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AMD Radeon HD 6970'in performansıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı

8 yıl
22,1b
1
36
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini geçtiğimiz hafta içerisinde satışa sunan AMD, yüksek performans segmentinde Radeon HD 5800 serisini yerini alacak modelleri içinse hazırlıklarını sürdürüyor. Cayman kod adlı yeni grafik yongasının güç vereceği Radeon HD 6900 serisini Kasım ayında pazara sunmayı planlayan AMD cephesinde Cayman XT tabanlı Radeon HD 6970'in performansına yönelik yeni iddialar ortaya atıldı. AMD'nin dökümanlarına göre Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında üç kat daha iyi Tessellation performansı sunması beklenen Radeon HD 6970 için 3DMark Vantage ve Unigine Heaven sonuçları yayınlandı. Çin merkezli Zol.com istesinin ddiasına göre, AMD Radeon HD 6970'in 1GB GDDR5 bellekli temcilsicisi, 3DMark Vantage'ın Performance modunda 23,499 puanlık skora imza atıyor. Unigine Heaven sonuçlarına baktığımızda ise 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 4x AA ve 16x AF ayarlarında 36,6 kare/saniye (fps) sonucunun elde edildiği öne sürülüyor.

Açıklanan sonuçların mühendislik aşamasında kart ile otpimizasyonları tamamlanmamış sürücüler kullanılarak elde edildiği düşünülürse, doğru olması halinde Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında performansın ciddi oranda artacağını söylemek mümkün. 3DMark Vantage'ın performance ayarlarında 19,337 puan, Unigine Heaven'da ise aynı ayarlarda 17.3 kare/saniye sonucunu alan Radeon HD 5870'in pozisyonu ile kıyaslandığında Radeon HD 6970, performans konusunda oldukça iddialı geliyor diyebiliriz. Nvidia cephesinde ise mevcut amiral gemisi GeForce GTX 480 aynı test ve ayarlarda sırasıyla 21106 puan ve 29.5 kare/saniye (fps) skorlarını elde ediyor. Çift slot tasarıma sahip olacak Radeon HD 6970, AMD tarafından şimdiye kadar hazırlanmış tek GPU'lu en güçlü çözüm olacak. Güç tüketim değerinin 255 Watt civarında olacağı iddia edilen ekran kartında bir adet 6pin, bir adet te 8pin güç konnektörüne yer verilmesi bekleniyor. Nvidia, AMD'nin Radeon HD 6970 modeline karşı, GeForce GTX 580 ile yanı vermeyi planlıyor.


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theyapici 8 yıl
kışın ısınmak ve çok elektrik parası için 2tane 6970 alın cfire yapın hem ısının hem de performans görün :)
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atrix41 8 yıl
AMD HD 6990 çıkınca Nvidia havası sönecek gib HD6990 'da 2 Adet 2x8 pin güç girişi istiyor psu için tahminen 850w ve üstü olabilir ayrıca faturalarınıza Dikkat edin +10 TL C.Fire'da ise 2x HD6990 +25 TL eklenebilir HD6990 - 6970 ile arasında %20'lik bir performans atışı olabilir HD 6990'da
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knnkpln 8 yıl
Ah bu çinliler yokmu daha öncede şöyle bir haber çıkarmışlardı. donanimhaber.com/...
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knnkpln 8 yıl
Unigine kartı 6900 kartı 6800 olarakmı görüyor?????
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OverClocK1ng 8 yıl
Geometri Gücü...
İsim tanıdık geldi. nVidia özüne dönüyor sanırım.
Bakınız: Ge-Force (Geometri Gücü)
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annihilator 8 yıl
arkadaşlar maalesef bu haber yalanmış.

haberdeki 36.6 figürü (ve grafik ayarları) aşağıdaki, 1-2 ay eskiden yapılmış fake bir screenshot'tan alınmış:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Batuist 8 yıl
performans yüselmesinde anormal bir durum yok bence.. yani çok çok iyi bir performans sıçraması var demek için bu değerler yeterli değil.. Bu değerler yeni bir kart çıkarması için gereken değerlerdir.. daha düşük performans verecek bir kartı zaten çıkarmamalı.. Olması gereken kart geliyor.. hatta bana göre daha güçlü de olabilirdi..
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CeFurkan 8 yıl
ya bu watt a niye millet bu kadar takıyor ?

elektrik parası ise gerçekten komik

ısı olayı ise daha iyi sogutma koyarlar basitçe aşılır


bence üst düzey kartlarda watt ın önemi olmamalı tamamen performans odaklı olmalı
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H.E.B Sup 8 yıl
255 watt gelirse bu kart antilles diye bi kart yok beyler.Anlaşılan o ki en iyi ihtimal 6950 ikilisi olucak.2 ihtimal ise ben halen olmaz diyorum 6870x2
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showstopper41 8 yıl

EMRES754

255 watt gelirse bu kart antilles diye bi kart yok beyler.Anlaşılan o ki en iyi ihtimal 6950 ikilisi olucak.2 ihtimal ise ben halen olmaz diyorum 6870x2

Olur ama Asus Ares gibi özel bir model çıkar. TDP 400W a dayanır.
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setek01 8 yıl
Dün akşam videolar bölümünde Mafia II ile ilgili olan videoyu izledim. Evet fermi mimarisi pshyx cuda tamam ama orada en son söylenen oynanış hızı konusunda sıkıntı yaşanmmaması ve optimizasyonun şart olduğuydu. İşte ben bu kısmı anlamadım? Kime optimizasyon? Oyuna mı Donanımlara mı yoksa her iki koldaki tüm yazılım ve donanım firmalarına mı? Pc oyunculuğunun artık son bir yıldır sıkıntı yaşadığını düşünmekteyim. Özellikle korsanın yazılımcıları biraz
daha konsollara yaklaştırdığını zaten bilmekteyiz.
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gunescan 8 yıl
Olsun olsun... 255 watt da çekse söylenenler doğruysa iyi. Fakat 6890 nasıl olur acaba? İnsanın aklına gelmiyor değil.
Gene kısmasalar bari güç tüketimini azaltmak için. Yahu arkadaş 6890'ı alan adam elektrik parasını mı düşüncek. Bırak sonuna kadar kullanalım dimi :)
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ogkasa 8 yıl
önceden hep nvidia önde giderdi. En güçlü kartlar nvidia'da olurdu. dx11 de bi gecikme yaşadılar ve tabiri doğruysa daha g*tü toparlayamıyolar. Amd çok hızlı gidiyor. Liderliğide hiç bırakası yok gibi.
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Inalough 8 yıl

ogkasa

önceden hep nvidia önde giderdi. En güçlü kartlar nvidia'da olurdu. dx11 de bi gecikme yaşadılar ve tabiri doğruysa daha g*tü toparlayamıyolar. Amd çok hızlı gidiyor. Liderliğide hiç bırakası yok gibi.

son dönemde AMD ekran kartına su kaçırdı biraz
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CodeMachine 8 yıl

ogkasa

önceden hep nvidia önde giderdi. En güçlü kartlar nvidia'da olurdu. dx11 de bi gecikme yaşadılar ve tabiri doğruysa daha g*tü toparlayamıyolar. Amd çok hızlı gidiyor. Liderliğide hiç bırakası yok gibi.

Aslında gtx460 ile orta segmentte ve gtx480 ile tek gpu liderliğini nvidiaya bırakmıştı. Zaten bu yeni seriyi çkarma sebebide bu iki gpu.
İki firmada yesin birbirini biz kazanalım. bu yeni gpular sayesinde nvidia fiyat indirmine gitti bile. yani hem amd hem nvidia bizim için bu yarışın içinde olmalılarki biz kazanalım. nvidia bir ara çekildi sahneden ve amd 5870,5970 kartları hayvan gibi paraya sattı ve satmaya devam ediyor. demekki ikiside yarıştan kopmamalı.
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spaydix 8 yıl
çıksında testlere bakarak iyiyse hemen alıcam ilerleyen zamandada full cover so soğutma bloğunuda alıcam oh mis
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stevan 8 yıl
öyle çok fazla bir fark yok bence
fiyat farkıda çok olursa ve doğal olarak 5850 - 5870 lerin fiyatları düşeceğinden bunları seçmek daha mantıklı gibi
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