serisi gelcek 28nm ve çift gpulu kartlar gelicek sesis sedasız geliyo.Olay buydu
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Batuist 8 yıl
Bu kartların artık bellek soğutmalarına da önem vermeleri gerekiyor üreticilerin. Çünkü bellekler de artık ciddi oranda hızlandılar ve çoğu bellek soğutmasına önem vermiyor.. oc için üretilen kartlara bile koymayan adamlar bunları hiç tınlamaz gerçi..
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Ankebutx 8 yıl
Kartın görünüşüne yorum yapan arkadaşlara çok şaşırdım.nasıl bir görüntü bekliyordunuz daha sexi bi görüntümü :D
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adilazimdegilx 8 yıl
Bir sonraki başlık da "AMD Radeon HD 6850 Çıplak Pozlarını Yayınladı!" olur heralde.

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LeßroN 8 yıl
iyi de 6*** serisi radeon olmayacakmıydı o kartın fanının üzerindeki ati logosuda neyin nesidir,kartın gerçek görüntüsü olmadığını düşünüyorum
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ahmetkep 8 yıl

Ankebutx

Kartın görünüşüne yorum yapan arkadaşlara çok şaşırdım.nasıl bir görüntü bekliyordunuz daha sexi bi görüntümü :D

evet
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Applejack 8 yıl
etek altı görüntüsü mü
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cestvrai 8 yıl
1-kartların pcb rengi farklı
2- kartın pcbsi diğerinden epey uzun
3- 6750 quad cfye izin verirken 6850 tekli cfya izin veriyor.
biride tek diğerinde 2 adet cf noktası var
4-6750 tek slot, 6850 cift slot yer kaplayacak zannedersem
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huseyincarnege 8 yıl
amd ati isminden hemen kurtulmak istedihi için bu yola başvurdu kartları coğu 5000 serisiyle aynı performansta olcak bazıları modifiye edilmiş olcak gercek kartlar amd 7000serisi olcak bu bir oyalama taktihidir 7000 serisi 28nm olup direk çift gpu olcak bilgiye göre yani iki ayrı gpu yerine bir tanewsinin içinde ikitane olcak aynen coklı işlemciler gibi olay bölecek kopar atık px 3,0 da cabası olcak bakalım bekliyelim:)
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yenerbalcı 8 yıl
çakma 6850
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by_gvz 8 yıl

huseyincarnege
amd ati isminden hemen kurtulmak istedihi için bu yola başvurdu kartları coğu 5000 serisiyle aynı performansta olcak bazıları modifiye edilmiş olcak gercek kartlar amd 7000serisi olcak bu bir oyalama taktihidir 7000 serisi 28nm olup direk çift gpu olcak bilgiye göre yani iki ayrı gpu yerine bir tanewsinin içinde ikitane olcak aynen coklı işlemciler gibi olay bölecek kopar atık px 3,0 da cabası olcak bakalım bekliyelim:)

Türkçe yaz ki dediklerini biz de anlayalım
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TIRAZLI 8 yıl
atileri eskiden çok severdim,ama şimdi ati duydummu deli oluyorum öyle sesli öyle dandik fan ve tasarımla çıkıyorki ortaya günden güne kendini bitiriyor,eniştemin adı atilla ona ati diye sesleniyorlar duydummu ati lafını hemen 4870 geliyor aklıma ve küreği geçiresim geliyor :)
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apokoc 8 yıl
İş ortakları mutlaka buna güzel bir tasarım yapıcaktır :) Fanda ati yazıyor çözemedim onu :D
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heatblast 8 yıl
gtx460 768mb ve hd5830'un rakibi bu demekki
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