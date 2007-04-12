AMD RS690G yongası ve MSI K9AGM2 anakart video incelemesi

AMD, RS690 ile yonga seti pazarına uzun bir süre ardından tekrar merhaba dedi. Kısa bir süre önce lansmanı yapılan yeni yonga seti, entegre HDMI desteğine sahip çoklu ortam yetenekleri oldukça zengin grafik kartı, harici ekran kartlarına izin vermesi ve düşük fiyatıyla oldukça iddialı. Bu videomuzda RS690G yonga setini taşıyan MSI K9AGM2 anakartı ve RS690G yonga setini ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz.

AMD, RS690 ile düşük bütçe ile PC toplamak isteyen kullanıcılara büyük bir iyilik yapmış. Gelişmiş çoklu ortam seçenekleri yanısıra kabul edilebilir bir oyun performansı da sunan entegre grafik kartı aynı zamanda HDMI çıkışına da sahip olmasıyla RS690'ın değerine değer katıyor. AMD Athlon 64 X2 işlemcilerin son dönemde düşen fiyatları da göz önüne alındığında RS690 yonga setini taşıyan sistemlerin oldukça fazla rağbet göreceğini tahmin etmek zor değil.

Model :

MSI K9AGM2 (AMD RS690G)

Teknik özellikleri :

Yonga Takımı : AMD RS690G + SB600

İşlemci Desteği : ATHLON 64 X2 / ATHLON 64 FX / ATHLON 64 SOKET AM2

Soket Tipi : Soket AM2 (940 pin)

Ekran Kartı : HDMI çıkışına sahip entegre X1250 (512MB a kadar paylaşımlı) + VGA (D-SUB) çıkışı

Bellek Desteği : Dual Channel DDR-2

Bellek Hızı : 800/667/533MHz

Bellek Kapasite : 4GB (2 yuva)

PCI Yuva : 2 (32bit), 1x PCI-E x1

PCI Express x16 : 1 adet PCIe x16

Ethernet : 1 adet Gigabit Ethernet

Tümleşik Ses :REALTEK ALC888 7+1 HD

ATA : 2xATA100, 4xSerial ATA II (Raid 0,1)

USB : 10 x USB2.0 (480Mbit/s)

Firewire : 1 adet

Daha fazla bilgi için :

http://www.amd.com.tr