RX 6800, madencilikte RTX 3090’a %50 fark atabilir

Kırmızı ekibin RDNA2 mimarili kartları hacimli performans artışı sunmasının yanı sıra firmanın yıllardır eleştirilegelen yüksek güç tüketim başlığında da oldukça iddialı.
Tanıtımda dikkat çeken TDP değerleri ve aynı nodda elde edilen verimlilik artışı nedeniyle RX 6000 serisinin bir hayli verimli yapıya sahip olacağını söyleyebiliriz. Görünüşe göre kartlar verimli yapısı sayesinde madencilik konusunda da başarılı bir seçenek olacak.İlginizi Çekebilir AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi
RX 6800'in kazı performansı
Bir kullanıcının gönderisine göre RX 6800’in stok ayarlardaki kazı performansı hali hazırda madencilik için en karlı kart olarak görülen RTX 3090’dan %50 önde.
Üstelik kıyaslamadaki kartlardan birisi 1499 dolarlık etikete sahipken AMD’nin çözümü yüksek ihtimalle daha az tüketmesine ek olarak 579 dolarlık fiyattan sunulacak.
Ayrıca Bkz. "RX 6800 XT ve RTX 3070 yan yana görüntülendi"
Tabi oyuncuların ümidi iddianın doğru olmaması yönünde zira Nvidia tarafında yaşanan stok sıkıntısının ardından kullanıcıların gözü RX 6000 serisinin üzerinde.
https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800-allegedly-1-5x-faster-than-geforce-rtx-3090-in-cryptocurrency-mining Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Şimdi kartları hem bulmak zor olacak, hem de mining ile canını çıkardıkları kartları insanlara iteleyecekler.
Ekran kartı girişi olmayan kart yok muydu bunun için?
Kardeşim bu kartların da bu özellikleri kısıtla işte.
Bazen AMD, Intel, Nvidia farketmez, yaptıkları saçma sapanişlere anlam veremiyorum.
Oyun kartı ise oyun kartı yap, mining ise mining kartı yap.
Amd attığı her adımda tarih yazmaya devam ediyor.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
2810 kez okundu.
14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
rx 6800, mining ve