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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon HD 6970 ve Radeon HD 6990'ın teknik özellikleri ortaya çıktı

8 yıl
39,9b
1
97
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin çıkışı merakla beklenen Radeon HD 6900 serisi için bazı yeni dökümanlar yayınlandı. Yüksek performans segmenti için Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerini hazırlayan AMD, birinci yaşında performans liderliğini sürdüren Radeon HD 5970 modelini de Radeon HD 6990 ile güncelleyecek. AMD'nin şimdiye kadar hazırladığı en büyük grafik yongası olarak nitelendirilen Cayman GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6970 ve bu GPU'nun iki tanesinin kullanıldığı Radeon HD 6990'a ait olduğu iddia edilen bazı özellikleri ortaya çıktı.

Nvidia'nın GeForce GTX 580 modelini pazara sürmesiyle birlikte, ince ayarlamar için çıkışını Aralık ayına ertelediği Radeon HD 6900 serisi ile AMD, şimdiye kadar hazırladığı en güçlü GPU tasarımını pazara sunacak. Radeon HD 6800 serisinden farklı olarak grafik işlemci mimarisinde değişikliğe gidilen ve 4D ALU tasarımına geçildiği belirtilen Cayman GPU'sunun, Radeon HD 6970 modelinde kullanılacak XT versiyonunun, 1920x paralel işlem birimiyle geleceği ve 96 doku ünitesi ile 32 ROP birimine sahip olacağı iddia ediliyor.

Bellek bant genişliğinin 160GB/saniye olduğu belirtilen ekran kartının saat hızları henüz bilinmiyor zira AMD'de henüz son kararını vermiş değil. Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında hem performans hem de güç tüketiminin önemli ölçüde artacağı Radeon HD 6970, Tessellation performansı açısından da, AMD'nin en güçlü GPU'suna sahip olacak. Antilles kod adını taşıyan çift grafik işlemcili HD 6990'da ise Cayman XT GPU'sunun çiftine yer verileceği ve kartın 3840 paralel işlem birimiyle 6 TeraFLOP gücünde olacağı belirtiliyor.

Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle donatıldığı belirtilen yeni modelin, 307.2GB/saniye bellek bant genişliği ile geleceği de AMD'ye ait olduğu beliritlen dökümanın ortaya koyduğu detaylar arasında yer alıyor. Yük altında 300 Watt, bekleme durumuna ise 30 Watt seviyesinde güç tüketeceği belirtilen kartın saat hızları hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Çıkışı ilk çeyreğe ertelenen Radeon HD 6990 ile AMD, Radeon HD 5970'in unvanını korumayı ve liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.


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iso614300 8 yıl
b.. var bu 256bit de b..
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DH Misafiri 8 yıl
delikanli ADAM tek GPU kullanir:)
cift GPU lu kart kullanip diger kartlari geciyorum diye hava yapmaz:)
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gamergoo 8 yıl
Bir 5970 kullanıcısı olarak merakla bekliyorum 6990 ı :)
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FRAPS 8 yıl
Aynı haber 2 aydır devamlı yapılıyor , aynı yazıyı okumaktan şahsen bıktım.

Dh yönetimine duyurulur.
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fbsrkc06 8 yıl

FRAPS

Aynı haber 2 aydır devamlı yapılıyor , aynı yazıyı okumaktan şahsen bıktım.

Dh yönetimine duyurulur.


BIKMA DOSTUM FİKİR ALIŞVERİŞLERİ BUNLAR..
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setek01 8 yıl
6900 seerisinde AMD sanırım tüm modellerinde 2 GB bellek düşünmekte. Bu aslında biraz makyaj gibi olacak ancak bu segmentte kullanıcıların daha bilinçli olacağını
düşünürsek iddia ettikleri tamamen farklı bir mimariyle (4D ALU) Radeon 9700'den bu yana en iyi performans sıçaramasını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Zira Nvidia şu anda yeni seri modellerle oldukça formda gibi.
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Python 8 yıl
1 ay içinde 5850 almayı planlıyordum inşallah ertelemem ozamana kadar testler cıkarsa vay halime :)
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desert_rain 8 yıl
vay be, eskiden ekran akrtı bölümünü her gün ziyaret ederdim. PS3 den sonra uzun süredir uğramıyormuşum. Neler çıkmış neler. Aşırı masraf gibi geliyor artık bu kartlar. 300w çok fazla bir kart için. Şu işi halletsinler artık, enerji kolay üretilmiyor.
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bkadem 8 yıl
Amd'nin 3870'den itibaren geçmiş verilerine baktığınızda hep bir önceki seriye en az %40-60 oranında hız farkını attığını görürüz. Yani söylyeceğim o ki gtx 580 ile 5870 arasındaki % 30'u farkı görüpte 6970'in gtx 580'i geçmeyeceği düşüncesi nvidacı fan'larının hayallerinden başka bir şey değildir.
Gpu tasarımını tamamen yenileyerek, zar alanını büyüterek, dx 11 performansı önceki seriye göre en az iki kart arttırılarak ve daha bir çok iyileştirmelere sahip olacak 6970'in 5870'e göre % 20'mi hızlı olacak. Hangi şirket % 20 için köklü bir değişikliğe gidip risk alsın ki. İstese zaten mevcut mimariye küçük dokunuşlar yaparak yine gtx 580'e rakip olabilir.
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ozkan_tpc 8 yıl
saat hızları da gelse de görsek
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sacid55 8 yıl
quote
alıntı : cagancelik
Her GPU için 2GB, toplamda 4GBmış. Daha ne kadar gündeme gelecek aynı kandırmaca söylemi??? KARTTAKİ KULLANILABİLİR BELLEK MİKTARI SADECE 2GB!!!
biraz açıklar mısınız?
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annihilator 8 yıl

sacid55

quote

alıntı : cagancelik

Her GPU için 2GB, toplamda 4GBmış. Daha ne kadar gündeme gelecek aynı kandırmaca söylemi??? KARTTAKİ KULLANILABİLİR BELLEK MİKTARI SADECE 2GB!!!



biraz açıklar mısınız?


dediği doğru. fiziksel bellek miktarı 4gb ama 2 gpu kullanıyor bunu, dolayısıyla 2 adet 2'şer GB'lik kısımda birbirinin aynı data olmak zorunda. Yani 2.5GB'lik bir şeyi yükleyemiyorsun.
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cagancelik 8 yıl
sacid55

quote

alıntı : cagancelik

Her GPU için 2GB, toplamda 4GBmış. Daha ne kadar gündeme gelecek aynı kandırmaca söylemi??? KARTTAKİ KULLANILABİLİR BELLEK MİKTARI SADECE 2GB!!!



biraz açıklar mısınız?


Tabi,

Çift çekirdekli ekran kartlarındaki bellek miktarı toplanmaz. Ekran kartının toplam kullanacağı bellek miktarı tek çekirdeğe ayrılan miktarla sınırlıdır. Bunun sebei Crossfire/SLI gibi çoklu ekran kartı sistemlerinin çalışmasıyla ilgili. Bu sistemler çalışabilmek için her iki çekirdeğe ayrılan belleklerin aynı veriyle doldurulmasını şart koşar. Biraz daha açmam gerekirse; kart üstündeki 1. çekirdeğe ayrılan 2GB bellek var diyelim ve 2. çekirdeğe ayrılan 2GB bellek var. Oyuna girdiğinizde 1. çekirdeğin belleğine ne yazılıyorsa tıpatıp kopyasının 2. çekirdeğe ayrılan belleğe de yazılması gerekir ki Crossfire veya SLI çalışsın. Pratiğe dökünce kullanıcının elinde toplam sadece 2Gb bellek olmuş oluyor yani. 2. çekirdeğe ayrılan bellek sadece kopya veriden ibaret.

ATI pazar sloganını hiç değiştirmiyor ama. Bu gerçeğe karşın sanki kullanıcılar 4GB'lık karta sahip olacaklarmış gibi lanse ediyor.

EDIT: Aynı şey 5970'te de vardı. Gülüyorum o kartı 2GB diye alanlara.
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theyapici 8 yıl
amd iyi iş çıkardı nvidiayı bekledi resmen onun performansına göre piyasaya daha düşük bir 6970 sürecek sonrada saat hızlarını yükselterek belki de nm küçülmede olacak bundan daha hızlı yeni adlandırma bir kart sürecek piyasaya.Valla adamların satış politikaları süper
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