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AMD Radeon HD 6870 ve Barts XT GPU'su görüntülendi

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 22 Ekim'de duyurmaya hazırlandığı Radeon HD 6870 modeline ait yeni görüntüler yayınlandı. Barts XT kod adlı yeni grafik yongasından güç alan yeni model, yerini alacağı Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarına kıyasla çok daha komplik bir baskılı devre tasarımı kullanıyor. Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarıyla benzer bir tasarıma sahip olan Radeon HD 6870, 4+1+1 fazlı güç tasarımını kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartına 1GB GDDR5 bellek ve 960x paralel işlem birimi eşlik ediyor.

AMD Radeon HD 6870 ve Barts XT GPU'su görüntülendi
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Gelen bilgilere göre Radeon HD 6870'e güç veren Barts XT GPU'su ile Radeon HD 5870'te kullanılan Cypress XT GPU'su aynı paket boyutuna sahip olduğu için Barts XT GPU'sunu, Radeon HD 5870 için hazırlanan baskılı devre tasarımlarında kullanabilmek mümkün. İki tasarım arasındaki farklara baktığımızda ise yüksek performans segmenti için hazırlanan Radeon HD 5870'de 8 katmanlı baskılı devre kullanılırken, Radeon HD 5700 serisinin yerini alacak Radeon HD 6870'te ise 6 katmanlı baskılı devre kullanılıyor. Tüm bunlara ek olarak Radeon HD 6870'te ikini bir Mini-DisplayPort konnektörüne de yer veriliyor.

AMD Radeon HD 6870 ve Barts XT GPU'su görüntülendi
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Nvidia'nın GeForce GTX 460 modelinden daha hızlı olacağı AMD'nin dökümanlarında da yer alan Radeon HD 6870, aynı zamanda gözden geçirilmiş Eyefinity, yeni nesil UVD 3.0 video motoru ve yeni 3D görüntüleme yetenekleri gibi özelliklere de sahip olacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 22 Ekim'de lanse edilecek ekran kartının, Türkiye'de 250-300$ bandından bir fiyatla satışa sunulması kuvvetle muhtemel görünüyor.

AMD Radeon HD 6870 ve Barts XT GPU'su görüntülendi
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DH Misafiri 8 yıl
aslında adamların bu şekilde adlandırmalarında mantık var biraz karmaşık olsa da adamlar şimdiye kadar 3800 4800 5800 de 256 bit 4700 5700 de 128 bit kullandılar şimdi gidip yeni isimlendirmede 5770 güncelleyip 6800 serisine atıyor üst düzeyler içinde yeni bir yeni bir seri 6900 serisi açıyor. şimdi geriye baktığında diceksin x800 olanlar 256 bit x700 olanlar 128 bit x300 olanlar 64bit x900 serisi 256+256 yapar yada artık en üst düey ne varsa çakar geçer
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vidoko 8 yıl
bence duralım :)) yiter artık birazdaha tuzsuz lezzzetli ekran kartı istiyoruz..,nşllah 6000 serisi tuzssuz ve tatlı olur
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tokatli6061 8 yıl
Ben isimleri neden karıştıracağımızı anlamadım gitti? 5700'ün yerini alacak bu kartlar dendiğinde bunun anlaşılamayan tarafı ne? 5770 yerine 6870 5750 yerine 6850 gelecek demiş adamlar hala 5870 ile bunları karıştırmak için yazılanı okumuyo olmak gerek sanırım. Bu gelişme eski orta sınıf olan 5700 serisinin 128 bit arayüzünü 256'ya çıkarmış olacak fiyatlarda beklenen orta sınıf fiyatları seviyesini tutturursa süper olur.
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Batuist 8 yıl
gpunun boyutlarının büyümemesi amd adına oldukça iyi.. eminim nvidia bu duruma oldukça kıskanıyordur.. maliyetler açısından da amdnin yüzünü güldürürler yine..
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Mete Can Karahasan 8 yıl
Performansta yeni hd5850 olacak bu kart. Fiyatı da aynı gibi, yeni kartın yeni "3D görüntüleme yöntemlerini" merak ediyorum, zaten onlarda olmasa farkı neredeyse kalmıyor.
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melyyh 8 yıl
hata olmuş sanırım. 6870 960 paralel işlem birimiyle gelmesi imkansız gibi. 5700 serisi denilecekti galiba.
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M@U 8 yıl
melyyh

hata olmuş sanırım. 6870 960 paralel işlem birimiyle gelmesi imkansız gibi. 5700 serisi denilecekti galiba.


Hoşgeldin.






Demek ki bu seriyi de böyle hatırlayacağız: İsim kargaşasıyla...


Her seri bir iz bırakıyor, Fermi'nin gelmemesi gibi, EverGreen'in liderliği getirmesi gibi bu seri de her şeyi karıştırarak akıllarda yer edinecek gibi.


Northern Islands? Hani şu kartlarının ne olduğu anlaşılmayan seri...
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apokoc 8 yıl
umarım fiyatlar ilerliyen aylarda indirime gider. :)
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ghost recon advanced 8 yıl
Türkiye'de 250-300$
eğer bu fiattan satılırsa çok kişinin işine yarıyacak ama 5*** serilerini 0 alanlar pek memnun olmıyacak çünkü 58** serileri halen tuzlu yeni çıkacak karta göre
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aydogdu1453 8 yıl
Bu kartlarda artık bir standart olmalı.Şimdi 5700 serisi kartları güncellenmiş gpu'da 6800 serisi temsil ediyor.Peki 5800 serisini 6900 serisi mi takip edecek acaba.Bıktık bu isim oyunlarından.Bari sen yapma amd.
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ibrahimdincer 8 yıl

aydogdu1453

Bu kartlarda artık bir standart olmalı.Şimdi 5700 serisi kartları güncellenmiş gpu'da 6800 serisi temsil ediyor.Peki 5800 serisini 6900 serisi mi takip edecek acaba.Bıktık bu isim oyunlarından.Bari sen yapma amd.


Evet şu anda forumda ki sözü geçer kişiler ve bende öyle düşünüyorum.Galiba da büyük olasılıkla dediğiniz gibi olacak yani;

5700=6800
5800=6900


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M@U 8 yıl
Sanırım bir ana başlık fena olmaz.
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