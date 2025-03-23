Microsoft DirectX Raytracing (DXR) 1.2 duyuruldu
Microsoft'un duyurusuna göre DXR 1.2, iki yeni özellikle öne çıkıyor. Bunlar, Opacity Micromaps (opaklık mikro haritaları) ve Shader Execution Reordering (SER) yani gölgelendirici yürütme yeniden sıralaması. İlki, görsel kaliteyi koruyarak işleme verimliliğini artırıyor ve 2.3 kata kadar performans iyileştirmesi sunuyor. SER ise, ışın izlemeli oyunlarda dağınık shader işlemlerini akıllı bir şekilde gruplandırarak 2 kata kadar daha hızlı işleme imkanı sunuyor.
DirectX Raytracing 1.2 Güncellemeleri
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Opacity Micromaps: Alfa testi gerektiren geometriyi optimize ederek ışın izleme kullanan oyunlarda 2.3 kata kadar performans artışı sağlıyor. Opacity verilerini verimli şekilde yöneterek gereksiz gölgelendirici çağrılarını azaltıyor ve görsel kaliteyi koruyarak işleme verimliliğini artırıyor.
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Shader Execution Reordering: Göreceli olarak dağınık shader işlemlerini akıllı bir şekilde gruplandırarak 2 kata kadar daha hızlı işleme imkanı sunuyor. Bu sayede GPU daha verimli çalışırken, ışın izlemeli oyunlarda kare hızları yükseliyor ve daha akıcı bir deneyim elde ediliyor.
Son olarak GDC sunumunda, performans kaybı olmadan doğru gerçek zamanlı ışın izleme görselleri için sinirsel süper örnekleme, "Sinir Bloğu Doku Sıkıştırma (Neural Block Texture Compression)" kullanımıyla bellek kullanımının azaltılması gürültü giderme gibi diğer yaklaşan teknolojiler de tanıtıldı. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.
DXR 1.2 önizleme sürümünün önümüzdeki ay kullanıma sunulması bekleniyor. Bu aşamada şirketin AMD, Intel, NVIDIA ve Qualcomm gibi donanım ortaklarının yanı sıra oyun geliştiricileriyle birlikte çalıştığını söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!