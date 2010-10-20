AMD Radeon HD 6900 serisi Tessellation performansıyla öne çıkabilir

AMD'nin Radeon HD 6800 serisi için bekleyiş sona eriyor. Firma tarafından Cuma günü yapılacak resmi lansmana paralel olarak, ekran kartı üreticileri Radeon HD 6850 ve HD 6870 modellerini pazara sunacaklar. GeForce GTX 460'a rakip olarak geliştirilen ve sızdırılan resmi AMD dökümanlarına göre %30+ daha hızlı olacağı öne sürülen Radeon HD 6800 serisini takiben Kasım ayının sonuna doğru da Radeon HD 6900 serisi pazara giriş yapacak. Yüksek performans segmenti için hazırlanan Radeon HD 6900 serisi, Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerine ek olarak Antilles kod adını taşıyan Radeon HD 5970 modelinin yerine planlanan çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelini de içerecek.
Cayman kod adını taşıyan ve AMD'nin hazırladığı en büyük GPU olacağı söylenen yeni grafik yongasının güç verdiği Radeon HD 6900 serisi için henüz net bir bilgi bulunmuyor. Teknik özellikleri AMD tarafından hassasiyetli korunan yeni ekran kartları, tek GPU'lu ürün gamında firmanın en hızlı modelleri olacak ve Radeon HD 5800 serisinin yerini alacaklar. Radeon HD 6000 serisi için özellikle Tessellation performansına yönelik önemli güncellemeler yapan AMD'nin, Radeon HD 6970 modeliyle, Radeon HD 5870'e kıyasla üç kat daha yüksek Tessellation performansı sunacağı iddia ediliyor. Her ne kadar bu, AMD tarafından açıklanan resmi bir bilgi olmasa da firmaya yakın kaynaklar, Radeon HD 6900 serisinin Tessellation performansıyla pazarda şaşırtıcı bir etki yaratacağını ve firmanın rekabette öne geçeceğini konuşuyorlar.
AMD'nin planlarında herhangi bir değişiklik olmaz ise Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri Kasım sonunda, Radeon HD 6990 ise Aralık ayında satışa sunulacak.
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vah vah ne kadar acinilacak halde zavalli insanlar var
kimsenin kimseye saygisi kalmamis
yalana yapaya sahteye programlanmis bir toplumda yok atiymis yok nvidiamis gibi tartismalar icinde zavalli toplum
ne insanlar var 30 agustos zafer bayraminda mesale yapip sallandirilacak:))))
Bu ne şimdi ?
Bak tavsiyede bulunayım. Forumda "Konu Dışı" diye bir yer var. Orada konu aç felsefe yapalım falan diye orda yap. Olur mu ?
tanıdık geldi biryerlerden.
tesellation iyileştirilse bile sanki önünde 1000 tane seçenek(oyun) var da onları oynamaya koyulacaksın.ben nvidia amd anlamam param ve gücüm doğrultusunda gücüm hangisine elveriyorsa onu alırım.Nvidiacılar babanız armatör galiba sizin.Babanız armatör olduğuna göre sizin böyle mekanlarda ağız yormanıza gerek yok.Ha kendi bileğinizin hakkıyla aldıysanız bırakın da milletin de kendi bileğiyle aldığına saygı gösterin,terbiye sınırlarını zorlamayın.Ben Türkiye'de yaşıyorum ve öğretmenim.Bu şartlarda ev mi alayım araba mı yoksa tesellationu iyi olan parası çok nvidiayı mı!!!Kusurabakmayın ben o kadar aptal değilim bu şartlarımla!intel ve nvidiaya verecek 5 kuruş da param yok sonuçta ağzınızı büzün biraz!!!!
tellioğulları seferoğulları muabbeti yapalım istersen ekran kartı bölümünde
GTX'lerin Tessellation performansı 5800 serisininkinden iyidi de ne oldu sanki...
şu bir gerçek ki şu an oldukça durgun olan piyasaya bu kartlar ilaç gibi gelecektir.
özellikle de yaklaşan noel alışveriş çılgınlıkları açısından, AMD'nin zamanlaması yine harika...
sebep ?
@STREAMROLLER
gtx480lerini iyi fiyattan satman icin en güzel zaman stream. 10derece daha serin
çalışan , daha iyi performans veren ve daha ucuza lanse edilmesi muhtemel 6970'ten
2 adet alırsın diye tahmin ediyorum
"We are gonna be doing one thing and one thing only... Killing Fermi's... "