AMD Radeon RX 9060 XT ortaya çıktı: RTX 5060'a rakip geliyor

Radeon RX 9060 XT ufukta göründü
Son bilgilere göre, RX 9060 XT modeli 16 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı VRAM konfigürasyonu ile gelecek. Bu, doğrudan NVIDIA'nın 16 GB ve 8 GB seçenekleri sunan RTX 5060 Ti modeline rakip olacak şekilde konumlandırıldığını gösteriyor. Daha önce RX 9060 XT için yalnızca 12 GB VRAM ihtimali konuşuluyordu, ancak Acer’ın listelediği kartlar farklı bellek yapılandırmalarını doğrulamış oldu.
RX 9060 XT için kesinleşmiş teknik detaylar henüz tam olarak netleşmiş değil, ancak bazı önemli bilgiler var. Mevcut sızıntılar, AMD’nin RX 9070 serisinde kullanılan Navi 48 GPU’sunun kırpılmış bir versiyonunu veya daha küçük Navi 44 çipini kullanabileceğini gösteriyor. Eğer Navi 48 tabanlı olursa 256-bit bellek veriyolu ile gelebilir, ancak sızıntılar 128-bit veri yolu ihtimalini daha güçlü gösteriyor. Bu durumda kart, daha küçük bir Navi 44 GPU’sunu kullanacak.
Bellek tarafında ise RX 9060 XT ve RX 9060 modellerinin GDDR6 bellek kullanacağı belirtiliyor. NVIDIA'nın RTX 50 serisi için GDDR7 bellek kullanmayı planladığı düşünüldüğünde AMD’nin maliyetleri düşük tutmak adına GDDR6 tercih etmesi şaşırtıcı değil.
Radeon RX 9060 ve 9060 XT ne zaman çıkıyor?
Önceki sızıntılar, AMD’nin RX 9060 serisini RTX 5060 ile benzer bir takvimde piyasaya süreceğini gösteriyordu. Son bilgiler de bu tahmini destekliyor. AMD, kapalı etkinliklerde RX 9060 serisini doğrulamıştı ve gelen bilgiler ikinci çeyrekte (Nisan - Haziran aralığında) piyasaya sürüleceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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