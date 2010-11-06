AMD Radeon HD 6970 gün ışığına çıktı

AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni modeli Radeon HD 6970 gün ışığına çıktı. Tek GPU'lu ekran kartı arenasında firmanın en hızlı modeli olacak yeni ekran kartı, daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz üzere Cayman XT GPU'sundan güç alıyor. Radeon HD 6800 serisi ile kıyaslandığında, başta 4D ALU tasarımı olmak üzere önemli yeniliklerle gelecek olan Radeon HD 6900 serisinin ilk temsilcisi, AMD'nin iddialarına göre Radeon HD 5870'e kıyasla üç kat daha iyi Tessellation performansı sunacak. Açıklanan bilgilere göre 28 cm uzunluğunda olan ekran kartı, tasarım olarak Radeon HD 5800 serisi ile başlayan ve ufak değişikliklerle HD 6800 serisinde de devam eden "batmobile" anlayışını sürdürüyor ve görüntülerden de anlaşılabileceği üzere kart ihtiyaç duyduğu gücü biri 6 diğeri 8pin iki adet PCIe konnektöründen alıyor.

Teknik özellikleri hakkında henüz yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmsa da, Uzakdoğulu kaynaklara göre kart 1920x paralel işlem birimiyle gelebilir. Daha önce sızan dökümanlardan bildiğimiz üzere 2GB GDDR5 bellekle donatılan Radeon HD 6970'nin bellek veri yolu ise 256-bit olacak gibi görünüyor. Uzakdoğulu kaynaklar, Radeon HD 6970'in 860MHz GPU hızında çalışabileceğini öne sürerken, daha önce sızan bir döküman Cayman XT'ye 6GHz'de çalışan bellek yongalarının eşlik edeceğini ortaya koymuştu. Çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelinden sonra AMD'nin yeni ürün gamındaki en hızlı ikinci ekran kartı olacak Radeon HD 6970, Nvidia'nın GeForce GTX 580 modeliyle rekabete edecek. Crossfire X ve Eyefinity gibi AMD teknolojilerini barındıran kartın 300 Watt'ın altında güç tüketeceği açıklanırken, daha detaylı özelliklerin lansmana yaklaştıkça gün ışığına çıkması bekleniyor. AMD tarafından henüz doğrulanmasa da Radeon HD 6900 serisinin ay sona ermeden lanse edilmesi bekleniyor.