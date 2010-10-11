AMD Radeon HD 6850 kameralara yakalandı

AMD'nin DirectX 11 destekli iki jenerasyon ekran kartları arka arkaya boy göstermeye başladı. Radeon HD 6870'den sonra alt model olan Radeon HD 6850'de kameralara yakalandı ve detayları netleşmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sundan güç alan ekran kartı, görüntüden de anlaşılabileceği üzere Radeon HD 5700 serisinden hatırladığımız soğutucuyu kullanıyor. AMD, iş ortaklarına tasarım konusunda sınırlama getirmeyeceği için pek çok üreticinin soğutucu da değişikliğie gitmesi beklenebilir.
Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Teknik detayları henüz AMD tarafından resmi olarak doğrulanmasa da 800x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtilen kartın, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalıştığı belirtiliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan AMD Radeon HD 6850, Unified Video Decoder 3 ve HD 3D gibi yeni özellikleri de bünyesinde barındırıyor.
Üzerinde bir adet 6-pin güç girişi bulunan ve görüntü aktarımı için DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort ara birimlerini kullanan Radeon HD 6850'nin önümüzdeki iki hafta içerisinde lanse edilerek satışa sunulması bekleniyor.
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quote:
Orijinalden alıntı: huseyincarnege
amd ati isminden hemen kurtulmak istedihi için bu yola başvurdu kartları coğu 5000 serisiyle aynı performansta olcak bazıları modifiye edilmiş olcak gercek kartlar amd 7000serisi olcak bu bir oyalama taktihidir 7000 serisi 28nm olup direk çift gpu olcak bilgiye göre yani iki ayrı gpu yerine bir tanewsinin içinde ikitane olcak aynen coklı işlemciler gibi olay bölecek kopar atık px 3,0 da cabası olcak bakalım bekliyelim:)
Türkçe yaz ki dediklerini biz de anlayalım
anlamıyan arkadaş için
sonuç olarak amde ati isminden vazgecerek adm olarak kartlarını üretecek bukartlarıda oyüzden aceleye getiriyo durum buki 6900serisinden altındakilerden bişey beklemeyin.Asıl olarak 7000 serisi gelcek 28nm ve çift gpulu kartlar gelicek sesis sedasız geliyo.Olay buydu
evet
2- kartın pcbsi diğerinden epey uzun
3- 6750 quad cfye izin verirken 6850 tekli cfya izin veriyor.
biride tek diğerinde 2 adet cf noktası var
4-6750 tek slot, 6850 cift slot yer kaplayacak zannedersem
Türkçe yaz ki dediklerini biz de anlayalım