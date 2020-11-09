RX 6800, madencilikte RTX 3090’a %50 fark atabilir

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Kırmızı ekibin RDNA2 mimarili kartları hacimli performans artışı sunmasının yanı sıra firmanın yıllardır eleştirilegelen yüksek güç tüketim başlığında da oldukça iddialı.

Tanıtımda dikkat çeken TDP değerleri ve aynı nodda elde edilen verimlilik artışı nedeniyle RX 6000 serisinin bir hayli verimli yapıya sahip olacağını söyleyebiliriz. Görünüşe göre kartlar verimli yapısı sayesinde madencilik konusunda da başarılı bir seçenek olacak.

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RX 6800'in kazı performansı

Bir kullanıcının gönderisine göre RX 6800’in stok ayarlardaki kazı performansı hali hazırda madencilik için en karlı kart olarak görülen RTX 3090’dan %50 önde.

Üstelik kıyaslamadaki kartlardan birisi 1499 dolarlık etikete sahipken AMD’nin çözümü yüksek ihtimalle daha az tüketmesine ek olarak 579 dolarlık fiyattan sunulacak.

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Ayrıca Bkz. "RX 6800 XT ve RTX 3070 yan yana görüntülendi"

Tabi oyuncuların ümidi iddianın doğru olmaması yönünde zira Nvidia tarafında yaşanan stok sıkıntısının ardından kullanıcıların gözü RX 6000 serisinin üzerinde.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800-allegedly-1-5x-faster-than-geforce-rtx-3090-in-cryptocurrency-mining

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