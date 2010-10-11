AMD Radeon HD 6850 kameralara yakalandı

AMD'nin DirectX 11 destekli iki jenerasyon ekran kartları arka arkaya boy göstermeye başladı. Radeon HD 6870'den sonra alt model olan Radeon HD 6850'de kameralara yakalandı ve detayları netleşmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sundan güç alan ekran kartı, görüntüden de anlaşılabileceği üzere Radeon HD 5700 serisinden hatırladığımız soğutucuyu kullanıyor. AMD, iş ortaklarına tasarım konusunda sınırlama getirmeyeceği için pek çok üreticinin soğutucu da değişikliğie gitmesi beklenebilir.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Teknik detayları henüz AMD tarafından resmi olarak doğrulanmasa da 800x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtilen kartın, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalıştığı belirtiliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan AMD Radeon HD 6850, Unified Video Decoder 3 ve HD 3D gibi yeni özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Üzerinde bir adet 6-pin güç girişi bulunan ve görüntü aktarımı için DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort ara birimlerini kullanan Radeon HD 6850'nin önümüzdeki iki hafta içerisinde lanse edilerek satışa sunulması bekleniyor.