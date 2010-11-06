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AMD Radeon HD 6970 gün ışığına çıktı

8 yıl
7b
1
47
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni modeli Radeon HD 6970 gün ışığına çıktı. Tek GPU'lu ekran kartı arenasında firmanın en hızlı modeli olacak yeni ekran kartı, daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz üzere Cayman XT GPU'sundan güç alıyor. Radeon HD 6800 serisi ile kıyaslandığında, başta 4D ALU tasarımı olmak üzere önemli yeniliklerle gelecek olan Radeon HD 6900 serisinin ilk temsilcisi, AMD'nin iddialarına göre Radeon HD 5870'e kıyasla üç kat daha iyi Tessellation performansı sunacak. Açıklanan bilgilere göre 28 cm uzunluğunda olan ekran kartı, tasarım olarak Radeon HD 5800 serisi ile başlayan ve ufak değişikliklerle HD 6800 serisinde de devam eden "batmobile" anlayışını sürdürüyor ve görüntülerden de anlaşılabileceği üzere kart ihtiyaç duyduğu gücü biri 6 diğeri 8pin iki adet PCIe konnektöründen alıyor.

Teknik özellikleri hakkında henüz yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmsa da, Uzakdoğulu kaynaklara göre kart 1920x paralel işlem birimiyle gelebilir. Daha önce sızan dökümanlardan bildiğimiz üzere 2GB GDDR5 bellekle donatılan Radeon HD 6970'nin bellek veri yolu ise 256-bit olacak gibi görünüyor. Uzakdoğulu kaynaklar, Radeon HD 6970'in 860MHz GPU hızında çalışabileceğini öne sürerken, daha önce sızan bir döküman Cayman XT'ye 6GHz'de çalışan bellek yongalarının eşlik edeceğini ortaya koymuştu. Çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelinden sonra AMD'nin yeni ürün gamındaki en hızlı ikinci ekran kartı olacak Radeon HD 6970, Nvidia'nın GeForce GTX 580 modeliyle rekabete edecek. Crossfire X ve Eyefinity gibi AMD teknolojilerini barındıran kartın 300 Watt'ın altında güç tüketeceği açıklanırken, daha detaylı özelliklerin lansmana yaklaştıkça gün ışığına çıkması bekleniyor. AMD tarafından henüz doğrulanmasa da Radeon HD 6900 serisinin ay sona ermeden lanse edilmesi bekleniyor.


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01Mrt 8 yıl
3 ay ekran kartı bölümüne girmedik adamlar 5000 serisini eskitmiş yahu...
5850 ler ucuzladı mı barii...
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Inalough 8 yıl

01mrt

3 ay ekran kartı bölümüne girmedik adamlar 5000 serisini eskitmiş yahu...
5850 ler ucuzladı mı barii...

5850 tadında 6850 versek sana
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raptor32 8 yıl
Yemede yanında yat :))
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annihilator 8 yıl
8 + 6 pin; 150 artı 75 artı 75 = 300W demek.

Kartın TDP'sinin 250W civarı olacağını doğruluyor.
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vidoko 8 yıl
nekadar çok para okadar hızz yanii ..
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seref35 8 yıl
arkadalarbu kart pci slotu kalına takıp kasa içinde gezmez dimi :D
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Man From Atlantis 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


24*16*4
1536 sp
890MHz
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Rusty 8 yıl
Kart o kutuya atılıp bi yerden kaçırılmış gibi :)
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spaydix 8 yıl
test leri bekliyoruz testleri bekliyoruz
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M@U 8 yıl
6 + 8 pin ek güç girişi... Güç tüketimi 200w'ın (hatta 225w'ın) üstünde demektir.

İçimden bir ses bu kart çok acaip olacak diyor!



Eyefinity için gereken kart geliyor gibi.


Tabi bu güç girişleri çift Cayman gpu'lu bir kartın çok zor yapılacağını gösteriyor yine.
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civilbugra 8 yıl
kada tasarımı ben ce çok güzel sade ama limuzin gibi baya uzun benim kasaya sığmaz
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Bionic. 8 yıl
Kara Kutu
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northernlights 8 yıl

nailebugra

kada tasarımı ben ce çok güzel sade ama limuzin gibi baya uzun benim kasaya sığmaz


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Batuist 8 yıl
O kartın resimlerini çekecek başka yer mi yokmuş.. artı o ne olduğu belirsiz kutunun içinde kartın ne işi var!! koy adam gibi bir masanın üstüne çek resimlerini..
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Guest-19232E7C9 8 yıl
Dimi.

Ama belki hediye de gelmiş olabilir,elbisenin yanında.



Batuist

O kartın resimlerini çekecek başka yer mi yokmuş.. artı o ne olduğu belirsiz kutunun içinde kartın ne işi var!! koy adam gibi bir masanın üstüne çek resimlerini..

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theyapici 8 yıl
amd 1 çubuk 2 çubuk lu test yapamamış mı nvidia 10 a katlamış ati yi:)
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Guest-19232E7C9 8 yıl
XFX çıkarabilir yine ilk kartı.
300W olmayabilir bence.260-280W bekliyorum.
860Mhz default için iyi bir değer,O/C lu kartlar çıkınca en az 930MHz muhabbeti başlar.Asus'un da özel tasarımlı ürünleri bakalım 1GHZ olacak mı.
Kartın O/C potansiyeli de iyi olsa fiyatına göre epey satar.TR satış fiyatı en az 850tl civarı olacaktır.
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H.E.B Sup 8 yıl
6990 kafalarda halen soru işareti aynı nvidianın çift gpulu çözümü gibi.

Nası yapılacak bu kartlar acaba.

Son gelen haberlerle iki seçenek oluşuyor.

1.6990 300 wattı takmayarak çift 6970 in kırpılmışı olucak (5970 gibi) böylece 380-400 watt a yakın bir model çıkabilir.

2.6990 6950 çiftinden oluşacak ve 310-330 watt aralığında olup kırpılmadan sunulabilir kırpılırsa sertifikaya bile uyulabilir.
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