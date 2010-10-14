AMD Radeon HD 6870 ve Barts XT GPU'su görüntülendi

AMD'nin 22 Ekim'de duyurmaya hazırlandığı Radeon HD 6870 modeline ait yeni görüntüler yayınlandı. Barts XT kod adlı yeni grafik yongasından güç alan yeni model, yerini alacağı Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarına kıyasla çok daha komplik bir baskılı devre tasarımı kullanıyor. Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarıyla benzer bir tasarıma sahip olan Radeon HD 6870, 4+1+1 fazlı güç tasarımını kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartına 1GB GDDR5 bellek ve 960x paralel işlem birimi eşlik ediyor.

Gelen bilgilere göre Radeon HD 6870'e güç veren Barts XT GPU'su ile Radeon HD 5870'te kullanılan Cypress XT GPU'su aynı paket boyutuna sahip olduğu için Barts XT GPU'sunu, Radeon HD 5870 için hazırlanan baskılı devre tasarımlarında kullanabilmek mümkün. İki tasarım arasındaki farklara baktığımızda ise yüksek performans segmenti için hazırlanan Radeon HD 5870'de 8 katmanlı baskılı devre kullanılırken, Radeon HD 5700 serisinin yerini alacak Radeon HD 6870'te ise 6 katmanlı baskılı devre kullanılıyor. Tüm bunlara ek olarak Radeon HD 6870'te ikini bir Mini-DisplayPort konnektörüne de yer veriliyor.

Nvidia'nın GeForce GTX 460 modelinden daha hızlı olacağı AMD'nin dökümanlarında da yer alan Radeon HD 6870, aynı zamanda gözden geçirilmiş Eyefinity, yeni nesil UVD 3.0 video motoru ve yeni 3D görüntüleme yetenekleri gibi özelliklere de sahip olacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 22 Ekim'de lanse edilecek ekran kartının, Türkiye'de 250-300$ bandından bir fiyatla satışa sunulması kuvvetle muhtemel görünüyor.