AMD Radeon HD 6900 serisi 29 Kasım'da lanse edilebilir

AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartları 29 Kasım'da lanse edilebilir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde, Cayman GPU'sundaki düşük üretim verimliliğinden ötürü ertelemeye gidildiği iddia edilmiş, AMD konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak elimize ulaşan bilgilere göre ertelemenin arkasında yatan asıl neden olabilir, komponent kıtlığı olabilir. Aynı zamanda Radeon HD 6800 serisinde de kullanılan TI üretimi DrMOSFET'lerde kapasite sorunu olduğu, bu durumun daha önce 22 Kasım olarak planlanan lansman tarihinin ertelenmesine neden olduğu ve yeni tarihin 29 Kasım olarak ayarlandığı belirtiliyor.

Nvidia'nın GeForce GTX 580 modeliyle en hızlı GPU konusunda liderliğini pekiştirmesi ve yakında GeForce GTX 570 modelini kullanıma sunmaya hazırlanması karşısında Radeon HD 6900 serisi büyük önem taşıyor. Başta 4D ALU tasarımı olmak üzere mimari açıdan çok sayıda yeniliğe sahip olan Radeon HD 6900 serisinin performans değerleri henüz açıklanmasa da Tessellation söz konusu olduğunda Radeon HD 6970'in yerini alacağı Radeon HD 5870'e kıyasla üç kat daha iyi performans sunacağı belirtiliyor.

AMD'nin Radeon HD 6900 serisi altında lanse edeceği Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri, yüksek performans segmenti için firmanın 2010'da pazara sunacağı son modeller olacak. Zira daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelinde ötelemeye giden AMD, kartın çıkış tarihini 2011'e erteledi.