AMD Radeon HD 6970'in performansıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı

Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini geçtiğimiz hafta içerisinde satışa sunan AMD, yüksek performans segmentinde Radeon HD 5800 serisini yerini alacak modelleri içinse hazırlıklarını sürdürüyor. Cayman kod adlı yeni grafik yongasının güç vereceği Radeon HD 6900 serisini Kasım ayında pazara sunmayı planlayan AMD cephesinde Cayman XT tabanlı Radeon HD 6970'in performansına yönelik yeni iddialar ortaya atıldı. AMD'nin dökümanlarına göre Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında üç kat daha iyi Tessellation performansı sunması beklenen Radeon HD 6970 için 3DMark Vantage ve Unigine Heaven sonuçları yayınlandı. Çin merkezli Zol.com istesinin ddiasına göre, AMD Radeon HD 6970'in 1GB GDDR5 bellekli temcilsicisi, 3DMark Vantage'ın Performance modunda 23,499 puanlık skora imza atıyor. Unigine Heaven sonuçlarına baktığımızda ise 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 4x AA ve 16x AF ayarlarında 36,6 kare/saniye (fps) sonucunun elde edildiği öne sürülüyor.

Açıklanan sonuçların mühendislik aşamasında kart ile otpimizasyonları tamamlanmamış sürücüler kullanılarak elde edildiği düşünülürse, doğru olması halinde Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında performansın ciddi oranda artacağını söylemek mümkün. 3DMark Vantage'ın performance ayarlarında 19,337 puan, Unigine Heaven'da ise aynı ayarlarda 17.3 kare/saniye sonucunu alan Radeon HD 5870'in pozisyonu ile kıyaslandığında Radeon HD 6970, performans konusunda oldukça iddialı geliyor diyebiliriz. Nvidia cephesinde ise mevcut amiral gemisi GeForce GTX 480 aynı test ve ayarlarda sırasıyla 21106 puan ve 29.5 kare/saniye (fps) skorlarını elde ediyor. Çift slot tasarıma sahip olacak Radeon HD 6970, AMD tarafından şimdiye kadar hazırlanmış tek GPU'lu en güçlü çözüm olacak. Güç tüketim değerinin 255 Watt civarında olacağı iddia edilen ekran kartında bir adet 6pin, bir adet te 8pin güç konnektörüne yer verilmesi bekleniyor. Nvidia, AMD'nin Radeon HD 6970 modeline karşı, GeForce GTX 580 ile yanı vermeyi planlıyor.