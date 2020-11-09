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    RX 6800, madencilikte RTX 3090’a %50 fark atabilir

    Hali hazırda dijital para kazısında en verimli kart koltuğunda oturan RTX 3090’ın yeri yakında AMD’nin uygun fiyatlı çözümü tarafından alınabilir. RX 6800 iddialı kazı performansıyla geliyor.
    2 gün
    2,8b
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    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RX 6800, madencilikte RTX 3090’a %50 fark atabilir
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    Kırmızı ekibin RDNA2 mimarili kartları hacimli performans artışı sunmasının yanı sıra firmanın yıllardır eleştirilegelen yüksek güç tüketim başlığında da oldukça iddialı.

    Tanıtımda dikkat çeken TDP değerleri ve aynı nodda elde edilen verimlilik artışı nedeniyle RX 6000 serisinin bir hayli verimli yapıya sahip olacağını söyleyebiliriz. Görünüşe göre kartlar verimli yapısı sayesinde madencilik konusunda da başarılı bir seçenek olacak.

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    RX 6800'in kazı performansı

    Bir kullanıcının gönderisine göre RX 6800’in stok ayarlardaki kazı performansı hali hazırda madencilik için en karlı kart olarak görülen RTX 3090’dan %50 önde.

    Üstelik kıyaslamadaki kartlardan birisi 1499 dolarlık etikete sahipken AMD’nin çözümü yüksek ihtimalle daha az tüketmesine ek olarak 579 dolarlık fiyattan sunulacak.

    RX 6800, madencilikte RTX 3090’a %50 fark atabilir
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "RX 6800 XT ve RTX 3070 yan yana görüntülendi"

    Tabi oyuncuların ümidi iddianın doğru olmaması yönünde zira Nvidia tarafında yaşanan stok sıkıntısının ardından kullanıcıların gözü RX 6000 serisinin üzerinde.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800-allegedly-1-5x-faster-than-geforce-rtx-3090-in-cryptocurrency-mining Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    48 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Boş yapma beni dinle 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hayırlı olsun kartlar elimize ulaşmadan bitti haberi bu.
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    termeli5534 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Avcılardan normal kullanıcıya kalmaz bunlar
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmethi (Ahmet H.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    hep beraber bitcoin fiyatları düşsün diye dua edelim , düşerse mining gelir getirmez kartlarda oyunculara kalır , yoksa ortada kart kalmaz fiyatlarda kara borsa olur. (mining tam bir saçmalık , dünyamıza karbon salınımını artırıyor , oyunda aynı şey demeyin kim 7/24 oyun oynuyor)
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    SuperVisör (mahir cam) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şimdi Nivida düşünsün 20 gb modelleri askıya alırsın he adamı böyle hoplatır Amd
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Atmayaydı iyidi.
    Şimdi kartları hem bulmak zor olacak, hem de mining ile canını çıkardıkları kartları insanlara iteleyecekler.
    Ekran kartı girişi olmayan kart yok muydu bunun için?
    Kardeşim bu kartların da bu özellikleri kısıtla işte.
    Bazen AMD, Intel, Nvidia farketmez, yaptıkları saçma sapanişlere anlam veremiyorum.
    Oyun kartı ise oyun kartı yap, mining ise mining kartı yap.
    Yanıtla +2
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    WarSaw (Savaş T.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    daha madencilikmi kaldı
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sakin olun madencilik öldü yapan adamda bu kartlardan almıyor normal stok sıkıntısı olmazsa oyunculara kartlar ulaşır.
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    Umutcan 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Madenciler gözünü dikerse piyasada daha bulunamaz zaten, Nvidia kartlara göre çok pahalı satılır güzelim seri hiç olur.
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    ibo-wan 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kardeşim paylaşmayın şu haberi, gelecek 5-10 kartı da haram ettiniz! 10 seneye yakındır sistemi değiştiremedim kala kala böyle döneme kaldık!
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yurt içinde artık oldukça imkansız ama yurt dışında yaşayan arkadaşlar için oldukça sevindirici ve keyfli bir haber.



    Amd attığı her adımda tarih yazmaya devam ediyor.
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    V4LKyR 2 gün ( Mesaj Silindi )
    KAZIN
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    KASAP1910 (Mert K***) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin'in tekrar iyice yükseldiği bu dönemde eğer bu haber gerçekse , bu kart standart kullanıcının eline geçmeden stok dışı olur. Bir zamanlar yaşanan rx570-580 vakasına döner.
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    2810 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    rx 6800, mining ve
    7 etiket daha rtx 3090 rtx ampere Nvidia RTX 3000 amd rdna2 amd 7 nm ekran kartı madenciliği Donanım
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