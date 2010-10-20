AMD Radeon HD 6900 serisi Tessellation performansıyla öne çıkabilir

AMD'nin Radeon HD 6800 serisi için bekleyiş sona eriyor. Firma tarafından Cuma günü yapılacak resmi lansmana paralel olarak, ekran kartı üreticileri Radeon HD 6850 ve HD 6870 modellerini pazara sunacaklar. GeForce GTX 460'a rakip olarak geliştirilen ve sızdırılan resmi AMD dökümanlarına göre %30+ daha hızlı olacağı öne sürülen Radeon HD 6800 serisini takiben Kasım ayının sonuna doğru da Radeon HD 6900 serisi pazara giriş yapacak. Yüksek performans segmenti için hazırlanan Radeon HD 6900 serisi, Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerine ek olarak Antilles kod adını taşıyan Radeon HD 5970 modelinin yerine planlanan çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelini de içerecek.

Cayman kod adını taşıyan ve AMD'nin hazırladığı en büyük GPU olacağı söylenen yeni grafik yongasının güç verdiği Radeon HD 6900 serisi için henüz net bir bilgi bulunmuyor. Teknik özellikleri AMD tarafından hassasiyetli korunan yeni ekran kartları, tek GPU'lu ürün gamında firmanın en hızlı modelleri olacak ve Radeon HD 5800 serisinin yerini alacaklar. Radeon HD 6000 serisi için özellikle Tessellation performansına yönelik önemli güncellemeler yapan AMD'nin, Radeon HD 6970 modeliyle, Radeon HD 5870'e kıyasla üç kat daha yüksek Tessellation performansı sunacağı iddia ediliyor. Her ne kadar bu, AMD tarafından açıklanan resmi bir bilgi olmasa da firmaya yakın kaynaklar, Radeon HD 6900 serisinin Tessellation performansıyla pazarda şaşırtıcı bir etki yaratacağını ve firmanın rekabette öne geçeceğini konuşuyorlar.

AMD'nin planlarında herhangi bir değişiklik olmaz ise Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri Kasım sonunda, Radeon HD 6990 ise Aralık ayında satışa sunulacak.