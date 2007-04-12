Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

AMD RS690G yongası ve MSI K9AGM2 anakart video incelemesi

12 yıl
27,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD, RS690 ile yonga seti pazarına uzun bir süre ardından tekrar merhaba dedi. Kısa bir süre önce lansmanı yapılan yeni yonga seti, entegre HDMI desteğine sahip çoklu ortam yetenekleri oldukça zengin grafik kartı, harici ekran kartlarına izin vermesi ve düşük fiyatıyla oldukça iddialı. Bu videomuzda RS690G yonga setini taşıyan MSI K9AGM2 anakartı ve RS690G yonga setini ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz.

AMD, RS690 ile düşük bütçe ile PC toplamak isteyen kullanıcılara büyük bir iyilik yapmış. Gelişmiş çoklu ortam seçenekleri yanısıra kabul edilebilir bir oyun performansı da sunan entegre grafik kartı aynı zamanda HDMI çıkışına da sahip olmasıyla RS690'ın değerine değer katıyor. AMD Athlon 64 X2 işlemcilerin son dönemde düşen fiyatları da göz önüne alındığında RS690 yonga setini taşıyan sistemlerin oldukça fazla rağbet göreceğini tahmin etmek zor değil.

Model :

  • MSI K9AGM2 (AMD RS690G)

Teknik özellikleri :

  • Yonga Takımı : AMD RS690G + SB600
  • İşlemci Desteği : ATHLON 64 X2 / ATHLON 64 FX / ATHLON 64 SOKET AM2
  • Soket Tipi : Soket AM2 (940 pin)
  • Ekran Kartı : HDMI çıkışına sahip entegre X1250 (512MB a kadar paylaşımlı) + VGA (D-SUB) çıkışı
  • Bellek Desteği : Dual Channel DDR-2
  • Bellek Hızı : 800/667/533MHz
  • Bellek Kapasite : 4GB (2 yuva)
  • PCI Yuva : 2 (32bit), 1x PCI-E x1
  • PCI Express x16 : 1 adet PCIe x16
  • Ethernet : 1 adet Gigabit Ethernet
  • Tümleşik Ses :REALTEK ALC888 7+1 HD
  • ATA : 2xATA100, 4xSerial ATA II (Raid 0,1)
  • USB : 10 x USB2.0 (480Mbit/s)
  • Firewire : 1 adet

Daha fazla bilgi için :


http://www.amd.com.tr
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
siyahc 12 yıl
Bu anakart için hangi kasayı alabilirim? videoda mini atx olduğu söyleniyor, internette arama yaptığımda hep büyük atx kasalar var, daha küçük boyutlara sahip 300 W'lık (yeter diye düşünüyorum) önereceğiniz kasa var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
luxaeterna 12 yıl
@siyahc
mATX anakartları standart ATX kasalara da monte edebilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MySun 12 yıl
güzel inceleme elinize saglık.

ama Sapphire RS690G slot dizilişi ve 4 bellek slotu ile daha hoş duruyor. DVI çıkışı için bir kart ta cabası.

img340.imageshack.us/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonersec 12 yıl
güzel bir inceleme. teşekkürler. ben de bu anakartı almayı düşünüyordum ve tam sorularıma karşılık verdi.
fiyat konusunda düşüş olacak mı ben yazın alsam daha mı iyi olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:51
Asus ZenFone 4 Max inceleme videosu: "Pil performansıyla öne çıkıyor"
12,3b izlenme · 1 yıl
14:25
Apple AirPods'a ciddi rakip "Sony WF-1000X" kutusundan çıkıyor
14,7b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
11:26
Samsung Galaxy On7 Prime inceleme
11,9b izlenme · 1 yıl
07:25
Razer'dan PS4'e kulaklık | Razer Tiamat 2.2 v2 inceleme
8,6b izlenme · 1 yıl
21:47
HTC U11 satın alır mıydım? "Kullanım deneyimi ve inceleme"
26,1b izlenme · 1 yıl
56:18
Samsung Galaxy S8+ detaylı inceleme: Kullanım deneyimlerimizle
22,8b izlenme · 1 yıl
12:36
Sandisk Extreme GO USB 3.1 Flaş Bellek inceleme
45,1b izlenme · 1 yıl
10:51
iPhone X ilk değerlendirme | TrueDepth Kamera çok eğlenceli
15,4b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
18:40
iPhone X'da neyi sevdik? neyi sevmedik? deneyim videosu
43,2b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
15:24
Ultrabook'da PubG oynadık! | HP Envy 13 Late 2017 MX150
9b izlenme · 1 yıl
17:44
Yok böyle kamera | Huawei Mate 10 Pro kamera testi vLog
28,7b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
11:28
HTC U11 kutu açılış ve kulaklık testi
15,8b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim