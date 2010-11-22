AMD Radeon HD 6970 ve Radeon HD 6990'ın teknik özellikleri ortaya çıktı

AMD'nin çıkışı merakla beklenen Radeon HD 6900 serisi için bazı yeni dökümanlar yayınlandı. Yüksek performans segmenti için Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerini hazırlayan AMD, birinci yaşında performans liderliğini sürdüren Radeon HD 5970 modelini de Radeon HD 6990 ile güncelleyecek. AMD'nin şimdiye kadar hazırladığı en büyük grafik yongası olarak nitelendirilen Cayman GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6970 ve bu GPU'nun iki tanesinin kullanıldığı Radeon HD 6990'a ait olduğu iddia edilen bazı özellikleri ortaya çıktı.

Nvidia'nın GeForce GTX 580 modelini pazara sürmesiyle birlikte, ince ayarlamar için çıkışını Aralık ayına ertelediği Radeon HD 6900 serisi ile AMD, şimdiye kadar hazırladığı en güçlü GPU tasarımını pazara sunacak. Radeon HD 6800 serisinden farklı olarak grafik işlemci mimarisinde değişikliğe gidilen ve 4D ALU tasarımına geçildiği belirtilen Cayman GPU'sunun, Radeon HD 6970 modelinde kullanılacak XT versiyonunun, 1920x paralel işlem birimiyle geleceği ve 96 doku ünitesi ile 32 ROP birimine sahip olacağı iddia ediliyor.

Bellek bant genişliğinin 160GB/saniye olduğu belirtilen ekran kartının saat hızları henüz bilinmiyor zira AMD'de henüz son kararını vermiş değil. Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında hem performans hem de güç tüketiminin önemli ölçüde artacağı Radeon HD 6970, Tessellation performansı açısından da, AMD'nin en güçlü GPU'suna sahip olacak. Antilles kod adını taşıyan çift grafik işlemcili HD 6990'da ise Cayman XT GPU'sunun çiftine yer verileceği ve kartın 3840 paralel işlem birimiyle 6 TeraFLOP gücünde olacağı belirtiliyor.

Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle donatıldığı belirtilen yeni modelin, 307.2GB/saniye bellek bant genişliği ile geleceği de AMD'ye ait olduğu beliritlen dökümanın ortaya koyduğu detaylar arasında yer alıyor. Yük altında 300 Watt, bekleme durumuna ise 30 Watt seviyesinde güç tüketeceği belirtilen kartın saat hızları hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Çıkışı ilk çeyreğe ertelenen Radeon HD 6990 ile AMD, Radeon HD 5970'in unvanını korumayı ve liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.